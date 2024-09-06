Окупанти розстріляли полоненого українського воїна. ВIДЕО

Окупанти розстріляли пораненого українського воїна, захопленого у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій воєнний злочин росіяни зафільмували та розповсюдили у соцмережах.

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