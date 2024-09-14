Спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает, - Нацполиция
Вражеские спецслужбы предлагают нашим гражданам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Обещают "легкие деньги"
По его словам, мотивация нарушителей во всех случаях одинакова - жажда "легких денег".
"Вражеские спецслужбы через соцсети предлагают деньги - от 600 до нескольких тысяч долларов за поджоги авто. Но ни один из тех, кто согласился, этих денег не получил", - рассказал Шумейко.
Шантаж
Лишь в некоторых случаях поджигатели получали какую-то долю обещанного. Впрочем, после этого представители спецслужб страны-агрессора начинали шантажировать, что передадут их данные украинским правоохранителям.
Опасность для детей
"Сейчас хотел бы обратиться к родителям и педагогам - нужно говорить с детьми и объяснять им, что наш враг не имеет ни совести, ни морали и втягивает в эту преступную деятельность детей. И чем больше мы будем говорить об этом с детьми, тем, я уверен, они будут меньше попадать в это", - подчеркнул начальник столичной полиции.
Он также призвал украинцев обращаться в полицию, если те увидят подобные объявления, в частности в соцсетях.
По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.
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Кто сам себе статью повесит?
"Да, да. Я получил три раза по 600 баксов, за поджоги в Киеве, Львове, и Черкассах"
Все в первый раз. Всех обманули.
Пограничник не знает ни одного нарушителя который бы перешел границу. Логично. Он знает только тех кого задерживают.
Чт, 12/09/2024
По указанию оккупантов, злоумышленники подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.
Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они - жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.
При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодчиков вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество. По инструкции оккупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.
Затем они прибывали к местам парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором.
После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.
https://crime-ua.com/node/31720
Для альтернативнообдарованої - моєму номеру стільки років, скільки і років Кучмостару. І телефонні бази з того часу продавались хрінову тучу разів. Крім того, зараз роблять ще простіше - всю базу ймовірноіснуючих номерів закладають до програми бота з автододзвоном, і та прога може набирати безліч разів.
Так що, мартусю - в тебе сумнівний досвід лазанья по сайтам)) ще й хизуєшся цим))
Все, ти нецікаве й тупе. Лісом.
- ваши доллары фальшивые
Та в истерике:
- граждане, да меня же изнасиловали
Звісно краще гроші залишити собі,ніж віддати якомусь дебілу,після отриманя звіту!