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Зеленский (19024) обстрел (25755) россия (92999) Красный Крест (437)

Красный Крест побоялся даже вспомнить, что по их гуманитарной миссии ударила РФ, - Зеленский

Зеленський про реакцію МКЧХ на обстріл росіянами їхньої гуманітарної місії

Президент Владимир Зеленский отметил, что в своей официальной коммуникации Международный комитет Красного Креста побоялся сказать, что 12 сентября по гуманитарной миссии в Веролюбовке Донецкой области ударили россияне.

Об этом он заявил во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера (12 сентября, - ред.) российская армия нанесла один из многочисленных ударов по Украине. И это был удар артиллерии по селу Веролюбовка, что в Донецкой области. Россияне видели, куда били, сгорели грузовики Международного комитета Красного Христа. Два человека были ранены этим ударом. И, к сожалению, трое были убиты... И обидно, очень обидно видеть, что Красный Крест в своей официальной коммуникации побоялся сказать даже, что это был российский удар", - заявил президент.

Кроме этого, глава государства напомнил, что в четверг, 12 сентября, российская ракета попала в балкер с грузом пшеницы в Черном море, порт назначений которого был в Египте. Зеленский отметил, что Египет никак не отреагировал на российский удар по гражданскому судну в Черном море.

Также читайте: Зеленский об ударе рашистов по миссии МККК: РФ воспринимает желание слышать "обе стороны" только как разрешение убивать дальше

"Просто повезло, что никто из экипажа не был убит той ракетой. И от Египта не было реакций. Никаких. Хотя это их продовольственная безопасность. Но вот так Россия относится и к Египту, и к продовольственной безопасности, и к свободному мореплаванию - относится как типичный террорист. Пока есть двойные стандарты в сфере морали, Путин может искать что-то другое, кроме мира", - добавил глава государства.

Напомним, 12 сентября Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.

Также в тот же день в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.

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Топ комментарии
+23
Красный крест, ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ... всем намазать морду говном и разогнать к едреной фене. Они не просто сцыкуны и дармоеды. Они работают на террористов и диктаторов.
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13.09.2024 17:19
+16
А сміливий Вовачка вже покарав винних у розмінуванні Чонгара.
Чи ні? А-а-а! Навіть ім'я боїться назвати.
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13.09.2024 17:39
+15
Це той Червоний Хрест який на початку війни призивав давати шанс російським солдатам, бо, мовляв, українські військові навчені, а ,,рускі мальчікі,, ще воювати не навчились. Хай потренуються трохи. Мовляв, не рухайтесь українці, а то кацапята попасти не можуть.
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13.09.2024 17:32
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А то ніхто не знає, що ЧХ "з потрохами" давно куплений Рашкою.
Останні років 40 він тільки на гроші з Рашки і існував.
Це проблема усіх соціальних/гуманітарних/... "незалежних" організацій - кому заманеться та у кого є гроші - ЛЕГКО їх купує...
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13.09.2024 17:19 Ответить
Красный крест, ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ... всем намазать морду говном и разогнать к едреной фене. Они не просто сцыкуны и дармоеды. Они работают на террористов и диктаторов.
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13.09.2024 17:19 Ответить
Недавно к ним присоединился МКС
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13.09.2024 17:27 Ответить
а я ще пам'ятаю рішення Морського трибуналу за атаку наших суден в керченській протоці...правда не пам'ятаю щрб були наслідки цього рішення
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13.09.2024 18:13 Ответить
Кращебвтік та його пацючонок спічрайтер дуже добре вміють грати ображенок, але в міжнародній політиці це рідко працює.
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13.09.2024 17:22 Ответить
Це той Червоний Хрест який на початку війни призивав давати шанс російським солдатам, бо, мовляв, українські військові навчені, а ,,рускі мальчікі,, ще воювати не навчились. Хай потренуються трохи. Мовляв, не рухайтесь українці, а то кацапята попасти не можуть.
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13.09.2024 17:32 Ответить
Той самий,бл...дь.
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13.09.2024 17:41 Ответить
А сміливий Вовачка вже покарав винних у розмінуванні Чонгара.
Чи ні? А-а-а! Навіть ім'я боїться назвати.
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13.09.2024 17:39 Ответить
а ти з якою метою, акцент інформації зміщуєш з "червонохрестових" підарів на Зе клована?
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13.09.2024 18:18 Ответить
Наголошую на тому, що сьогодні це хрестики, вчора були обсє, позавчора магатє, тиждень тому Байден, .... І так далі.
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13.09.2024 18:22 Ответить
ну, так..лайна багато...Є зелене, є ООНівське, є кацапське...це ж не тема корупції в Україні чи сваввіля Зе влади до Червінського, навіщо робити противагу?
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13.09.2024 18:35 Ответить
Відволікання уваги.
Допоки всі захоплюються зеленою величчю (на ЧХ насварився), ніхто не згадує про зелені косяки.
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13.09.2024 19:39 Ответить
ну, ти ж не відволікся...вважаєш себе єдиним розумником?
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14.09.2024 15:30 Ответить
І не противага це. Сцикло звинувачує у не сміливості когось іншого. Патетика, не противага.
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13.09.2024 19:40 Ответить
Во його пре сьогодні, точняк у Феофанії на процедурах був.
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13.09.2024 17:40 Ответить
До чого тут Кличкі?
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13.09.2024 17:51 Ответить
Колись володіли розважальним центром на Бісарабці і це було єдине місце в Києві де можна було придбати справжній колумбійський якісний кокс...
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13.09.2024 17:56 Ответить
Ой, з яких пір люди мають брати дівоче прізвище бабусі?
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13.09.2024 18:14 Ответить
Шо шо??? Розважальні центри на Бесарабці?? Це в яких роках? Кокс і Клички підкиньте ідею німцям))))
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13.09.2024 18:52 Ответить
Що вам не так в цій конкретно промові?
Пройоби в нього бувають звісно. Але що зараз вам не так?
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13.09.2024 17:51 Ответить
А що вам в промові да діях зеленого наркомана так??

