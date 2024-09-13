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Червоний Хрест побоявся навіть згадати, що по їхній гуманітарній місії вдарила РФ, - Зеленський

Зеленський про реакцію МКЧХ на обстріл росіянами їхньої гуманітарної місії

Президент Володимир Зеленський зауважив, що у своїй офіційній комунікації Міжнародний комітет Червоного Хреста побоявся сказати, що 12 вересня по гуманітарній місії у Віролюбівці Донецької області вдарили росіяни. 

Про це він заявив під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Учора (12 вересня, - ред.) російська армія завдала одного з численних ударів по Україні. І це був удар артилерії по селу Віролюбівка, що в Донецькій області. Росіяни бачили, куди били, згоріли вантажівки Міжнародного комітету Червоного Христа. Двоє людей були поранені цим ударом. І, на жаль, трьох було вбито... І прикро, дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар", - заявив президент.

Окрім цього, глава держави нагадав, що в четвер, 12 вересня, російська ракета влучила в балкер із вантажем пшениці в Чорному морі, порт призначень якого був у Єгипті. Зеленський наголосив, що Єгипет  ніяк не відреагував на російський удар по цивільному судну в Чорному морі.

Читайте також: Зеленський про удар рашистів по місії МКЧХ: РФ сприймає бажання чути "обидві сторони" лише як дозвіл убивати далі

"Просто пощастило, що ніхто з екіпажу не був убитий тією ракетою. І від Єгипту не було реакцій. Жодних. Хоча це їхня продовольча безпека. Але ось так Росія ставиться і до Єгипту, і до продовольчої безпеки, і до вільного мореплавства - ставиться як типовий терорист. Допоки є подвійні стандарти у сфері моралі, Путін може шукати щось інше, крім миру", - додав очільник держави.

Нагадаємо, 12 вересня Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

Також того ж дня внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

Читайте також: Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині
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Топ коментарі
+23
Красный крест, ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ... всем намазать морду говном и разогнать к едреной фене. Они не просто сцыкуны и дармоеды. Они работают на террористов и диктаторов.
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13.09.2024 17:19
+16
А сміливий Вовачка вже покарав винних у розмінуванні Чонгара.
Чи ні? А-а-а! Навіть ім'я боїться назвати.
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13.09.2024 17:39
+15
Це той Червоний Хрест який на початку війни призивав давати шанс російським солдатам, бо, мовляв, українські військові навчені, а ,,рускі мальчікі,, ще воювати не навчились. Хай потренуються трохи. Мовляв, не рухайтесь українці, а то кацапята попасти не можуть.
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13.09.2024 17:32
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А то ніхто не знає, що ЧХ "з потрохами" давно куплений Рашкою.
Останні років 40 він тільки на гроші з Рашки і існував.
Це проблема усіх соціальних/гуманітарних/... "незалежних" організацій - кому заманеться та у кого є гроші - ЛЕГКО їх купує...
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13.09.2024 17:19 Відповісти
Красный крест, ООН, ОБСЕ, МАГАТЕ... всем намазать морду говном и разогнать к едреной фене. Они не просто сцыкуны и дармоеды. Они работают на террористов и диктаторов.
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13.09.2024 17:19 Відповісти
Недавно к ним присоединился МКС
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13.09.2024 17:27 Відповісти
а я ще пам'ятаю рішення Морського трибуналу за атаку наших суден в керченській протоці...правда не пам'ятаю щрб були наслідки цього рішення
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13.09.2024 18:13 Відповісти
Кращебвтік та його пацючонок спічрайтер дуже добре вміють грати ображенок, але в міжнародній політиці це рідко працює.
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13.09.2024 17:22 Відповісти
Це той Червоний Хрест який на початку війни призивав давати шанс російським солдатам, бо, мовляв, українські військові навчені, а ,,рускі мальчікі,, ще воювати не навчились. Хай потренуються трохи. Мовляв, не рухайтесь українці, а то кацапята попасти не можуть.
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13.09.2024 17:32 Відповісти
Той самий,бл...дь.
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13.09.2024 17:41 Відповісти
А сміливий Вовачка вже покарав винних у розмінуванні Чонгара.
Чи ні? А-а-а! Навіть ім'я боїться назвати.
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13.09.2024 17:39 Відповісти
а ти з якою метою, акцент інформації зміщуєш з "червонохрестових" підарів на Зе клована?
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13.09.2024 18:18 Відповісти
Наголошую на тому, що сьогодні це хрестики, вчора були обсє, позавчора магатє, тиждень тому Байден, .... І так далі.
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13.09.2024 18:22 Відповісти
ну, так..лайна багато...Є зелене, є ООНівське, є кацапське...це ж не тема корупції в Україні чи сваввіля Зе влади до Червінського, навіщо робити противагу?
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13.09.2024 18:35 Відповісти
Відволікання уваги.
Допоки всі захоплюються зеленою величчю (на ЧХ насварився), ніхто не згадує про зелені косяки.
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13.09.2024 19:39 Відповісти
ну, ти ж не відволікся...вважаєш себе єдиним розумником?
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14.09.2024 15:30 Відповісти
І не противага це. Сцикло звинувачує у не сміливості когось іншого. Патетика, не противага.
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13.09.2024 19:40 Відповісти
Во його пре сьогодні, точняк у Феофанії на процедурах був.
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13.09.2024 17:40 Відповісти
До чого тут Кличкі?
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13.09.2024 17:51 Відповісти
Колись володіли розважальним центром на Бісарабці і це було єдине місце в Києві де можна було придбати справжній колумбійський якісний кокс...
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13.09.2024 17:56 Відповісти
Ой, з яких пір люди мають брати дівоче прізвище бабусі?
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13.09.2024 18:14 Відповісти
Шо шо??? Розважальні центри на Бесарабці?? Це в яких роках? Кокс і Клички підкиньте ідею німцям))))
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13.09.2024 18:52 Відповісти
Що вам не так в цій конкретно промові?
Пройоби в нього бувають звісно. Але що зараз вам не так?
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13.09.2024 17:51 Відповісти
А що вам в промові да діях зеленого наркомана так??

