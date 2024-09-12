Зеленський про удар рашистів по місії МКЧХ: РФ сприймає бажання чути "обидві сторони" лише як дозвіл убивати далі
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл авто гуманітарної місії МКЧХ на Донеччині.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, у цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя.
"І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", - додав президент.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині, внаслідок чого загинули 3 особи, 2 поранено.
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