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обстріл (27045) Червоний Хрест (399) Донецька область (7519)

Троє працівників МКЧХ загинули внаслідок обстрілу на Донеччині, ще двох поранено, - Лубінець. ФОТО

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу. Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!" - наголосив уповноважений з прав людини.

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ
Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!" - підсумував він.

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Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

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Топ коментарі
+11
так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
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12.09.2024 15:29
+9
абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
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12.09.2024 15:33
+8
чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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12.09.2024 15:32
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возбудяться или нет, плакальщицы международные???

или сотрудники погибли наши земляки и по хер?
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12.09.2024 15:18 Відповісти
так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
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12.09.2024 15:29 Відповісти
не Украинский ,а Международный
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12.09.2024 15:31 Відповісти
написано що працівники були українцями. А є ще й іноземці.
на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено
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12.09.2024 15:35 Відповісти
То ж не палестинці.
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12.09.2024 17:39 Відповісти
чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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12.09.2024 15:32 Відповісти
абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
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12.09.2024 15:33 Відповісти
Стаття того часу. Читаємо , шукаємо слова Червоний Хрест.

А знаходимо таке.

У вечірньому зверненні за вівторок президент Зеленський заявив, що евакуація українських військових з "Азовсталі" триває, і що нею опікуються українські розвідники та військові.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-61490501
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12.09.2024 15:41 Відповісти
так так і було. Червоний хрест там поблукав трошки, як і в Оленівці, тому що він тільки спроможний отримувати внески від країн-членів МФЧХ, а деякі ще й персональні "дотації" від таких країн терористів як раша. Тому й очі закривають і на поруження Женевської конвенції, та ще й руки заламують незалежним журналістам, які проводять бесіди з рашка полоненими та щойсь вякають про порушення прав тих відкормлених та довольних життям рос.олонених. А Золкін величезну роботу веде, сприяє обміну полоненими, сприяє питанням інформованості кацапських самок, що їх рідна людина жива, а не знила безвісти. Особисто я була б щаслива, як би такі ж самі бесіди проводили з нашими хлопцями на рашці, показивали б їх на ютубі чи у ТГ.. Та тільки хрін ми такого дочекаємось. рашка ж не даремно вкладала 30 років шалені мільони доларів у всі ті імпотентні міжнародні організації.
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12.09.2024 15:50 Відповісти
мета червоного хреста - це якщо люди голодають - дати їм трохи їжі. Ніяких гарантій Червоний Хрест не давав. Це розводняк
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12.09.2024 16:10 Відповісти
а ви бачили якими повертаються наші хлопці з рашистського полону?? Шкіра та кістки. То як вони там, у полоні в підарів, голодають чи ні??Чому тоді червоний хрест лізе до нас в табори утримання російських полонених з перевірками та якимись пртензіями про порушення прав "людини", а саме раша полонених? Ви взагалі подумали що ви написали?
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13.09.2024 10:33 Відповісти
не будьте як кацапи , зеленський особисто давав їм гарантії обміну.
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12.09.2024 16:09 Відповісти
та вобше *****
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12.09.2024 15:50 Відповісти
ООН на підсосі у пу, ЧХ на підсосі у пу, ЮНЕСКО - теж, накуа вони взагалі потрібні?
Щоби ЩО?
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12.09.2024 15:57 Відповісти
Треба негайно скликати оон🤣
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12.09.2024 16:12 Відповісти
у цій новині лише шкода, що загинули українці

а так - пох, бо ЧХ - абсолютно гівняна організація, як і переважна кількість інших "міжнародних"
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12.09.2024 16:44 Відповісти
МКЧХ та МФЧХ сидять та досі думають, як то їм "виразити свою глибоку стурбованість"!!!
Бо вже мабуть всі слова скічились!!! Курви про-путіністські, такі самі як ООН, МАГАТЕ та інші "миротворчі" організації!
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12.09.2024 18:18 Відповісти
 
 