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Новини Війна
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обстріл (27045) Червоний Хрест (399)

У МКЧХ "категорично засудили" обстріл персоналу організації на Донеччині

Вантажівка МКЧХ після обстрілу Віролюбівки на Донеччині

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прокоментував обстріл гуманітарної місії у Донецькій області, внаслідок якого загинуло 3 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКЧХ.

"Я вкрай категорично засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Абсолютно неприпустимо, щоб місця роздачі гуманітарної допомоги потрапляли під обстріли. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і надаємо допомогу пораненим. Ця трагедія викликає хвилю горя, дуже знайому тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті", - заявила президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич.

У МКЧХ зазначають, що співробітники МКЧХ "готувалися до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка вразливим домогосподарствам, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими, коли транспортні засоби, якими вони користувалися, були підбиті".

Як писав Цензор.НЕТ, внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.

Читайте: Зеленський про удар рашистів по місії МКЧХ: РФ сприймає бажання чути "обидві сторони" лише як дозвіл убивати далі

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Це потужно!
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12.09.2024 19:05
+12
https://t.me/dragonspech/7905 Дмитро Каленчук-Вовнянко :

Окупанти завдали удару по гуманітарній місії міжнародного Червоного хреста.

Упевнений - світ адекватно відреагує на подію. Західний світ висловииь ще більш глибоку стурбованість. Росія пред'явить 1376 доказів того що удар завдала Україна, а сам Червоний хрест повідомить що утримується від засудження одної зі сторін, бо не певен що окупанти завдали свого удару навмисно.

І лише Україна зітхне, нічому не здивується і продовжить захищатися. Бо ніхто крім нас.
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12.09.2024 19:22
+11
Перепрошую, а категорично засудити то як? То щось, як сильно стурбовані чи дуже сильно стурбовані?
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12.09.2024 19:13
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Це потужно!
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12.09.2024 19:05 Відповісти
Та хто ж, в кінці кінців, це зробив??!! Якийсь "збройний конфлікт"? Так і не повертається язик винними кацапів назвати.
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12.09.2024 19:06 Відповісти
Нацисти россії обстріляли своїх холуїв. Дивно, але факт.
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12.09.2024 19:07 Відповісти
Перепрошую, а категорично засудити то як? То щось, як сильно стурбовані чи дуже сильно стурбовані?
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12.09.2024 19:13 Відповісти
Не дуже, бо не - рішуче й категррично..
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12.09.2024 19:23 Відповісти
Як завжди, не сказали, хто обстріляв, і кого "засуджують"
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12.09.2024 19:15 Відповісти
А що тут казати? Вони самі на себе і напали!
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12.09.2024 19:24 Відповісти
А *уйло дозволив їм рота відкрити?
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12.09.2024 19:18 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7905 Дмитро Каленчук-Вовнянко :

Окупанти завдали удару по гуманітарній місії міжнародного Червоного хреста.

Упевнений - світ адекватно відреагує на подію. Західний світ висловииь ще більш глибоку стурбованість. Росія пред'явить 1376 доказів того що удар завдала Україна, а сам Червоний хрест повідомить що утримується від засудження одної зі сторін, бо не певен що окупанти завдали свого удару навмисно.

І лише Україна зітхне, нічому не здивується і продовжить захищатися. Бо ніхто крім нас.
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12.09.2024 19:22 Відповісти
Лохторату окупаційного блоку прилетіли подаркунки від Медведчука.
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12.09.2024 19:23 Відповісти
Сідори "засудили " обстріл, а не тих хто стріляв. Так і за вбивство можна судити ножа а не того хто його тримав...
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12.09.2024 19:27 Відповісти
Таке вже було, коли кросовер взяв все на себе.
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12.09.2024 20:08 Відповісти
Потужна потужнicть.
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12.09.2024 19:33 Відповісти
Жорстко , аж мороз по спині перейшов .
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12.09.2024 19:39 Відповісти
А українці виражають глубокую озабочєнность...
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12.09.2024 19:48 Відповісти
Оце рубонув правду-матку!!!! Чоловьяга!!! Я, навіть, всцявся, але не від сорому, а від лютої згоди!!
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12.09.2024 20:44 Відповісти
Не чолов'яга, а жінкиня.

заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич. Джерело:
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12.09.2024 21:52 Відповісти
Вибачаюся, нєрвнічал дуже( але обмочився(
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12.09.2024 23:23 Відповісти
Міжнародний Комітет Червоного Хреста - швейцарский или украинский?
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13.09.2024 10:20 Відповісти
 
 