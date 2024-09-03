Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку , - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Донецькій області. Прокуратура розпочала розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками зс рф українських військовослужбовців", - зазначають правоохоронці.
За інформацією прокуратури, троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події", - додають в ОГП.
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