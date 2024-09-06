УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
58 560 149

Окупанти розстріляли полоненого українського воїна. ВIДЕО

Окупанти розстріляли пораненого українського воїна, захопленого у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій воєнний злочин росіяни зафільмували та розповсюдили у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли полонених українських воїнів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО 21+

Автор: 

армія рф (17502) полон (1568) розстріл (267) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+83
Тварье кацапское, но как само попадет в плен, то будет блеять как пошел по контракту, чтобы долги по коммуналке оплатить, какие у них загрядотряды приказывали вперед идти и как он куйла не любит
показати весь коментар
06.09.2024 14:00
+43
Підарів сумний досвід 155-ї бригади нічому не навчив.
Доведеться повторити.
показати весь коментар
06.09.2024 14:00
+41
А що їм буде? Нічого. Якщо ***** на вимогу МКС монголи не заарештували, то цих підарів в кацапію ніхто шукати тим більше не поїде. Не встигне війна закінчитись, всі ці оони, мкс-и і так далі тут же заниють про те, що потрібно "панять і прастіть", "досить лити кров", "потрібно примиритись"....
Для того, щоб покарати цю погань, потрібно, щоб у світу були "яйця". А їх немає...
показати весь коментар
06.09.2024 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"до самого конца"

Надеюсь твой конец уже близок, падаль ублюдская.
показати весь коментар
06.09.2024 16:06 Відповісти
Суки кацапські, суки, які довели людей до смерті. Вічна Пам'ять Герою.
показати весь коментар
06.09.2024 16:29 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА ЗЕЛЕНА: шашликів наїлися? До 4-го коліна ваших виродків Бог буде карати.
показати весь коментар
06.09.2024 16:42 Відповісти
На Бога сподівайся, а сам не плошай.
показати весь коментар
06.09.2024 20:25 Відповісти
Росіяни теж люди,вони не можуть піти на нас війною,пригадуєте??
показати весь коментар
06.09.2024 22:26 Відповісти
Як пригадаю....так і ригаю.))))
показати весь коментар
06.09.2024 23:13 Відповісти
Не ригати тре, а просто запам*ятати надовго, дуже надовго; аж допоки те падло не здохне десь на каштані у центрі Києва.
показати весь коментар
07.09.2024 16:13 Відповісти
А кто-нибудь текст слушал вообще?
"Мы, по просьбе жителей, пришли чтобы освободить эту землю от врагов нацизма."
показати весь коментар
06.09.2024 17:08 Відповісти
Молодий хлопець... яке страшне відео!!! І як його рідним це пережити?... Царство небесне Герою і вічний спокій!

Аа, мало не забула, це ж війна путіна, а расіянє - харошиє, жертви рєжима!
показати весь коментар
06.09.2024 17:18 Відповісти
прихильники ПушкінаБулгалова=руССкій мір=вороги
показати весь коментар
06.09.2024 17:42 Відповісти
Тут уже столько всего накидали с диванов, что и не запомнить. А ну а самом деле все что нужно, это показать это и другие видио казни пленных ВСЕМ солдатам ВСУ. Чтобы каждый боец ВСУ сам для себя принял решение во-первых можно ли сдаться в плен и во вторых, что делать с кацапами, которые сдаются
показати весь коментар
06.09.2024 17:44 Відповісти
Знають. І може бачать - смартфони у багатьох є.

Розстрілюють не всіх. З початку війни офіційно зареєстровано 45-50 випадків. Вже більше, мабуть.
показати весь коментар
06.09.2024 19:31 Відповісти
Одного розстріляногг доста. Московіти-не люди. Гонококи.
показати весь коментар
07.09.2024 01:23 Відповісти
А ви тут "не діванний", а просто за ... океаном.
показати весь коментар
07.09.2024 16:17 Відповісти
Це не люди і відношення до має бути адекватне. Істоти роблені на п'яну руку. Тварям землі мало.
показати весь коментар
06.09.2024 18:08 Відповісти
Цілком підтримую. Це не люди, це--андрофаги, з відповідним до них відношенням.
показати весь коментар
07.09.2024 16:20 Відповісти
Саме такими мають бути агітки до лав збройних сил.
показати весь коментар
06.09.2024 18:12 Відповісти
Шкода... Молодий ще зовсім хлопець...

