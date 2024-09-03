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Новости Война
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Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении , - Офис Генпрокурора

Розстріл полонених (фото ілюстративне)

Россияне расстреляли трех украинских военнопленных в Донецкой области. Прокуратура начала расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права. 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих", - отмечают правоохранители.

По информации прокуратуры, трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", - добавляют в ОГП.

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Автор: 

военнопленные (1064) расстрел (503) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+18
Як тяжко таке читати. Вічна Пам'ять Героям, ви були,ви є ,ви будете.
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03.09.2024 20:35
+16
Срали кацапи на Женевські конвенціх, як і монголи на Римський статут. Світ скочується у хаос, конвенції, статути, міжнародне право - в утиль. Якщо це не припинити зараз - ніяке НАТО нікого не врятує, навіть Штати чекає хаос.
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03.09.2024 20:46
+9
А кацап'ячі поленені в Україні дуже добре себе почувають.
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03.09.2024 20:40
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треба більше полонених ,а нам податок 33% ..і все по колу
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03.09.2024 20:26 Ответить
Як тяжко таке читати. Вічна Пам'ять Героям, ви були,ви є ,ви будете.
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03.09.2024 20:35 Ответить
А кацап'ячі поленені в Україні дуже добре себе почувають.
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03.09.2024 20:40 Ответить
Срали кацапи на Женевські конвенціх, як і монголи на Римський статут. Світ скочується у хаос, конвенції, статути, міжнародне право - в утиль. Якщо це не припинити зараз - ніяке НАТО нікого не врятує, навіть Штати чекає хаос.
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03.09.2024 20:46 Ответить
Коли було інакше? Може в часи першої,чи другої світової? США ніяких статутів не підписували і китайці також.
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03.09.2024 20:51 Ответить
Таких випадків є дуже і дуже багато.
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03.09.2024 20:53 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.09.2024 20:54 Ответить
Зате в нас дуже хвалятся в яких гарних умовах утримують рашиських убивць ,росія і її дибыльний зомбований народ це варвари,тому краще знищувати кацапів,ніяких ілюзій що вони змінятся.
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03.09.2024 21:00 Ответить
Рашисты того и добиваются чтобы мы так же уничтожали рашистов а то их дохера сдается в плен особо не сопротивляясь. Нам же нужно как и раньше брать в плен простую солдатню. А вот рашистских офицеров и летчиков нужно показательно четвертовать перед солдатней. Чтобы рашисты видели что ихнее начальство не такое уже и неприкосновенное как им всю жизнь внушала пропаганда
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03.09.2024 21:31 Ответить
здаються в полон як раз невмотивовані, погано навчені, дезорганізовані, затюкані солдати. яких вочра тцк пакувало в патівен і увозило в невідомому напрямку...
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03.09.2024 22:27 Ответить
Вічна пам'ять Воїнам.
Вічна ганьба зеленій мафії що нищить генофонд і розкрадає гроші на ЗСУ
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04.09.2024 02:16 Ответить
 
 