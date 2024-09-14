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Франція (2902) Червоний Хрест (399) Донецька область (7557)

Франція засудила атаку на колону МКЧХ на Донеччині

Атака на колону МКЧХ на Донеччині

У Міністерстві закордонних справ Франції "найрішучішим чином" засудили напад на колону Міжнародного комітету Червоного Хреста, що стався 12 вересня у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві МЗС Франції.

"Франція найрішучішим чином засуджує напад на колону Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в заяві.

У МЗС Франції висловили співчуття сім'ям загиблих та наголосили на дотриманні гуманітарного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест побоявся навіть згадати, що по їхній гуманітарній місії вдарила РФ, - Зеленський

"Повага до міжнародного гуманітарного права є обов'язковою. Женевські конвенції, 75-та річниця яких відзначається цього року, вимагають від сторін конфлікту вживати всіх заходів обережності, щоб забезпечити захист людей, які займаються гуманітарною діяльністю, за будь-яких обставин", - сказано у заяві.

Варто зауважити, що зовнішньополітичне відомство Франції не згадує, що обстріл був здійснений армією РФ.

Також читайте: Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині

Нагадаємо, 12 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

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Топ коментарі
+7
Пишіть в "спортлото", куколди. На вас після Оленівки взагалі чхати. Тільки що наші загинули - погано.
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14.09.2024 16:40
+6
А Азабочєность де?!
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14.09.2024 16:25
+6
озабочєнность "найрішучішим чином"
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14.09.2024 16:33
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А Азабочєность де?!
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14.09.2024 16:25 Відповісти
озабочєнность "найрішучішим чином"
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14.09.2024 16:33 Відповісти
Тю !!!! Опа !
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14.09.2024 16:32 Відповісти
Пишіть в "спортлото", куколди. На вас після Оленівки взагалі чхати. Тільки що наші загинули - погано.
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14.09.2024 16:40 Відповісти
Якби "засудили скальпами",то все пусті балачки😥
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14.09.2024 17:20 Відповісти
Міжнародний Червоний Хрест тільки ,,рішуче засуджує,,. Шольц волів би нам тільки будівельні каски з простирадлами постачати. НАТО з нами ,,мислєнно,,. Курва, враження що тільки Україна бореться з світовим монстром спасаючи всю Європу. Чи для Європ-Америк ***** й не монстр, а просто партнер?
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14.09.2024 16:51 Відповісти
Червоний Хрест на автівці став скоріше бажаною мішенью, ніж захистом від обстрілу. І не дивно, що вбиті і поранені виявились лише українці. Міжнародна вага Червоного Хреста стає рівною Нулю.
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14.09.2024 16:51 Відповісти
Франція засудила атаку на колону МКЧХ

На калону МКЧХ Франція паложіла МПХ!
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14.09.2024 17:14 Відповісти
"Засудження" реалізується в забороні французським фірмам постачати військову електроніку, авіоніку та прицільні пристрої через Казахстан?
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14.09.2024 18:16 Відповісти
Орки давно обстреливают 100% цивильные обьекты. Например бункеры с зерном и растительым маслом,корабли с зерном зерновозы,ТЕЦ и ГЕС. А тут какие-то машины с красным крестом. Орки с первого дня нарушали все конвенции по правилам ведения войны
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14.09.2024 21:17 Відповісти
Сцикуни паршиві. Бояться згадати хто обстріляв
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15.09.2024 01:13 Відповісти
 
 