Подальша підтримка України – головне завдання Чехії, - Павел

У зовнішній та безпековій політиці Чехії наразі немає важливішого завдання, ніж подальша підтримка України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пишуть Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Павел зазначив, що чеська зовнішня політика повинна стояти на тому, щоб у міжнародному середовищі не переставали діяти правила, і щоб право сильнішого не переважало.

"Зупинення і, перш за все, провал російської агресії є нашим життєво важливим інтересом", - сказав чеський лідер.

Він наголосив, що перемога РФ у війні проти України матиме наслідки для економічної та політичної стабільності, а також спровокує нову хвилю біженців.

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Павел сказав, що Чехії вдалось зберегти єдину, передбачувану і зрозумілу позицію з ключового питання підтримки України не тільки на рівні влади, а й з опозицією.

За словами Павела, Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні. Зокрема, він згадав про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Ця ініціатива, як зазначив політик, допомагає українським захисникам подолати критичний період.

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