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Чехия часто помогает Украине в тех сферах, в которых другие не решаются, - Павел

павел,петр

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна помогает Украине часто в тех сферах, в которых другие не решаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Idnes.

"Остановка и, прежде всего, провал российской агрессии является нашим жизненно важным интересом", - подчеркнул чешский лидер.

По его словам, победа РФ повлияла бы не только на экономическую и политическую стабильность, но и спровоцировала бы еще одну большую волну беженцев

Чехия доказала, что серьезно относится к помощи Украине, и справедливо получила за это признание, добавил он.

"Также усилия Чехии по реконструкции уже помогают украинским сферам здравоохранения и энергетики, которые подверглись серьезным испытаниям. Чехия часто может помочь в тех сферах, в которых другие не решаются", - добавил Павел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дальнейшая поддержка Украины - главная задача Чехии, - Павел

Автор: 

Чехия (1703) Павел Петр (121)


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Так і є. Дякую.
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28.08.2024 16:52 Ответить
Петропавловський - ядрьоний мужик!
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28.08.2024 16:53 Ответить
Знов навкруги та довкола. Всі бояться навіть згадувати, що Україна мала б перемогти в цій війні.
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28.08.2024 17:15 Ответить
Petr Pavel je bývalý komunista a agent STB.
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28.08.2024 23:28 Ответить
Петро Павел - колишній комуніст і агент СТБ.
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28.08.2024 23:30 Ответить
Ну то й цо? Того часу усі більш-менш значні керівники булт комуністами: Кравчук, Кучма, Янукович... За Ющенка достеменно не знаю, але, швидше -теж. І Порошенко... Бути комуністом при совку давало якусь перспективу у кар'єрі, без цього шляху на підвищення не було. Тому не кожний власник партквитка був комуністом, хоча системою таким вважався
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29.08.2024 02:34 Ответить
 
 