У липні та серпні Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів, а до кінця року передасть півмільйона артснарядів

Чеська ініціатива: боєприпаси для України

Боєприпаси надходитимуть у межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів за пожертви союзників. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це  під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас заявив президент Чехії Петр Павел.

Він наголосив, в липні-серпні в Україну має надійти 50 тис. боєприпасів, а з вересня до кінця року – від 80 до 100 тис. на місяць.

За словами  прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, перші снаряди із чеської ініціативи прибули до України в червні. Силам оборони передали 50 тисяч снарядів. Ще стільки ж має надійти у липні-серпні. А з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч снарядів на місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники закуплять для України майже 120 тисяч снарядів калібру 152 мм

Дякуємо! Чекаю на дописи зебілів, котрим усі щось винні бо ідіотами народилися.
13.07.2024 11:02 Відповісти
Дякуємо чехам, які без зайвих заяв допомогають нам.

Аби тільки зелені цю допомогу не згноїли десь на складах
13.07.2024 11:14 Відповісти
Дякуємо та , яким аби шось перднути...
15.07.2024 19:33 Відповісти
 
 