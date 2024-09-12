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Новости Война
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обстрел (25742) Красный Крест (437) Донецкая область (8728)

Трое работников МККК погибли в результате обстрела в Донецкой области, еще двое ранены, - Лубинец. ФОТО

В результате обстрела Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Работники МККК находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь. Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК - молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сочувствия! Таким образом это молчание только прикрывает преступную политику РФ!" - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ
Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ

По словам Лубинца, МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!" - подытожил он.

Также читайте: МККК не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных: Продолжает показывать позицию "страуса", - Лубинец

Внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччини загинули троє працівників МКЧХ
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Топ комментарии
+11
так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
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12.09.2024 15:29
+9
абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
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12.09.2024 15:33
+8
чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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12.09.2024 15:32
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возбудяться или нет, плакальщицы международные???

или сотрудники погибли наши земляки и по хер?
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12.09.2024 15:18 Ответить
так це ж українські співробітники, тому їм і байдуже..
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12.09.2024 15:29 Ответить
не Украинский ,а Международный
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12.09.2024 15:31 Ответить
написано що працівники були українцями. А є ще й іноземці.
на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено
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12.09.2024 15:35 Ответить
То ж не палестинці.
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12.09.2024 17:39 Ответить
чиновники МКЧХ дивляться на бюджет, виділений кацапами і приймають рішення мовчки глибоко турбуватися
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12.09.2024 15:32 Ответить
абсолютно імпотентна організація. Точніше, вона орієнтована на інтереси нашого ворога(((. От нахєр вони тут?? Подівіться як була акція під офісом червоного хреста у Києві, здається тиждень, або днів 10 тому, там де матері та дружини наших полонених прийшли для бесіди. А представники червоного хреста щось незрозуміле мукали у відповідь на прямі запитання жінок. які вже роками не знають, що з їх рідними, бо червоний хрест не наполягає на відвідуванні наших воїнів у рашка полоні, а просто тупо відмовчується.
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12.09.2024 15:33 Ответить
Стаття того часу. Читаємо , шукаємо слова Червоний Хрест.

А знаходимо таке.

У вечірньому зверненні за вівторок президент Зеленський заявив, що евакуація українських військових з "Азовсталі" триває, і що нею опікуються українські розвідники та військові.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-61490501
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12.09.2024 15:41 Ответить
так так і було. Червоний хрест там поблукав трошки, як і в Оленівці, тому що він тільки спроможний отримувати внески від країн-членів МФЧХ, а деякі ще й персональні "дотації" від таких країн терористів як раша. Тому й очі закривають і на поруження Женевської конвенції, та ще й руки заламують незалежним журналістам, які проводять бесіди з рашка полоненими та щойсь вякають про порушення прав тих відкормлених та довольних життям рос.олонених. А Золкін величезну роботу веде, сприяє обміну полоненими, сприяє питанням інформованості кацапських самок, що їх рідна людина жива, а не знила безвісти. Особисто я була б щаслива, як би такі ж самі бесіди проводили з нашими хлопцями на рашці, показивали б їх на ютубі чи у ТГ.. Та тільки хрін ми такого дочекаємось. рашка ж не даремно вкладала 30 років шалені мільони доларів у всі ті імпотентні міжнародні організації.
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12.09.2024 15:50 Ответить
мета червоного хреста - це якщо люди голодають - дати їм трохи їжі. Ніяких гарантій Червоний Хрест не давав. Це розводняк
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12.09.2024 16:10 Ответить
а ви бачили якими повертаються наші хлопці з рашистського полону?? Шкіра та кістки. То як вони там, у полоні в підарів, голодають чи ні??Чому тоді червоний хрест лізе до нас в табори утримання російських полонених з перевірками та якимись пртензіями про порушення прав "людини", а саме раша полонених? Ви взагалі подумали що ви написали?
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13.09.2024 10:33 Ответить
не будьте як кацапи , зеленський особисто давав їм гарантії обміну.
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12.09.2024 16:09 Ответить
та вобше *****
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12.09.2024 15:50 Ответить
ООН на підсосі у пу, ЧХ на підсосі у пу, ЮНЕСКО - теж, накуа вони взагалі потрібні?
Щоби ЩО?
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12.09.2024 15:57 Ответить
Треба негайно скликати оон🤣
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12.09.2024 16:12 Ответить
у цій новині лише шкода, що загинули українці

а так - пох, бо ЧХ - абсолютно гівняна організація, як і переважна кількість інших "міжнародних"
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12.09.2024 16:44 Ответить
МКЧХ та МФЧХ сидять та досі думають, як то їм "виразити свою глибоку стурбованість"!!!
Бо вже мабуть всі слова скічились!!! Курви про-путіністські, такі самі як ООН, МАГАТЕ та інші "миротворчі" організації!
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12.09.2024 18:18 Ответить
 
 