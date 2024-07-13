У липні та серпні Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів, а до кінця року передасть півмільйона артснарядів

Боєприпаси надходитимуть у межах чеської ініціативи із закупівлі снарядів за пожертви союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас заявив президент Чехії Петр Павел.

Він наголосив, в липні-серпні в Україну має надійти 50 тис. боєприпасів, а з вересня до кінця року – від 80 до 100 тис. на місяць.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, перші снаряди із чеської ініціативи прибули до України в червні. Силам оборони передали 50 тисяч снарядів. Ще стільки ж має надійти у липні-серпні. А з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч снарядів на місяць.