Бувають пр@****?? Та все його царювання - сплошний пр@***!
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13.09.2024 17:53 Ответить
Просто з язика зняли!
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13.09.2024 20:05 Ответить
бо не хочуть суть бачити і правильно розставляти акценти під новиною... Зєля хоч і сучий син, але це "наш сучий син"
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13.09.2024 18:19 Ответить
А в чому ви бачите, що він "наш"? Якшо можна, то конкретно.
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13.09.2024 20:07 Ответить
Зелєнскій ніколи не був нашим. Це типовий продукт багатовікових інцестів і спадкової дегенерації жидівського народу. Ілюстрація виродження.
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13.09.2024 23:01 Ответить
згоден....ніколи не був...але став в 2019...звісно якщо ти не громадянин України, це тебе не стосується
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14.09.2024 15:28 Ответить
На цьому Червоному Хресту потрібно ставити хрест - абсолютно нікчемна організація.
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13.09.2024 17:53 Ответить
зате МКЧХ не забуває і сміливо це робить,інспектувати умови утримання кацап військовополонених....До речі,а сміливий та рішучий Зюзя Зелений Бік вже розірвав дипвідносини з бородатими чуваками з Тегерану?
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13.09.2024 18:17 Ответить
Бубочка-гуппі лише з місяця два як сам почав згадувати рф.

Змінив дилера, чи шо? Бо вже і не про 'хвормулу любві миру' гундосить, а слово 'план' вживає.

Та, навіть, зовсім дивне - він нарешті зміг вимовити слово перемога.
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13.09.2024 18:34 Ответить
Може "план"--той, шо курять? А "перемога"--по оманські чи стамбульські
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13.09.2024 20:11 Ответить
ВОНИ ЩОСЬ ЧЕКАЮТЬ !)
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13.09.2024 19:21 Ответить
Бубочка знову перекладає провину за полон азовців на ЧХ.
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13.09.2024 19:38 Ответить
І це каже людина котра боїться згадувати свого друга дитинства
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14.09.2024 05:16 Ответить
А вот тут Зеля не соврал - про то, что обстрел расийский - ни слова:

Київ (МКЧХ) - В четвер, 12 вересня, три співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) загинули внаслідок обстрілу місця, де було заплановано роздачу гуманітарної допомоги в прифронтовому районі Донецької області. Ще двоє співробітників МКЧХ дістали поранень. https://blogs.icrc.org/ua/2024/09/news-release/troie-spivrobitnykiv-mkchkh-zagynuly-vnaslidok-obstrilu-mistsia-rozdachi-humanitarnoi-dopomohy-viroliubivka-donetsk-region/
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14.09.2024 10:30 Ответить
 
 