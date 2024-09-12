Троє працівників МКЧХ загинули внаслідок обстрілу на Донеччині, ще двох поранено, - Лубінець. ФОТО
Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу. Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ!" - наголосив уповноважений з прав людини.
За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно та публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.
"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!" - підсумував він.
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или сотрудники погибли наши земляки и по хер?
на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено
А знаходимо таке.
У вечірньому зверненні за вівторок президент Зеленський заявив, що евакуація українських військових з "Азовсталі" триває, і що нею опікуються українські розвідники та військові.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61490501
Щоби ЩО?
а так - пох, бо ЧХ - абсолютно гівняна організація, як і переважна кількість інших "міжнародних"
Бо вже мабуть всі слова скічились!!! Курви про-путіністські, такі самі як ООН, МАГАТЕ та інші "миротворчі" організації!