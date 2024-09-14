Франція засудила атаку на колону МКЧХ на Донеччині

У Міністерстві закордонних справ Франції "найрішучішим чином" засудили напад на колону Міжнародного комітету Червоного Хреста, що стався 12 вересня у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві МЗС Франції.

"Франція найрішучішим чином засуджує напад на колону Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в заяві.

У МЗС Франції висловили співчуття сім'ям загиблих та наголосили на дотриманні гуманітарного права.

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"Повага до міжнародного гуманітарного права є обов'язковою. Женевські конвенції, 75-та річниця яких відзначається цього року, вимагають від сторін конфлікту вживати всіх заходів обережності, щоб забезпечити захист людей, які займаються гуманітарною діяльністю, за будь-яких обставин", - сказано у заяві.

Варто зауважити, що зовнішньополітичне відомство Франції не згадує, що обстріл був здійснений армією РФ.

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Нагадаємо, 12 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.