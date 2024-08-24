США й надалі будуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, - Гарріс

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс пообіцяла, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Відповідну заяву Гарріс зробила 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Камала Гарріс привітала Україну з Днем незалежності та пообіцяла подальшу підтримку нашої держави у боротьбі за свободу проти російської агресії.

"У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", - йдеться у дописі американської політикині.

Нагадаємо, що напередодні у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго Гарріс заявила, що твердо стоятиме на боці України.

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