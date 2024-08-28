Чехія часто допомагає Україні в тих сферах, в яких інші не наважуються, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна допомагає Україні часто в тих сферах, в яких інші не наважувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Idnes.

"Зупинка і, перш за все, провал російської агресії є нашим життєво важливим інтересом", - наголосив чеський лідер.

За його словами, перемога РФ вплинула б не лише економічна та політичну стабільність, а й спровокувала б ще одну велику хвилю біженців

Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні, і справедливо отримала за це визнання, додав він.

"Також зусилля Чехії з реконструкції вже допомагають українським сферам охорони здоров’я та енергетики, які зазнали серйозних випробувань. Чехія часто може допомогти в тих сферах, в яких інші не наважуються", - додав Павел.

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