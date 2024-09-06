Оккупанты расстреляли пленного украинского воина. ВИДЕО

Оккупанты расстреляли раненого украинского воина, захваченного в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое военное преступление россияне сняли и распространили в соцсетях.

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