Окупанти розстріляли полонених українських воїнів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО 21+
Окупанти розстріляли щонайменше двох українських полонених на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян, опублікований у соцмережах.
"На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+40 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар10.07.2024 16:35 Відповісти Посилання
+35 Hulio
показати весь коментар10.07.2024 16:09 Відповісти Посилання
+31 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар10.07.2024 16:53 Відповісти Посилання
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Мені подобалось ноу - хау чеченців у першу - другу Чеченську війни, ловити кацапських військових і робити шоу інтерв'ю з відрізанням голів і потім викладанням в ефір, дуже гарно робило свою справуцяпропаганда, ЗСУ такого робити не може, а от українські партизани без проблем, головне робити відосики і слати на расєю, хай батьки впізнізнають своїх діточок які "заблукали", "на учєнія", "ми із штаба", щоб розголос пішов по всім болотам що роблять з кацапськими військовими в Україні.
Як би кремль не купили муфтія Чечні і частину чеченських польових командирів, то кацапи і досі борсалися в Чечні.
Питарашки. Вы будете ныть и выть и просить прощения
А посреди масквы будет стоять памятник навальному.
А вот гестапо и СС - БЫЛИ!