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Чехія часто допомагає Україні в тих сферах, в яких інші не наважуються, - Павел

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна допомагає Україні часто в тих сферах, в яких інші не наважувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Idnes.

"Зупинка і, перш за все, провал російської агресії є нашим життєво важливим інтересом", - наголосив чеський лідер.

За його словами, перемога РФ вплинула б не лише економічна та політичну стабільність, а й спровокувала б ще одну велику хвилю біженців

Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні, і справедливо отримала за це визнання, додав він.

"Також зусилля Чехії з реконструкції вже допомагають українським сферам охорони здоров’я та енергетики, які зазнали серйозних випробувань. Чехія часто може допомогти в тих сферах, в яких інші не наважуються", - додав Павел.

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Автор: 

Чехія (1609) Павел Петр (152)


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Так і є. Дякую.
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28.08.2024 16:52 Відповісти
Петропавловський - ядрьоний мужик!
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28.08.2024 16:53 Відповісти
Знов навкруги та довкола. Всі бояться навіть згадувати, що Україна мала б перемогти в цій війні.
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28.08.2024 17:15 Відповісти
Petr Pavel je bývalý komunista a agent STB.
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28.08.2024 23:28 Відповісти
Петро Павел - колишній комуніст і агент СТБ.
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28.08.2024 23:30 Відповісти
Ну то й цо? Того часу усі більш-менш значні керівники булт комуністами: Кравчук, Кучма, Янукович... За Ющенка достеменно не знаю, але, швидше -теж. І Порошенко... Бути комуністом при совку давало якусь перспективу у кар'єрі, без цього шляху на підвищення не було. Тому не кожний власник партквитка був комуністом, хоча системою таким вважався
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29.08.2024 02:34 Відповісти
 
 