Дальнейшая поддержка Украины – главная задача Чехии, - Павел

Во внешней политике и политике безопасности Чехии сейчас нет более важной задачи, чем дальнейшая поддержка Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Павел отметил, что чешская внешняя политика должна стоять на том, чтобы в международной среде не переставали действовать правила, и чтобы право сильнейшего не преобладало.

"Остановка и, прежде всего, провал российской агрессии является нашим жизненно важным интересом", - сказал чешский лидер.

Он отметил, что победа РФ в войне против Украины будет иметь последствия для экономической и политической стабильности, а также спровоцирует новую волну беженцев.

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Павел сказал, что Чехии удалось сохранить единую, предсказуемую и понятную позицию по ключевому вопросу поддержки Украины не только на уровне власти, но и с оппозицией.

По словам Павела, Чехия доказала, что серьезно относится к помощи Украине. В частности, он упомянул о чешской инициативе по закупке боеприпасов для ВСУ. Эта инициатива, как отметил политик, помогает украинским защитникам преодолеть критический период.

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