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Зеленський про удар рашистів по місії МКЧХ: РФ сприймає бажання чути "обидві сторони" лише як дозвіл убивати далі

РФ обстріляла МКЧХ: Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл авто гуманітарної місії МКЧХ на Донеччині.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, у цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя.

"І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", - додав президент.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині, внаслідок чого загинули 3 особи, 2 поранено.

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На россійський філіал МКЧХ активно приймає участь в катуванні наших військовополонених. Є багато свідків. МКЧХ в нашій країні допомогає лише полоненим россійським нацистам. Користь від цієї пророссійської организації -нульова.
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12.09.2024 16:08 Відповісти
А як же "заглянуть в глаза","просто перестать стрелять","договорится по середине"???
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12.09.2024 18:51 Відповісти
 
 