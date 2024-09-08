МККК не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных: Продолжает показывать позицию "страуса", - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Красный Крест, заявив, что организация "продолжает показывать позицию "страуса".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал, об этом Лубинец заявил в эфире "Єдиних новин".
"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - говорится в сообщении.
Как отметил омбудсмен, все такие публичные казни украинских военнопленных являются военными преступлениями. И Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.
"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул Лубинец.
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Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
ДЕ БУЛА БІЛЬШІСТЬ З РАШКИ...АБО АГЕНТИ РАШКИ, ЯКІ РАЗОМ ВСІ БУХАЛІ ВОДКУ І ХАВАЛИ ІКРУ, ЗАРИВШИ ГОЛОВУ В ПІСОК
Червоний Хрест допоміг й допомогає Українцям (біженцям) за кордоном більше ніж Україна переселенцям в Україні. Поцікавтесь про їх роботу , наприклад у Фінляндії.
А щось зробити на Засрашці де озброєні рашисто-нацисти їм не надають доступ до полонених вони ФІЗІЧНО не можуть, не має можливість воювати ЧХ за доступ до полонених. Але ідіотом "янєлохі" впарюють "винного" й ідіоти "хавають".
Якщо ти регулярно одержуєш від злочинця хабар, що його тобі вистачає на віллу, мерседес та чорну ікру на сніданок, то невже ж ти будеш "кусати руку дающу"? Ти просто заплющиш очи і нічого не побачиш.
Так діють "брудні копи". А зараз весь світ - це один великий брудний коп, намаслений російськими грішми, газом та нафтою та заляканий ядерною зброєю. Не треба від них нічого чекати. Навіть зброї, бо це залежить від доброї волі конкретних лідерів - сьогодні дають, а завтра ні...