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Новини Війна
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Окупанти розстріляли полонених українських воїнів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО 21+

Окупанти розстріляли щонайменше двох українських полонених на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян, опублікований у соцмережах.

"На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру ще 7 військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації розстрілювали цивільних у Бучі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) полон (1588) розстріл (269) Запорізька область (3746) воєнні злочини (1880)


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Топ коментарі
+40
Мудак , це ваші ,,союзники'' під керівництвом ***** прийшли українців вбивати , а не навпаки , то ж стули пельку.
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10.07.2024 16:35 Відповісти
+35
Коментарі зайві.
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10.07.2024 16:09 Відповісти
+31
,,Боже , яке кончене''... білорусь не нападала , а звідки війська пішли на Київ , чи це ,, совсем другое''?
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10.07.2024 16:53 Відповісти
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Никогда так много не убивали ради видосиков. Это война подонков. Без негатива.
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10.07.2024 19:58 Відповісти
Що там у кацапів нового .....

Мені подобалось ноу - хау чеченців у першу - другу Чеченську війни, ловити кацапських військових і робити шоу інтерв'ю з відрізанням голів і потім викладанням в ефір, дуже гарно робило свою справуцяпропаганда, ЗСУ такого робити не може, а от українські партизани без проблем, головне робити відосики і слати на расєю, хай батьки впізнізнають своїх діточок які "заблукали", "на учєнія", "ми із штаба", щоб розголос пішов по всім болотам що роблять з кацапськими військовими в Україні.
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10.07.2024 20:23 Відповісти
Дуже чеченам допомогло
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11.07.2024 02:09 Відповісти
В свій час допомогло.
Як би кремль не купили муфтія Чечні і частину чеченських польових командирів, то кацапи і досі борсалися в Чечні.
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11.07.2024 14:20 Відповісти
А мне нравится как питарусская мразь лижащая в микрогитлера пупуськи пытается изо всех сил тень на плетень.
Питарашки. Вы будете ныть и выть и просить прощения
А посреди масквы будет стоять памятник навальному.
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10.07.2024 21:36 Відповісти
А вопросы, путинская мразь, будете себе задавать. Обтекая в дерьме и платя репарации
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10.07.2024 21:38 Відповісти
Слава героям. Бей рашистких оккупантов!
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10.07.2024 21:40 Відповісти
Так робили німці-вермахт, і так роблять росіяни на чужій землі, в Африканських землях, в Сирій, в Угорщині, в Чекословакому, в Чечні, в Грузії, а тепер в Україні. І ще питання на роздум Хто створив і озброїв "ігіл" і далі ісламську державу. Ці освіти постали перед Сочинськими Олімпійськими Іграми.
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10.07.2024 22:21 Відповісти
Если вермахт это и делал - то это не было задокументировано, так как в Нюрнбергском трибунале вермахт не был признан "преступной организацией".
А вот гестапо и СС - БЫЛИ!
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11.07.2024 01:59 Відповісти
Можливо, застали зненацька, можливо бк закінчився, можливо... та усе можливо. Але є факт - вони нас просто знищують, і їх більше...
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11.07.2024 12:30 Відповісти
Під суд треба віддавати також і командира роти і батальйону ЗСУ, які дозволили такому статися. Чому бійці без прикриття? Чому ніхто не прийшов на допомогу? Значит неправильно побудована ділянка оборони роти і батальйону. Неможна посилати бійців на м'ясо! Бійців жаліти треба! Кожен наш боєць повинен мати шанс на виживання. Проти командира роти і батальйону ЗСУ треба також порушити справу за кримінальну бездіяльність!
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11.07.2024 08:11 Відповісти
а зеля з єрмаком хай і далі красуються та набивають кишені грошима
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11.07.2024 09:12 Відповісти
Підори кацапськи здохнуть. Так буде.
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11.07.2024 09:48 Відповісти
Війна на винищення - їм просто потрібно усіх розстріляти. А нам, бачте, "проста перестать стрелять". Ось тому коли ці недолюди моляться і хрестяться перед нашими дронами, але вони їх всерівно рвуть на шматки - ніякого співчуття. Окрім того, що фіксується враження і, давайте будемо чесними, дєньоги капають
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11.07.2024 12:27 Відповісти
После сноса правителей, надо создать специальные структуры, которые будут ездить по всему миру и уничтожать семьи этих бурято-якутских генетических уродов.Лучше семьями.Потому что яблоко от яблони....
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12.07.2024 11:55 Відповісти
Цих потвор свинособачих треба всіх нищити від малого до старого кацап не людина тому не може бути жалю до цих ******
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06.09.2024 15:53 Відповісти
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