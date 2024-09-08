МКЧХ не може забезпечити захист прав українських військовополонених: Продовжує показувати позицію "страуса", - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Червоний Хрест, заявивши, що організація "продовжує показувати позицію "страуса".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал, про це Лубінець заявив в ефірі "Єдиних новин"
"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив омбудсмен, усі такі публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами. І Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.
"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
ДЕ БУЛА БІЛЬШІСТЬ З РАШКИ...АБО АГЕНТИ РАШКИ, ЯКІ РАЗОМ ВСІ БУХАЛІ ВОДКУ І ХАВАЛИ ІКРУ, ЗАРИВШИ ГОЛОВУ В ПІСОК
Червоний Хрест допоміг й допомогає Українцям (біженцям) за кордоном більше ніж Україна переселенцям в Україні. Поцікавтесь про їх роботу , наприклад у Фінляндії.
А щось зробити на Засрашці де озброєні рашисто-нацисти їм не надають доступ до полонених вони ФІЗІЧНО не можуть, не має можливість воювати ЧХ за доступ до полонених. Але ідіотом "янєлохі" впарюють "винного" й ідіоти "хавають".
Якщо ти регулярно одержуєш від злочинця хабар, що його тобі вистачає на віллу, мерседес та чорну ікру на сніданок, то невже ж ти будеш "кусати руку дающу"? Ти просто заплющиш очи і нічого не побачиш.
Так діють "брудні копи". А зараз весь світ - це один великий брудний коп, намаслений російськими грішми, газом та нафтою та заляканий ядерною зброєю. Не треба від них нічого чекати. Навіть зброї, бо це залежить від доброї волі конкретних лідерів - сьогодні дають, а завтра ні...