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На Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль Красного Креста. ФОТО

Утром понедельника, 16 сентября, в Ужгороде неизвестные сожгли автомобиль Общества Красного Креста Закарпатья.

Об этом сообщили в Фейсбуке Закарпатской областной организации Общества Красного Креста, передает Цензор.НЕТ.

"Раздирает злость! Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!" - говорится в сообщении.

В организации заявили, что Красный Крест является гуманитарной организацией, которая помогает гражданам, учреждениям, и отметили, что общественной организации трудно получить автомобиль для пользования. А такие действия "за мгновение уничтожают старания, мотивацию".

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Реакция ОВА

И.о. начальника Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий отреагировал на ситуацию.

Он отметил, что факт возгорания зафиксировали в Ужгороде утром 16 сентября.

Автомобіль Товариства Червоного Хреста спалили на Закарпатті

"Уже сконтактировал с командой областной ячейки. Заверил во всесторонней поддержке. Транспортное средство обязательно восстановим или поможем приобрести другое", - отметил Билецкий.

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Также он подчеркнул, что "этот досадный инцидент не должен влиять на гуманитарную миссию организации".

"Дал поручение правоохранительным органам безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы установить причины инцидента. В случае выявления признаков преступных действий направить все усилия на поиски виновников", - добавил Билецкий.

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поджог (1077) Красный Крест (441) Закарпатская область (2589)


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Пан Білецький хоч би фото подивився, перед тим як заявляти що "відновимо або допоможемо придбати". Цікаво, скільки ще автівок мають згоріти щоб депутани ініціювали посилення покарання за такі злочини?
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16.09.2024 12:26 Ответить
Депутати тут нідочого. То суддям тризди треба дати, бо вони не застосовують посилення відповідальності в умовах дії воєнного стану - в ККУ все є. Навіть розбиратись нетреба - лупаш максималку та й все.

А МЧХ зараз збудиться..
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16.09.2024 12:38 Ответить
Та то просто проводка загорелась.
Но почему то совсем не жалко.
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16.09.2024 13:02 Ответить
А що там за проблема на Закарпатті? Рашистських полонених глядять?
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16.09.2024 14:28 Ответить
Там твоїх кузенів з Донецька понаїхала ціла тьма. Сидять ненавидять навкілля. Знаю як факт.
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16.09.2024 14:53 Ответить
В мене кузенів східніше Києва немає .
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16.09.2024 19:42 Ответить
Червоному Хресту треба не на Закарпатті кататись, а їхати на Домбас допомагати біженцям
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16.09.2024 14:33 Ответить
 
 