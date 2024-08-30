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Європа для досягнення справедливого миру має продовжувати надавати підтримку Україні, - Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити підтримку України

Партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні для досягнення сталого та справедливого миру. 

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті у Празі міжнародної конференції з питань безпеки Globsec Forum, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо справу із довготривалим конфліктом із невизначеним результатом. Час, втім, може грати на користь України та на нашу користь, якщо ми зберемося і винесемо правильні уроки з останніх двох із половиною років", - зауважив він.

Президент Чехії переконаний, що для досягнення справедливого та сталого миру Європа має продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні.

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Це не лише правильно, а й у власних інтересах країн Європи та поза її межами. Українці платять у цій війні найвищу ціну - своїми життями, і те, що роблять її партнери, ніколи не зрівняється з цим", - наголосив Павел.

"Ми повинні мати політичну рішучість надати необхідні ресурси", - додав президент Чехії.

За його словами, можна зробити більше для допомоги Україні, а також в контексті посилення санкцій і обмеження можливостей російської економіки підтримувати війну.

Водночас слід зробити якомога менш привабливою для третіх країн підтримку агресора. Павел згадав Китай, який "з усіх має найсильнішу позицію для того, щоб допомогти завершити російську агресію".

Чеський лідер вважає, що Китай не може бути зацікавлений у великій війні, якщо прагне стати відповідальним міжнародним лідером.

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Автор: 

Чехія (1609) допомога і підтримка (1158) Павел Петр (152)


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Має! - тільки Ходжес сказав що зусилля потрібно подвоіти
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30.08.2024 15:20 Відповісти
... не мішки ворочать...
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30.08.2024 15:39 Відповісти
"Ми маємо справу із довготривалим конфліктом із невизначеним результатом. Час, втім, може грати на користь України та на нашу користь, якщо ми зберемося і винесемо правильні уроки з останніх двох із половиною років", - зауважив він. ПРАВИЛЬНІ УРОКИ НАПИСАЛА ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. ІНШИХ ПРОСТО НАПРОСТО НЕМАЄ
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30.08.2024 15:46 Відповісти
 
 