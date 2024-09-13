Задержаны четыре поджигателя военных авто в Одесской области. Среди них – трое несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержаны четыре приспешника спецслужб РФ, которые совершали заказные поджоги авто военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

К сотрудничеству российские спецслужбы привлекли двух одесситов, переселенца из Луганской области и жителя Измаильского района. Среди них - трое несовершеннолетних.

"Все они искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах, где попали в поле зрения спецслужб рф. Для выполнения вражеских задач фигуранты в разное время находили потенциальные "цели", а затем согласовывали их со своими российскими кураторами. После поджогов злоумышленники фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов и отправляли "видеоотчет" представителям российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось уничтожить 6 служебных автомобилей украинских защитников, однако обещанных денег от оккупантов они так и не получили.

Читайте также: Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: Задержаны пятеро пособников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала подозреваемых в разных районах Одесской области. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Читайте: Корректировал ракетные удары по Чернигову и поджигал объекты "Укрзализныци": СБУ задержала агента ФСБ. ФОТО





