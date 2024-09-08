МКЧХ не може забезпечити захист прав українських військовополонених: Продовжує показувати позицію "страуса", - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Червоний Хрест, заявивши, що організація "продовжує показувати позицію "страуса".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал, про це Лубінець заявив в ефірі "Єдиних новин"

"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив омбудсмен, усі такі публічні страти українських військовополонених є воєнними злочинами. І Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.

"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - наголосив Лубінець.

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