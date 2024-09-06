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военнопленные (990) ООН (4053) расстрел (481) Красный Крест (437) Лубинец Дмитрий (420)

Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу вероятного расстрела россиянами украинского пленного: Международное сообщество не должно молчать о системных преступлениях оккупантов

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После появления в сети видео, на котором оккупанты расстреливают, вероятно, украинского военнопленного, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК.

Об этом омбудсмен сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятный расстрел украинского пленного оккупантами - это преступление. По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК!

В сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают вероятно украинского военнопленного", - говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что расстрел россиянами украинского военнопленного - это грубое нарушение Женевских конвенций. Ведь страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними.

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"Каждый такой расстрел требует надлежащего расследования, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов. Именно поэтому по всем фактам возможных убийств украинских военнопленных сообщаю и направляю письма в МККК и ООН. Эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международно гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", - подчеркнул Лубинец.

Также омбудсман отметил, что оккупанты намеренно расстреливают украинских военнопленных и распространяют такие видео, чтобы запугать украинцев.

"Война, которая продолжается, - гибридная. РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство. Таким образом оккупанты хотят запугать украинцев. Но на самом деле они лишь показывают свое истинное лицо - лицо террориста и убийцы. В то же время вся информация всегда требует детальной проверки. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", - добавил он.

Читайте: Лубинец обратился к ООН и МККК относительно расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Крынках

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.
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Топ комментарии
+9
РУБЛІ ПРОЖИРАЮТЬ В ООН ПІТОРИ З МАНДАТАМИ.... МАГАТЕшнік ОН ЯКИЙ ЩАСЛИВИЙ ПОБАЧИВШИ КАСАПІВ НА ЗАПОРОЖСЬКІЙ АЕС.....ЯК РІДНІ....ЧМОШНІКИ МАГАТЕШНІ...БУХАТИ СПОДОБАЛОСЯ З ОРКАМИ
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06.09.2024 14:47
+7
Відправте МЗС Китаю, Монголії, Індії та іншим друзям кацапів
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06.09.2024 14:48
+4
для них українці це не люди от канібали африки чи головогруди хамасу о це в пріоритетів ну і звичайно "простой руцкий человек который страдпет от пуйла"
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06.09.2024 14:57
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РУБЛІ ПРОЖИРАЮТЬ В ООН ПІТОРИ З МАНДАТАМИ.... МАГАТЕшнік ОН ЯКИЙ ЩАСЛИВИЙ ПОБАЧИВШИ КАСАПІВ НА ЗАПОРОЖСЬКІЙ АЕС.....ЯК РІДНІ....ЧМОШНІКИ МАГАТЕШНІ...БУХАТИ СПОДОБАЛОСЯ З ОРКАМИ
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06.09.2024 14:47 Ответить
Відправте МЗС Китаю, Монголії, Індії та іншим друзям кацапів
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06.09.2024 14:48 Ответить
для них українці це не люди от канібали африки чи головогруди хамасу о це в пріоритетів ну і звичайно "простой руцкий человек который страдпет от пуйла"
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06.09.2024 14:57 Ответить
Подзвоніть в Спортлото, чи який там зараз аналог. Результат буде такий же.
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06.09.2024 15:00 Ответить
Та хто таки отой Лубінець? Хто його буде слухати? Треба мати справжнє МЗС і міністра, а не оте зігнуте в дугу "чєго ізволітє?". Немає ні нормальних дипломатів, ні нормальних послів, які змогли б підняти це питання по всьому світу та в довбаному ООН! Зате у нас є професійна мінєтчиця, зашкварена прокурорша, що відмивала гроші, тупий екс-міністр оборони, що просрав підготовку до війни, та ще куча непотребу, до дупля не ріже в дипломатії, а переймаються тільки своїми статками за кордоном.
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06.09.2024 15:03 Ответить
Мудрый нарид, уставший от войны, привел к власти клоунов и лицедеев. Откуда тут взяться дипломатам, государственникам? У корыта хапуги и мародеры, власть и народ с суицидальными наклонностями в либеральном мире розовых пони.
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06.09.2024 17:32 Ответить
Міжнародний комітет червоного хреста (МКЧХ) в цій війні виступає на боці нацистів россії.
-На початку повномасштабної ворожої агрессії в лютому 2022 МКЧХ уманітарну допомогу, що зібрали в ЄС для нашої країни, віддав на потреби россійської армії.
-Свій гуманітарний пункт допомоги МКЧХ відкрив на ростові , а не в країні , жертві агрессії
-За багаточисельними показаннями свідків, нашим військовополонениим МКЧХ не допомогає. МКЧХ турбує лише здоровья полонених россіян.
-Є також свідки, що МКЧХ приймає участь в тортурах наших військово полонених.
Хто небудь може пояснити, навіщо ці агенти ворога відкрили недавно свій штаб в нашій столиці?
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06.09.2024 15:17 Ответить
Немає ніякого МКЧХ, немає ніякого ООН, вони шо не бачать що пів світу кладуть хер на все це діло, ***** заарештували в Монголії ? В сраку ту західну бюрократію, краще нехай готуються до третьої світової
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06.09.2024 15:25 Ответить
а про вбивства в ТЦК не звертався? Чи житя цивільних не мають значення?
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06.09.2024 15:36 Ответить
З тих підарських підрозділів, які вчиняють розстріли полонених - нікого живим не брати.
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06.09.2024 16:30 Ответить
А оно им надо? Они заняты "страданиями несчастных палестинцев".
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06.09.2024 16:49 Ответить
 
 