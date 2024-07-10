Розстріл росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

За оприлюдненим фактом чергового розстрілу російськими окупантами на Запорізькому напрямку українських військовополонених розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", - йдеться в повідомленні.

Костін зазначив, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

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"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосив Костін.

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Нагадаємо, сьогодні, 10 липня у соцмережах з’явився відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян - розстріл полонених українських воїнів.

У коментарі автор публікації зазначив: "На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ".