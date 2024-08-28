Чехия часто помогает Украине в тех сферах, в которых другие не решаются, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна помогает Украине часто в тех сферах, в которых другие не решаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Idnes.

"Остановка и, прежде всего, провал российской агрессии является нашим жизненно важным интересом", - подчеркнул чешский лидер.

По его словам, победа РФ повлияла бы не только на экономическую и политическую стабильность, но и спровоцировала бы еще одну большую волну беженцев

Чехия доказала, что серьезно относится к помощи Украине, и справедливо получила за это признание, добавил он.

"Также усилия Чехии по реконструкции уже помогают украинским сферам здравоохранения и энергетики, которые подверглись серьезным испытаниям. Чехия часто может помочь в тех сферах, в которых другие не решаются", - добавил Павел.

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