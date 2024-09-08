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МКЧХ не може забезпечити захист прав українських військовополонених: Продовжує показувати позицію "страуса", - Лубінець

Лубінець розкритикував МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Червоний Хрест, заявивши, що організація "продовжує показувати позицію "страуса".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал, про це Лубінець заявив в ефірі "Єдиних новин"

"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив омбудсмен, усі такі публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами. І Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.

"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо ймовірного розстрілу росіянами українського полоненого: Міжнародна спільнота не має мовчати про системні злочини окупантів

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Топ коментарі
+11
ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
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08.09.2024 00:09
+10
А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
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08.09.2024 01:18
+9
Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
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08.09.2024 00:43
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ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
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08.09.2024 00:09 Відповісти
Нарешті. На десятий рік могло дійти і до повного дебіла. І потроху починає доходити до зе-влади. Хоча повної впевненості ще нема.
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08.09.2024 00:20 Відповісти
Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
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08.09.2024 00:43 Відповісти
Лубінець сам продовжує показувати позицію "страуса", покриваючи злочини фірми "тцк" проти громадян України.
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08.09.2024 07:56 Відповісти
А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
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08.09.2024 01:18 Відповісти
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08.09.2024 01:27 Відповісти
Новая тактика власти - так как попередныков и врагов не осталось, то винить во всем Запад.
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08.09.2024 01:27 Відповісти
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ НЕ ВСТИГАЄ ЧЕРВОНУ ІКРУ ПОЖИРАТИ...ЧОРНА НА ПІДХОДІ!!! ЯКІ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ?? НАЗВЕМО НЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ А ЧЕРВОНА ІКРА !!!ПАМЯТАЄМО ВІЙСЬКОВУ МІСІЮ ОБСЄ З 14 РОКУ, НА ДОНБАСІ,
ДЕ БУЛА БІЛЬШІСТЬ З РАШКИ...АБО АГЕНТИ РАШКИ, ЯКІ РАЗОМ ВСІ БУХАЛІ ВОДКУ І ХАВАЛИ ІКРУ, ЗАРИВШИ ГОЛОВУ В ПІСОК
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08.09.2024 04:07 Відповісти
Ви просто невиглас. Бо тільки невиглас може писати за ВСЮ ОРГАНІЗАЦІЮ, хоча сам далі свого носа не бачив. Або кацапський провокатор.
Червоний Хрест допоміг й допомогає Українцям (біженцям) за кордоном більше ніж Україна переселенцям в Україні. Поцікавтесь про їх роботу , наприклад у Фінляндії.
А щось зробити на Засрашці де озброєні рашисто-нацисти їм не надають доступ до полонених вони ФІЗІЧНО не можуть, не має можливість воювати ЧХ за доступ до полонених. Але ідіотом "янєлохі" впарюють "винного" й ідіоти "хавають".
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08.09.2024 11:28 Відповісти
так..я невіглас і провокатор і троцкіст і японський шпигун і в бухаринський організації був....... трішки менше ліпіть ......сам мо ти провокатор і тд
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08.09.2024 20:52 Відповісти
Ну почему же страуса? Они систематически пытаються нас "подловить" на нарушениях чего-то там - очень четкая и последовательная позиция - все по классике: кто девушку кормит, тот ее и танцует...
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08.09.2024 07:31 Відповісти
у нас є російські полонені- провести децимацію, поки Хрест не виконає своїх обов"язків перед світом і перед нашими військовополоненими. І так проводити щоразу, поки до них не дійде. Назвати це якимось красивим демократичним словом чи заходом і насрати на світ, який не розуміє нормальних звертань.
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08.09.2024 07:32 Відповісти
Цей балабол хоча б у Вікіпедії прочитав - що таке МКЧХ і які його функції та повноваження.
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08.09.2024 09:20 Відповісти
Навіщо? Задачі ЗЕкоМанди завжди шукати когось "винним" а себе вихваляти.
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08.09.2024 11:30 Відповісти
Чимось подібний на шкірана зоряка, не родич випадково??
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08.09.2024 10:00 Відповісти
Червоний Хрест, як і інші міжнародні організації, не тільки у курсі. Вони у долі!
Якщо ти регулярно одержуєш від злочинця хабар, що його тобі вистачає на віллу, мерседес та чорну ікру на сніданок, то невже ж ти будеш "кусати руку дающу"? Ти просто заплющиш очи і нічого не побачиш.
Так діють "брудні копи". А зараз весь світ - це один великий брудний коп, намаслений російськими грішми, газом та нафтою та заляканий ядерною зброєю. Не треба від них нічого чекати. Навіть зброї, бо це залежить від доброї волі конкретних лідерів - сьогодні дають, а завтра ні...
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08.09.2024 10:08 Відповісти
Раз лубінець активізувався значить скоро напише заяву за власним бажанням, бо дефіцит єнергії у влади.
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08.09.2024 10:51 Відповісти
 
 