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військовополонені (856) ООН (3272) розстріл (247) Червоний Хрест (399) Лубінець Дмитро (552)

Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо ймовірного розстрілу росіянами українського полоненого: Міжнародна спільнота не має мовчати про системні злочини окупантів

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Після появи в мережі відео, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ.

Про це омбудсмен повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ймовірний розстріл українського полоненого окупантами – це злочин. Щодо цього звертаюся до ООН та МКЧХ!

У мережі зʼявилося відео, на якому окупанти розстрілюють ймовірно українського військовополоненого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він зазначив, що розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій. Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними.

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"Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", - наголосив Лубінець.

Також омбудсман зауважив, що окупанти навмисно розстрілюють українських військовополонених і поширюють такі відео, щоб залякати українців.

"Війна, яка триває, – гібридна. РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", - додав він.

Читайте: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках

Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.

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Топ коментарі
+9
РУБЛІ ПРОЖИРАЮТЬ В ООН ПІТОРИ З МАНДАТАМИ.... МАГАТЕшнік ОН ЯКИЙ ЩАСЛИВИЙ ПОБАЧИВШИ КАСАПІВ НА ЗАПОРОЖСЬКІЙ АЕС.....ЯК РІДНІ....ЧМОШНІКИ МАГАТЕШНІ...БУХАТИ СПОДОБАЛОСЯ З ОРКАМИ
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06.09.2024 14:47
+7
Відправте МЗС Китаю, Монголії, Індії та іншим друзям кацапів
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06.09.2024 14:48
+4
для них українці це не люди от канібали африки чи головогруди хамасу о це в пріоритетів ну і звичайно "простой руцкий человек который страдпет от пуйла"
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06.09.2024 14:57
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РУБЛІ ПРОЖИРАЮТЬ В ООН ПІТОРИ З МАНДАТАМИ.... МАГАТЕшнік ОН ЯКИЙ ЩАСЛИВИЙ ПОБАЧИВШИ КАСАПІВ НА ЗАПОРОЖСЬКІЙ АЕС.....ЯК РІДНІ....ЧМОШНІКИ МАГАТЕШНІ...БУХАТИ СПОДОБАЛОСЯ З ОРКАМИ
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06.09.2024 14:47 Відповісти
Відправте МЗС Китаю, Монголії, Індії та іншим друзям кацапів
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06.09.2024 14:48 Відповісти
для них українці це не люди от канібали африки чи головогруди хамасу о це в пріоритетів ну і звичайно "простой руцкий человек который страдпет от пуйла"
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06.09.2024 14:57 Відповісти
Подзвоніть в Спортлото, чи який там зараз аналог. Результат буде такий же.
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06.09.2024 15:00 Відповісти
Та хто таки отой Лубінець? Хто його буде слухати? Треба мати справжнє МЗС і міністра, а не оте зігнуте в дугу "чєго ізволітє?". Немає ні нормальних дипломатів, ні нормальних послів, які змогли б підняти це питання по всьому світу та в довбаному ООН! Зате у нас є професійна мінєтчиця, зашкварена прокурорша, що відмивала гроші, тупий екс-міністр оборони, що просрав підготовку до війни, та ще куча непотребу, до дупля не ріже в дипломатії, а переймаються тільки своїми статками за кордоном.
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06.09.2024 15:03 Відповісти
Мудрый нарид, уставший от войны, привел к власти клоунов и лицедеев. Откуда тут взяться дипломатам, государственникам? У корыта хапуги и мародеры, власть и народ с суицидальными наклонностями в либеральном мире розовых пони.
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06.09.2024 17:32 Відповісти
Міжнародний комітет червоного хреста (МКЧХ) в цій війні виступає на боці нацистів россії.
-На початку повномасштабної ворожої агрессії в лютому 2022 МКЧХ уманітарну допомогу, що зібрали в ЄС для нашої країни, віддав на потреби россійської армії.
-Свій гуманітарний пункт допомоги МКЧХ відкрив на ростові , а не в країні , жертві агрессії
-За багаточисельними показаннями свідків, нашим військовополонениим МКЧХ не допомогає. МКЧХ турбує лише здоровья полонених россіян.
-Є також свідки, що МКЧХ приймає участь в тортурах наших військово полонених.
Хто небудь може пояснити, навіщо ці агенти ворога відкрили недавно свій штаб в нашій столиці?
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06.09.2024 15:17 Відповісти
Немає ніякого МКЧХ, немає ніякого ООН, вони шо не бачать що пів світу кладуть хер на все це діло, ***** заарештували в Монголії ? В сраку ту західну бюрократію, краще нехай готуються до третьої світової
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06.09.2024 15:25 Відповісти
а про вбивства в ТЦК не звертався? Чи житя цивільних не мають значення?
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06.09.2024 15:36 Відповісти
З тих підарських підрозділів, які вчиняють розстріли полонених - нікого живим не брати.
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06.09.2024 16:30 Відповісти
А оно им надо? Они заняты "страданиями несчастных палестинцев".
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06.09.2024 16:49 Відповісти
 
 