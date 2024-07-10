Окупанти розстріляли полонених українських воїнів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО 21+

Окупанти розстріляли щонайменше двох українських полонених на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян, опублікований у соцмережах.

"На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.

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