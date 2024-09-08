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военнопленные (991) Красный Крест (437) Лубинец Дмитрий (422)

МККК не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных: Продолжает показывать позицию "страуса", - Лубинец

Лубінець розкритикував МКЧХ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Красный Крест, заявив, что организация "продолжает показывать позицию "страуса".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал, об этом Лубинец заявил в эфире "Єдиних новин".

"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - говорится в сообщении.

Как отметил омбудсмен, все такие публичные казни украинских военнопленных являются военными преступлениями. И Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.

"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу вероятного расстрела россиянами украинского пленного: Международное сообщество не должно молчать о системных преступлениях оккупантов
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Топ комментарии
+11
ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
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08.09.2024 00:09
+10
А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
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08.09.2024 01:18
+9
Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
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08.09.2024 00:43
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ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
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08.09.2024 00:09 Ответить
Нарешті. На десятий рік могло дійти і до повного дебіла. І потроху починає доходити до зе-влади. Хоча повної впевненості ще нема.
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08.09.2024 00:20 Ответить
Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
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08.09.2024 00:43 Ответить
Лубінець сам продовжує показувати позицію "страуса", покриваючи злочини фірми "тцк" проти громадян України.
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08.09.2024 07:56 Ответить
А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
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08.09.2024 01:18 Ответить
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08.09.2024 01:27 Ответить
Новая тактика власти - так как попередныков и врагов не осталось, то винить во всем Запад.
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08.09.2024 01:27 Ответить
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ НЕ ВСТИГАЄ ЧЕРВОНУ ІКРУ ПОЖИРАТИ...ЧОРНА НА ПІДХОДІ!!! ЯКІ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ?? НАЗВЕМО НЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ А ЧЕРВОНА ІКРА !!!ПАМЯТАЄМО ВІЙСЬКОВУ МІСІЮ ОБСЄ З 14 РОКУ, НА ДОНБАСІ,
ДЕ БУЛА БІЛЬШІСТЬ З РАШКИ...АБО АГЕНТИ РАШКИ, ЯКІ РАЗОМ ВСІ БУХАЛІ ВОДКУ І ХАВАЛИ ІКРУ, ЗАРИВШИ ГОЛОВУ В ПІСОК
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08.09.2024 04:07 Ответить
Ви просто невиглас. Бо тільки невиглас може писати за ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ, хоча сам далі свого носа не бачив. Або кацапський провокатор.
Червоний Хрест допоміг й допомогає Українцям (біженцям) за кордоном більше ніж Україна переселенцям в Україні. Поцікавтесь про їх роботу , наприклад у Фінляндії.
А щось зробити на Засрашці де озброєні рашисто-нацисти їм не надають доступ до полонених вони ФІЗІЧНО не можуть, не має можливість воювати ЧХ за доступ до полонених. Але ідіотом "янєлохі" впарюють "винного" й ідіоти "хавають".
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08.09.2024 11:28 Ответить
так..я невіглас і провокатор і троцкіст і японський шпигун і в бухаринський організації був....... трішки менше ліпіть ......сам мо ти провокатор і тд
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08.09.2024 20:52 Ответить
Ну почему же страуса? Они систематически пытаються нас "подловить" на нарушениях чего-то там - очень четкая и последовательная позиция - все по классике: кто девушку кормит, тот ее и танцует...
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08.09.2024 07:31 Ответить
у нас є російські полонені- провести децимацію, поки Хрест не виконає своїх обов"язків перед світом і перед нашими військовополоненими. І так проводити щоразу, поки до них не дійде. Назвати це якимось красивим демократичним словом чи заходом і насрати на світ, який не розуміє нормальних звертань.
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08.09.2024 07:32 Ответить
Цей балабол хоча б у Вікіпедії прочитав - що таке МКЧХ і які його функції та повноваження.
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08.09.2024 09:20 Ответить
Навіщо? Задачі ЗЕкоМанди завжди шукати когось "винним" а себе вихваляти.
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08.09.2024 11:30 Ответить
Чимось подібний на шкірана зоряка, не родич випадково??
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08.09.2024 10:00 Ответить
Червоний Хрест, як і інші міжнародні організації, не тільки у курсі. Вони у долі!
Якщо ти регулярно одержуєш від злочинця хабар, що його тобі вистачає на віллу, мерседес та чорну ікру на сніданок, то невже ж ти будеш "кусати руку дающу"? Ти просто заплющиш очи і нічого не побачиш.
Так діють "брудні копи". А зараз весь світ - це один великий брудний коп, намаслений російськими грішми, газом та нафтою та заляканий ядерною зброєю. Не треба від них нічого чекати. Навіть зброї, бо це залежить від доброї волі конкретних лідерів - сьогодні дають, а завтра ні...
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08.09.2024 10:08 Ответить
Раз лубінець активізувався значить скоро напише заяву за власним бажанням, бо дефіцит єнергії у влади.
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08.09.2024 10:51 Ответить
 
 