Бувають пр@****?? Та все його царювання - сплошний пр@***!
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13.09.2024 17:53 Відповісти
Просто з язика зняли!
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13.09.2024 20:05 Відповісти
бо не хочуть суть бачити і правильно розставляти акценти під новиною... Зєля хоч і сучий син, але це "наш сучий син"
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13.09.2024 18:19 Відповісти
А в чому ви бачите, що він "наш"? Якшо можна, то конкретно.
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13.09.2024 20:07 Відповісти
Зелєнскій ніколи не був нашим. Це типовий продукт багатовікових інцестів і спадкової дегенерації жидівського народу. Ілюстрація виродження.
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13.09.2024 23:01 Відповісти
згоден....ніколи не був...але став в 2019...звісно якщо ти не громадянин України, це тебе не стосується
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14.09.2024 15:28 Відповісти
На цьому Червоному Хресту потрібно ставити хрест - абсолютно нікчемна організація.
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13.09.2024 17:53 Відповісти
зате МКЧХ не забуває і сміливо це робить,інспектувати умови утримання кацап військовополонених....До речі,а сміливий та рішучий Зюзя Зелений Бік вже розірвав дипвідносини з бородатими чуваками з Тегерану?
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13.09.2024 18:17 Відповісти
Бубочка-гуппі лише з місяця два як сам почав згадувати рф.

Змінив дилера, чи шо? Бо вже і не про 'хвормулу любві миру' гундосить, а слово 'план' вживає.

Та, навіть, зовсім дивне - він нарешті зміг вимовити слово перемога.
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13.09.2024 18:34 Відповісти
Може "план"--той, шо курять? А "перемога"--по оманські чи стамбульські
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13.09.2024 20:11 Відповісти
ВОНИ ЩОСЬ ЧЕКАЮТЬ !)
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13.09.2024 19:21 Відповісти
Бубочка знову перекладає провину за полон азовців на ЧХ.
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13.09.2024 19:38 Відповісти
І це каже людина котра боїться згадувати свого друга дитинства
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14.09.2024 05:16 Відповісти
А вот тут Зеля не соврал - про то, что обстрел расийский - ни слова:

Київ (МКЧХ) - В четвер, 12 вересня, три співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) загинули внаслідок обстрілу місця, де було заплановано роздачу гуманітарної допомоги в прифронтовому районі Донецької області. Ще двоє співробітників МКЧХ дістали поранень. https://blogs.icrc.org/ua/2024/09/news-release/troie-spivrobitnykiv-mkchkh-zagynuly-vnaslidok-obstrilu-mistsia-rozdachi-humanitarnoi-dopomohy-viroliubivka-donetsk-region/
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14.09.2024 10:30 Відповісти
 
 