На Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль Красного Креста. ФОТО

Утром понедельника, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.

Об этом сообщили в Фейсбуке Закарпатской областной организации Общества Красного Креста, передает Цензор.НЕТ.

"Раздирает злость! Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!" - говорится в сообщении.

В организации заявили, что Красный Крест является гуманитарной организацией, которая помогает гражданам, учреждениям, и отметили, что общественной организации трудно получить автомобиль для пользования. А такие действия "за мгновение уничтожают старания, мотивацию".

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Реакция ОВА

И.о. начальника Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий отреагировал на ситуацию.

Он отметил, что факт возгорания зафиксировали в Ужгороде утром 16 сентября.

"Уже сконтактировал с командой областной ячейки. Заверил во всесторонней поддержке. Транспортное средство обязательно восстановим или поможем приобрести другое", - отметил Билецкий.

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Также он подчеркнул, что "этот досадный инцидент не должен влиять на гуманитарную миссию организации".

"Дал поручение правоохранительным органам безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы установить причины инцидента. В случае выявления признаков преступных действий направить все усилия на поиски виновников", - добавил Билецкий.