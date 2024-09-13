Червоний Хрест побоявся навіть згадати, що по їхній гуманітарній місії вдарила РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зауважив, що у своїй офіційній комунікації Міжнародний комітет Червоного Хреста побоявся сказати, що 12 вересня по гуманітарній місії у Віролюбівці Донецької області вдарили росіяни.
Про це він заявив під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Учора (12 вересня, - ред.) російська армія завдала одного з численних ударів по Україні. І це був удар артилерії по селу Віролюбівка, що в Донецькій області. Росіяни бачили, куди били, згоріли вантажівки Міжнародного комітету Червоного Христа. Двоє людей були поранені цим ударом. І, на жаль, трьох було вбито... І прикро, дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар", - заявив президент.
Окрім цього, глава держави нагадав, що в четвер, 12 вересня, російська ракета влучила в балкер із вантажем пшениці в Чорному морі, порт призначень якого був у Єгипті. Зеленський наголосив, що Єгипет ніяк не відреагував на російський удар по цивільному судну в Чорному морі.
"Просто пощастило, що ніхто з екіпажу не був убитий тією ракетою. І від Єгипту не було реакцій. Жодних. Хоча це їхня продовольча безпека. Але ось так Росія ставиться і до Єгипту, і до продовольчої безпеки, і до вільного мореплавства - ставиться як типовий терорист. Допоки є подвійні стандарти у сфері моралі, Путін може шукати щось інше, крім миру", - додав очільник держави.
Нагадаємо, 12 вересня Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.
Також того ж дня внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Останні років 40 він тільки на гроші з Рашки і існував.
Це проблема усіх соціальних/гуманітарних/... "незалежних" організацій - кому заманеться та у кого є гроші - ЛЕГКО їх купує...
Чи ні? А-а-а! Навіть ім'я боїться назвати.
Допоки всі захоплюються зеленою величчю (на ЧХ насварився), ніхто не згадує про зелені косяки.
Пройоби в нього бувають звісно. Але що зараз вам не так?
Бувають пр@****?? Та все його царювання - сплошний пр@***!
Змінив дилера, чи шо? Бо вже і не про 'хвормулу
любвімиру' гундосить, а слово 'план' вживає.
Та, навіть, зовсім дивне - він нарешті зміг вимовити слово перемога.
Київ (МКЧХ) - В четвер, 12 вересня, три співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) загинули внаслідок обстрілу місця, де було заплановано роздачу гуманітарної допомоги в прифронтовому районі Донецької області. Ще двоє співробітників МКЧХ дістали поранень. https://blogs.icrc.org/ua/2024/09/news-release/troie-spivrobitnykiv-mkchkh-zagynuly-vnaslidok-obstrilu-mistsia-rozdachi-humanitarnoi-dopomohy-viroliubivka-donetsk-region/