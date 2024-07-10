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Розстріл росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

Розстріл українських військовополонених на Запорізькому напрямку

За оприлюдненим фактом чергового розстрілу російськими окупантами на Запорізькому напрямку українських військовополонених розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", - йдеться в повідомленні.

Костін зазначив, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Також читайте: Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосив Костін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відомо про 54 українських військовополонених, страчених окупантами. Деталі розстрілу біля н.п.Кринки ще перевіряються, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня у соцмережах з’явився відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян - розстріл полонених українських воїнів.

У коментарі автор публікації зазначив: "На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ".

Автор: 

розстріл (269) Запорізька область (3746) воєнні злочини (1880) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+5
Якщо мразоту хто і покарає, то це тільки ЗСУ!!
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10.07.2024 18:56 Відповісти
+4
Я бы еще командование бригады допросил. Надо же узнать как командование противодействовала этому. И что они сделали, что бы это не произошло.
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10.07.2024 20:50 Відповісти
+3
Підітріться тим провадженням. Робити те саме .На камеру.Кацапам показувати. Міжнародне право? Його немає. Претензії? Приклад Ізраїлю. На все ***** окрім власної країни.Але ж. .
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10.07.2024 19:03 Відповісти
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Якщо мразоту хто і покарає, то це тільки ЗСУ!!
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10.07.2024 18:56 Відповісти
Підітріться тим провадженням. Робити те саме .На камеру.Кацапам показувати. Міжнародне право? Його немає. Претензії? Приклад Ізраїлю. На все ***** окрім власної країни.Але ж. .
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10.07.2024 19:03 Відповісти
Етнічний єврей веде країну до прірви. Парадокс🤦
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10.07.2024 19:04 Відповісти
А може й ні. Бо не його країна. А тільки територія для заробітку. "Місдєлалівсєхвмєстє"
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10.07.2024 19:07 Відповісти
"На все ***** окрім власної країни.Але ж. "

Це брехня
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10.07.2024 19:43 Відповісти
Це жах. Так вони лякають нашiх хлопцiв щоб вони не йшли воювати з русней. Це тварi, вбивцi, навiщо нашi хлопцi рятують iх життя,ще кормити та поiти ix треба , пакунки вони отримують.
Якщо полiзла таврюка на украiнську землю- повинна здохнути!
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10.07.2024 19:07 Відповісти
Якби мене назначили відповідальним годувати кацапів, то жрали б вони в мене 1 запліснявілу буханку на 15 рил в день, розмочену в мочі.
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10.07.2024 19:23 Відповісти
Вот сейчас эти твари могут показать десятки видео где украинские дроны добивают российских раненых, ведь они в открытом доступе, и сказать - "они убивают наших раненых, а мы что, не можем убивать их раненых"?
Не надо выкладывать такие провокационные видео, а сейчас они могут сказать: "Как вы - так и мы", и с них взятки гладки..
Думать надо головой а не быть под влиянием одних эмоций..
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10.07.2024 19:50 Відповісти
Дрон не может взять в плен. Дрону нельзя сдаться - так что добивание - не преступление.
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10.07.2024 22:17 Відповісти
Ещё раз, может, дойдет:
"Вот сейчас эти твари могут показать десятки видео где украинские дроны добивают российских раненых, ведь они в открытом доступе, и сказать - "они убивают наших раненых, а мы что, не можем убивать их раненых"?
Не надо выкладывать такие провокационные видео, а сейчас они могут сказать: "Как вы - так и мы", и с них взятки гладки..
Думать надо головой а не быть под влиянием одних эмоций.."
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10.07.2024 22:49 Відповісти
А причем тут раненные? Речь о военнопленных, а не о раненных!
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10.07.2024 23:00 Відповісти
Я бы еще командование бригады допросил. Надо же узнать как командование противодействовала этому. И что они сделали, что бы это не произошло.
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10.07.2024 20:50 Відповісти
Ви як і російські витираєте коментар, а їх було аш 100!.
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10.07.2024 23:02 Відповісти
 
 