Чехія часто допомагає Україні в тих сферах, в яких інші не наважуються, - Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна допомагає Україні часто в тих сферах, в яких інші не наважувалися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Idnes.
"Зупинка і, перш за все, провал російської агресії є нашим життєво важливим інтересом", - наголосив чеський лідер.
За його словами, перемога РФ вплинула б не лише економічна та політичну стабільність, а й спровокувала б ще одну велику хвилю біженців
Чехія довела, що серйозно ставиться до допомоги Україні, і справедливо отримала за це визнання, додав він.
"Також зусилля Чехії з реконструкції вже допомагають українським сферам охорони здоров’я та енергетики, які зазнали серйозних випробувань. Чехія часто може допомогти в тих сферах, в яких інші не наважуються", - додав Павел.
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