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Новини Війна
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Окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку , - Офіс генпрокурора

Розстріл полонених (фото ілюстративне)

Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Донецькій області. Прокуратура розпочала розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками зс рф українських військовослужбовців", - зазначають правоохоронці.

За інформацією прокуратури,  троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події", - додають в ОГП.

Дивіться: Розстріл росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

Автор: 

військовополонені (929) розстріл (267) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+18
Як тяжко таке читати. Вічна Пам'ять Героям, ви були,ви є ,ви будете.
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03.09.2024 20:35
+16
Срали кацапи на Женевські конвенціх, як і монголи на Римський статут. Світ скочується у хаос, конвенції, статути, міжнародне право - в утиль. Якщо це не припинити зараз - ніяке НАТО нікого не врятує, навіть Штати чекає хаос.
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03.09.2024 20:46
+9
А кацап'ячі поленені в Україні дуже добре себе почувають.
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03.09.2024 20:40
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треба більше полонених ,а нам податок 33% ..і все по колу
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03.09.2024 20:26 Відповісти
Як тяжко таке читати. Вічна Пам'ять Героям, ви були,ви є ,ви будете.
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03.09.2024 20:35 Відповісти
А кацап'ячі поленені в Україні дуже добре себе почувають.
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03.09.2024 20:40 Відповісти
Срали кацапи на Женевські конвенціх, як і монголи на Римський статут. Світ скочується у хаос, конвенції, статути, міжнародне право - в утиль. Якщо це не припинити зараз - ніяке НАТО нікого не врятує, навіть Штати чекає хаос.
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03.09.2024 20:46 Відповісти
Коли було інакше? Може в часи першої,чи другої світової? США ніяких статутів не підписували і китайці також.
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03.09.2024 20:51 Відповісти
Таких випадків є дуже і дуже багато.
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03.09.2024 20:53 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.09.2024 20:54 Відповісти
Зате в нас дуже хвалятся в яких гарних умовах утримують рашиських убивць ,росія і її дибыльний зомбований народ це варвари,тому краще знищувати кацапів,ніяких ілюзій що вони змінятся.
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03.09.2024 21:00 Відповісти
Рашисты того и добиваются чтобы мы так же уничтожали рашистов а то их дохера сдается в плен особо не сопротивляясь. Нам же нужно как и раньше брать в плен простую солдатню. А вот рашистских офицеров и летчиков нужно показательно четвертовать перед солдатней. Чтобы рашисты видели что ихнее начальство не такое уже и неприкосновенное как им всю жизнь внушала пропаганда
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03.09.2024 21:31 Відповісти
здаються в полон як раз невмотивовані, погано навчені, дезорганізовані, затюкані солдати. яких вочра тцк пакувало в патівен і увозило в невідомому напрямку...
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03.09.2024 22:27 Відповісти
Вічна пам'ять Воїнам.
Вічна ганьба зеленій мафії що нищить генофонд і розкрадає гроші на ЗСУ
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04.09.2024 02:16 Відповісти
 
 