Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо ймовірного розстрілу росіянами українського полоненого: Міжнародна спільнота не має мовчати про системні злочини окупантів

Після появи в мережі відео, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ.

Про це омбудсмен повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ймовірний розстріл українського полоненого окупантами – це злочин. Щодо цього звертаюся до ООН та МКЧХ!



У мережі зʼявилося відео, на якому окупанти розстрілюють ймовірно українського військовополоненого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він зазначив, що розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій. Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

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"Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", - наголосив Лубінець.

Також омбудсман зауважив, що окупанти навмисно розстрілюють українських військовополонених і поширюють такі відео, щоб залякати українців.

"Війна, яка триває, – гібридна. РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", - додав він.

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Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.