А стріляв, до речі, нацмен якийсь, судячи з його вимови. На цій війні саме представники корінних народів кацапії відрізняються невмотивованою жорстокістю до українців. Причому це стосується як цивільних, так і військових. Достатньо згадати тих самих бурятів.
показати весь коментар
06.09.2024 18:35 Відповісти
Мабуть пропаганда накладається на бажання на комусь відігратися. Плюс низький освітній рівень.
показати весь коментар
06.09.2024 19:33 Відповісти
Ви ше їх якось ділите на нацменів/ненацменів... Погляньте на обгортку видання "Совєцкій спорт" за 8 жовтня 1999 року. Там чітко обмальована уся любов до "братського" народу, а саме: "Бєй хохлов, спасай расію!"
показати весь коментар
07.09.2024 16:31 Відповісти
они приперли на нашу Украину и говорят ,что это их земля !!! ну , не ...ть !! !!! (((( они поднимают ,,градус,, кипения ,это я говорю с 14 года , люди , это ОРКИ !!! они нашу доброту воспринимают как слабость !!! вот сколько я пересмотрел их пленных они все чмобики , а вот таких БУРЫХ как этот кот. расстрелял они обычно сматываются , чтоб потом греметь медалями после войны !!! нам надо ЭТО записать себе на ум !!! Светлая память НАШЕМУ ГЕРОЮ !!! их именна вписаны на вечно в нашу историю ПЕРЕМОГИ !!!((((
показати весь коментар
06.09.2024 18:42 Відповісти
я их саблей буду рубить за эти вещи !!!(((
показати весь коментар
06.09.2024 18:46 Відповісти
То буде доволі швидка смерть на протязі хвилин 5-6. Треба якось розтягнути те їхнє задоволення нашою "братерською" любов*ю хвилин так на 30-40
показати весь коментар
07.09.2024 16:36 Відповісти
, ну, ви мене зрозуміли...
показати весь коментар
07.09.2024 16:37 Відповісти
Гидота з усього світу зібралася під егідою рускага міра . Не буде росії - не буде а ні хамазу , а ні алькаїди з хезболою . Бачите , який красень слов"янин православний вбив беззбройного військового . Це відео треба показувати дітям в школі , а не замилювати .
показати весь коментар
06.09.2024 19:04 Відповісти
Сотню раз подивилася на обличчя хлопця Українця Воїна
Закриті очі,майже спокій перед дорогою до Небесної. Поранений не важко так чому ж сам на сам.....такі хвилини назавжди, він був,він є,він буде. Помирати не страшно, страшно жити в пеклі
показати весь коментар
06.09.2024 19:53 Відповісти
Узнать, что за подразделение и в плен не брать. Уничтожать русских свинособак!
показати весь коментар
06.09.2024 21:10 Відповісти
Ніби там є такі яких можна брати!!!!
показати весь коментар
06.09.2024 22:29 Відповісти
Люто плюсую!
показати весь коментар
07.09.2024 16:40 Відповісти
пуйло платить "заробітчанам" в Україні *******, а воїни ЗСУ--кулями, Все.
показати весь коментар
07.09.2024 16:42 Відповісти
Ti tochno ne dozivesh do konca ****!
показати весь коментар
06.09.2024 21:19 Відповісти
Дартан'яни війни не виігрують. Не даремно у русні була своя імперія, а Україна за сотні років навіть державу побудувати не змогла. Хлопця звісно жалко, але його смерть не даремна. Вкраїнчики не забудуть про нього як не забули про хлопців з Іловайська і донецького аеропорта))
показати весь коментар
06.09.2024 22:04 Відповісти
Нелюди вони,тому й немає бути жалю до таких.
показати весь коментар
06.09.2024 22:24 Відповісти
Моє послання хлопцям, благаю Вас не концентруйте помсту на "вускоглазих" ... Винні всі+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++...
показати весь коментар
06.09.2024 22:28 Відповісти
узькоока мавпа
показати весь коментар
06.09.2024 23:21 Відповісти
у терористів правил нема на відміну від нас
показати весь коментар
06.09.2024 23:38 Відповісти
Кацап буде горіти в аду!
показати весь коментар
06.09.2024 23:41 Відповісти
Хай краше горить на землі.Довго.Поки не здохне.
показати весь коментар
07.09.2024 16:28 Відповісти
щоб ти найзеленіша погань до скону давилась шашликами , шмаркля хрипаста
показати весь коментар
07.09.2024 00:05 Відповісти
Ну, що сказати? Вузько глазий виродок.
показати весь коментар
07.09.2024 03:08 Відповісти
Який жаль аж серце заболіло, царство небесне нашому солдатові.
показати весь коментар
07.09.2024 06:58 Відповісти
Горе родини, горе України. Дикі варвари розстріляли Воїна, який перед смертю не благав виродків про помилування, а тримався мужньо і гідно. Захисник своєї країни: молодий і красивий. Вічна Пам'ять Герою, Царство Небесне його душі. Щира вдячність за захист рідної землі 💔🙏💙💛
показати весь коментар
07.09.2024 10:23 Відповісти
******* бурят
показати весь коментар
07.09.2024 10:48 Відповісти
У кацапья отважные воины, а слабо без балаклавы в открытую... сцикливые твари
показати весь коментар
07.09.2024 12:11 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять..."
показати весь коментар
07.09.2024 13:14 Відповісти
Тварь ********.
показати весь коментар
07.09.2024 16:27 Відповісти
Напевно треба взяти ту трофімову і ту канадську організацію , що виділила гроші на її фільм і показати такі відео, де росіяни розстрілюють полонених, відрізають голови, каструють.
показати весь коментар
07.09.2024 17:48 Відповісти
Эти твари сидят в камерах , бывшей женской колонии , трехразовое питание , дают мобильники общаться с родными кацапами .

Что было запрещено Женевской конвенцией .

Запрещено убивать или наносить ранения противнику, который сдался в плен или не может более принимать участия в боевых действиях. Запрещено также применять оружие или методы ведения боевых действий, способные вызвать ненужные потери или излишние страдания. Эти ****** не походят ни к одному пункту Женевской конвенции , это чисто отброс , космический мусор , мусор кацапской Раши ,просто твари....
показати весь коментар
07.09.2024 21:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 