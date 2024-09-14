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Спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает, - Нацполиция

Підпал автівки військових

Вражеские спецслужбы предлагают нашим гражданам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Обещают "легкие деньги"

По его словам, мотивация нарушителей во всех случаях одинакова - жажда "легких денег".

"Вражеские спецслужбы через соцсети предлагают деньги - от 600 до нескольких тысяч долларов за поджоги авто. Но ни один из тех, кто согласился, этих денег не получил", - рассказал Шумейко.

Читайте также: Задержаны четыре поджигателя военных авто в Одесской области. Среди них - трое несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

Шантаж

Лишь в некоторых случаях поджигатели получали какую-то долю обещанного. Впрочем, после этого представители спецслужб страны-агрессора начинали шантажировать, что передадут их данные украинским правоохранителям.

Опасность для детей

"Сейчас хотел бы обратиться к родителям и педагогам - нужно говорить с детьми и объяснять им, что наш враг не имеет ни совести, ни морали и втягивает в эту преступную деятельность детей. И чем больше мы будем говорить об этом с детьми, тем, я уверен, они будут меньше попадать в это", - подчеркнул начальник столичной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: Задержаны пятеро пособников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Он также призвал украинцев обращаться в полицию, если те увидят подобные объявления, в частности в соцсетях.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.
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Топ комментарии
+9
Зебіли або майбутні зебіли.
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14.09.2024 11:58
+9
А покарати цих виродків так що б десятому заказував що так не можна ,ніби граются з ними перекваліфікувати статтю з *********** на державна зрада з кофіксацією майна і відшкодування збитків, а цих виродків на розмінування.
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14.09.2024 12:10
+7
А що мішає нашим спецслужбам робити аналогічно? Там ідіотів також приблизно 3/4 (кількість прихильників пуйла) як і у нас зебілів.
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14.09.2024 12:02
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Зебіли або майбутні зебіли.
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14.09.2024 11:58 Ответить
Ну, так зебилы, а не идиоты.
Кто сам себе статью повесит?
"Да, да. Я получил три раза по 600 баксов, за поджоги в Киеве, Львове, и Черкассах"
Все в первый раз. Всех обманули.
Пограничник не знает ни одного нарушителя который бы перешел границу. Логично. Он знает только тех кого задерживают.
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14.09.2024 13:58 Ответить
А що мішає нашим спецслужбам робити аналогічно? Там ідіотів також приблизно 3/4 (кількість прихильників пуйла) як і у нас зебілів.
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14.09.2024 12:02 Ответить
ОПа дЄрьмака чи члін дЄрьмака в опі головного зебіла взесвіту?
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14.09.2024 12:05 Ответить
Для корисних ідіотів на рашистській пітьмі поставлені більш відповідальні завдання: організаціч диверсій, спалення і руйнування літаків та гелікоптерів на аеродромах, військових виробництв, об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури.
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14.09.2024 12:14 Ответить
Нічого не заважає. Більше того, на днях тут була стаття, що малолєтки на болотах спалили не те що автомобіль, а цілий вертоліт за обіцянку винагороди від СБУ.
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14.09.2024 12:30 Ответить
А ви кацапський бот зі спецклініки на параші?
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14.09.2024 12:58 Ответить
Але знаходяться ''істоти'' які на таке ведуться
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14.09.2024 12:03 Ответить
Про таких кажуть - в голові клепок не вистачає))
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14.09.2024 12:59 Ответить
А покарати цих виродків так що б десятому заказував що так не можна ,ніби граются з ними перекваліфікувати статтю з *********** на державна зрада з кофіксацією майна і відшкодування збитків, а цих виродків на розмінування.
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14.09.2024 12:10 Ответить
+ +
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14.09.2024 12:12 Ответить
Було б добре шоб гроші вже не змогли віднаити адресата
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14.09.2024 12:20 Ответить
Не читають ці покидьки таких новин,тому й зраджують свою землю,ну не тільки тому,а тому що вони так були виховані в омоскалених чи совкових родинах.
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14.09.2024 12:23 Ответить
Шайка предателей жгла в Киеве авто военных. Их отловила СБУ

Чт, 12/09/2024

По указанию оккупантов, злоумышленники подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.

Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они - жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодчиков вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество. По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали к местам парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.

После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.
https://crime-ua.com/node/31720
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14.09.2024 12:24 Ответить
Мені на телефон був дзвінок зі стаціонарного 044. Пробив по базі, люди в коментах пишуть - пропонують палити автівки з того номера. Ну тобто і що, і СБУ не може їх арештувати? Не вірю, отже це саме СБУ і є, і таким чином намагається по перше дискредитувати кампанію підпалів автівок ТЦК (на абсолютно добровольчій основі) + наловити можливих колаборантів, які дійсно хочуть нашкодити ЗСУ. Тому і не платять нічого, бо власне руські ймовірно взагалі за це ще не бралися.
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14.09.2024 12:29 Ответить
100500 %
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14.09.2024 12:35 Ответить
Я влітку поставила собі на телефон Call Insider, бо підзамахали якісь невнятні постійні дзвінки. То ладно, коли за кодом країни/міста видно, що можна скинути. Але місцеві або мобільні..тепер відразу видно - віконце вспливає й там про цей номер відразу відгуки..буває провайдер, або магазин..але 95% це фігня всіляка, в тому числі й цікаві для СБУ..
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14.09.2024 13:06 Ответить
марто, в борделі зміна закінчилась, що виповзло у світ?

Для альтернативнообдарованої - моєму номеру стільки років, скільки і років Кучмостару. І телефонні бази з того часу продавались хрінову тучу разів. Крім того, зараз роблять ще простіше - всю базу ймовірноіснуючих номерів закладають до програми бота з автододзвоном, і та прога може набирати безліч разів.

Так що, мартусю - в тебе сумнівний досвід лазанья по сайтам)) ще й хизуєшся цим))
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14.09.2024 14:37 Ответить
Притрушене, кацапку у дзеркалі побачиш. Ще раз - бачу до тебе недоходить - свої вологі фантазії залиш при собі. Не проектуй на інших. І так, хто інших постійно обвинувачує в кацапізмі - є прихованим, латентним кацапом.

Все, ти нецікаве й тупе. Лісом.
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14.09.2024 16:06 Ответить
Украина предлагает єтим ублюдкам место возле параши бесплатно
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14.09.2024 12:46 Ответить
А показово відкрити вогонь по паліях не пробували? В умовах воєнного стану маєте повне право! Звісно якщо упіймаєте на гарячому... Тож відкривайте вогонь та знімайте на відео і викладайте у мережу - ласих до кацапських грошей відразу поменшає!
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14.09.2024 12:50 Ответить
Задержали проститку, при ней нашли доллары. Следователь говорит проститутке:
- ваши доллары фальшивые
Та в истерике:
- граждане, да меня же изнасиловали
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14.09.2024 13:00 Ответить
Розміри Шахеда в порівнянні з людиною
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14.09.2024 13:03 Ответить
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14.09.2024 13:04 Ответить
Це вже щось мабуть реактивне, бо розмір...
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14.09.2024 16:43 Ответить
Важливо інше - досі деякі громадяни вважають що можливий зиск від зради Батьківщини вищий за можливе покарання. Якби таких уйобків розстрілювали або забивали камінням, а їх родичів позбавляли майна і викидали в сміттєві баки за виховання зрадників, то бажаючих "підзаробити" таких чином не було б взагалі...
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14.09.2024 13:17 Ответить
Потужна робота ментів. Замість розробки системи - бо вже і ідіотам зрозуміло - йде операція фсб - боротьби з гнидами - їм не платять. Звиздець прийшов у 19 році - весело.
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14.09.2024 13:20 Ответить
Чудово розумю рашистів! Розводять чергового зєбіла,і списують на нього гроші!
Звісно краще гроші залишити собі,ніж віддати якомусь дебілу,після отриманя звіту!
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14.09.2024 15:16 Ответить
Хто знищує нашу військову техніку під час війни у країні? Ворог. Що треба робити з ворогом під час війни..?
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14.09.2024 16:38 Ответить
 
 