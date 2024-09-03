Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении , - Офис Генпрокурора
Россияне расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области. Прокуратура начала расследование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих", - отмечают правоохранители.
По информации прокуратуры, трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.
"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", - добавляют в ОГП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Вічна ганьба зеленій мафії що нищить генофонд і розкрадає гроші на ЗСУ