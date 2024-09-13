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Норвегія (713) обстріл (27070) Червоний Хрест (399) Донецька область (7548)

Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині

норвегія

МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це йдеться у заяві МЗС Норвегії.

"Ми закликаємо поважати міжнародне право і діяти відповідно до них. Гуманітарні працівники мають бути захищені", – наголосили у заяві.

Як інформує, внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині 12 вересня загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прокоментував обстріл гуманітарної місії у Донецькій області, внаслідок якого загинуло 3 людей.

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13.09.2024 13:54 Відповісти
а по материнькому домі в Маріку не засудила?
а по охмадіту в Києві теж ні?
зі спутника було бачно - "Діти" - ні кацапня саме туди і вдарила...
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13.09.2024 14:00 Відповісти
наші з вами діти - то для кацапні нацисти.
саме за тим вони і прийшли в Україну - вбивати нашіх дітей.
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13.09.2024 14:06 Відповісти
Норвегія засудила. а Червоний хрест зглотнув з чомканням
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13.09.2024 15:19 Відповісти
Питання одне - чому Червоний Хрест відсутній на Курщині?
На Курщині гуманітарна криза - мирняку лілі-путін не дає коридор виїхати в росію - ДЕ ЧЕРВОЙНИЙ ХРЕСТ на Курщині?
СОС!!!
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13.09.2024 15:59 Відповісти
 
 