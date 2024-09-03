Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении , - Офис Генпрокурора

Россияне расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области. Прокуратура начала расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих", - отмечают правоохранители.

По информации прокуратуры, трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", - добавляют в ОГП.

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