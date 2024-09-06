Окупанти розстріляли полоненого українського воїна. ВIДЕО
Окупанти розстріляли пораненого українського воїна, захопленого у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій воєнний злочин росіяни зафільмували та розповсюдили у соцмережах.
Топ коментарі
+83 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар06.09.2024 14:00
+43 Деніс Войцеховський
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+41 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар06.09.2024 14:07
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Надеюсь твой конец уже близок, падаль ублюдская.
"Мы, по просьбе жителей, пришли чтобы освободить эту землю от врагов нацизма."
Аа, мало не забула, це ж війна путіна, а расіянє - харошиє, жертви рєжима!
Розстрілюють не всіх. З початку війни офіційно зареєстровано 45-50 випадків. Вже більше, мабуть.
А стріляв, до речі, нацмен якийсь, судячи з його вимови. На цій війні саме представники корінних народів кацапії відрізняються невмотивованою жорстокістю до українців. Причому це стосується як цивільних, так і військових. Достатньо згадати тих самих бурятів.
Закриті очі,майже спокій перед дорогою до Небесної. Поранений не важко так чому ж сам на сам.....такі хвилини назавжди, він був,він є,він буде. Помирати не страшно, страшно жити в пеклі
Что было запрещено Женевской конвенцией .
Запрещено убивать или наносить ранения противнику, который сдался в плен или не может более принимать участия в боевых действиях. Запрещено также применять оружие или методы ведения боевых действий, способные вызвать ненужные потери или излишние страдания. Эти ****** не походят ни к одному пункту Женевской конвенции , это чисто отброс , космический мусор , мусор кацапской Раши ,просто твари....