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Зеленский (19011) обстрел (25742) Красный Крест (437)

Зеленский об ударе рашистов по миссии МККК: РФ воспринимает желание слышать "обе стороны" только как разрешение убивать дальше

РФ обстріляла МКЧХ: Реакція Зеленського

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел авто гуманитарной миссии МККК в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно российское преступление войны. Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. По состоянию на сейчас известно о двух раненых - им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь.

"И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным - и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по автомобилям гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека, 2 ранены.

Смотрите: Трое работников МККК погибли в результате обстрела в Донецкой области, еще двое ранены, - Лубинец. ФОТО
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На россійський філіал МКЧХ активно приймає участь в катуванні наших військовополонених. Є багато свідків. МКЧХ в нашій країні допомогає лише полоненим россійським нацистам. Користь від цієї пророссійської организації -нульова.
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12.09.2024 16:08 Ответить
А як же "заглянуть в глаза","просто перестать стрелять","договорится по середине"???
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12.09.2024 18:51 Ответить
 
 