Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу вероятного расстрела россиянами украинского пленного: Международное сообщество не должно молчать о системных преступлениях оккупантов

После появления в сети видео, на котором оккупанты расстреливают, вероятно, украинского военнопленного, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК.

Об этом омбудсмен сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятный расстрел украинского пленного оккупантами - это преступление. По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК!



В сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают вероятно украинского военнопленного", - говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что расстрел россиянами украинского военнопленного - это грубое нарушение Женевских конвенций. Ведь страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними.

Смотрите также: Оккупанты расстреляли пленного украинского воина. ВИДЕО

"Каждый такой расстрел требует надлежащего расследования, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов. Именно поэтому по всем фактам возможных убийств украинских военнопленных сообщаю и направляю письма в МККК и ООН. Эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международно гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", - подчеркнул Лубинец.

Также омбудсман отметил, что оккупанты намеренно расстреливают украинских военнопленных и распространяют такие видео, чтобы запугать украинцев.

"Война, которая продолжается, - гибридная. РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство. Таким образом оккупанты хотят запугать украинцев. Но на самом деле они лишь показывают свое истинное лицо - лицо террориста и убийцы. В то же время вся информация всегда требует детальной проверки. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", - добавил он.

Читайте: Лубинец обратился к ООН и МККК относительно расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Крынках

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.