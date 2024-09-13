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Задержаны четыре поджигателя военных авто в Одесской области. Среди них – трое несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержаны четыре приспешника спецслужб РФ, которые совершали заказные поджоги авто военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

К сотрудничеству российские спецслужбы привлекли двух одесситов, переселенца из Луганской области и жителя Измаильского района. Среди них - трое несовершеннолетних.

"Все они искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах, где попали в поле зрения спецслужб рф. Для выполнения вражеских задач фигуранты в разное время находили потенциальные "цели", а затем согласовывали их со своими российскими кураторами. После поджогов злоумышленники фиксировали возгорания на камеры собственных телефонов и отправляли "видеоотчет" представителям российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам удалось уничтожить 6 служебных автомобилей украинских защитников, однако обещанных денег от оккупантов они так и не получили.

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СБУ задержала подозреваемых в разных районах Одесской области. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Читайте: Корректировал ракетные удары по Чернигову и поджигал объекты "Укрзализныци": СБУ задержала агента ФСБ. ФОТО

СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині
СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині
СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині

Автор: 

Одесская область (3587) поджог (1077) СБУ (19923)


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Топ комментарии
+8
Ввважаю, що треба добряче ********* їх при затриманні, записувати це на відео і в соцмережі вкиладати. На малолєток такі відосіки матимуть певний вплив!
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13.09.2024 13:13
+7
Тут діалоги по вихованню не допоможуть.Просто зняти їм штани і врізати батогами так,щоб клапті з дупи летіли.Дати загоїтись,ввічливо запросити ще і ще раз врізати по дупі.І так три рази.І тільки тоді голос власної дупи виявиться переконливішим,ніж голоса наставників,батьків і правоохоронців.Перевірено.
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13.09.2024 13:15
+6
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13.09.2024 13:12
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13.09.2024 13:12 Ответить
А що це? Схоже на фалоімітатор.
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13.09.2024 13:44 Ответить
Ввважаю, що треба добряче ********* їх при затриманні, записувати це на відео і в соцмережі вкиладати. На малолєток такі відосіки матимуть певний вплив!
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13.09.2024 13:13 Ответить
Варианты на выбор: физическия кастрация, химическая кастрация, лоботомия, случайно очень сильно обгорел от своего же зажигательного коктейля ... Список можно дополнить.
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13.09.2024 13:53 Ответить
Тут діалоги по вихованню не допоможуть.Просто зняти їм штани і врізати батогами так,щоб клапті з дупи летіли.Дати загоїтись,ввічливо запросити ще і ще раз врізати по дупі.І так три рази.І тільки тоді голос власної дупи виявиться переконливішим,ніж голоса наставників,батьків і правоохоронців.Перевірено.
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13.09.2024 13:15 Ответить
Бо не вiрю в силу слова я, а вiрю в силу ******** (с)
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13.09.2024 13:33 Ответить
там і батьки такі ж.
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13.09.2024 14:40 Ответить
На громадські роботи - вулиці мести, сміття прибирати...
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13.09.2024 13:26 Ответить
Років на 8
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13.09.2024 13:51 Ответить
фсбешка працює конкретно , телеграм не заблокований
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13.09.2024 13:27 Ответить
Добрі ми люди. Цих розумово відсталих, за таки речи, треба спочатку каструвати, а потім, як загоїться, зробить їм лоботомію.
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13.09.2024 13:33 Ответить
малолеткі, малороси-какаразніци - те тільки дебіли але ще й лошари-рецидівісти..
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13.09.2024 13:40 Ответить
це луганскіє маладагвардєйци, діти тих гвардєйцєв, які у 14-му лягали на дорозі наших військової техніки. Це яблука, які почали гнити ще на яблуні, тому відкотитися у них ніяких шансів нема - падають на землю України як шмат лайна.
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13.09.2024 14:49 Ответить
А чому СБУ, а не поліція?
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13.09.2024 13:56 Ответить
А може впровадити нормальні штрафи у розмірах 2-3 рази перевищуючих розмір втраченого майна, обов'язкову компенсацію потерпілим, конфіскацію майна батьків. Нема нічого . Ок. Громадські роботи поки не компенсуються втрати. Якщо це займе 10 років, то 10 років. Нехай не навчаються, а відпрацьовують борг. Батьки в тому ж числі. Спільноту дуже сильно бентежать тцк і патрулі і ніяким чином бухаючі малолєтки, неповнолітні на скутерах, що розбивають і інших дітей і чуже майно, підпалювачі авто. Заодно треба приглядатися і до батьків цих олухів. Є варіант, що вони їх і направляють або постійно говорять про такі дії. От якби ж про тцк, то вже б тут сиділо мільйон кацапських консерв. Свідків кривавих бусиків. І джипєрс кріперс прикордонників що ганяють ухилянтів по кукурудзі. Ха ха ха.
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13.09.2024 14:32 Ответить
Тут вище запропонували кастрацію. Можна, після есгумації
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13.09.2024 15:22 Ответить
Коли це закінчится ? небайдужі люди збирають на автомобілі ,а сволота спалює на замовлення ворога. Змініть законодавство за скоєння такого злочину має бути пожитєво з конфіксацією майна цих виродків чи їхніх батьків і відшкодування за завдану шкоду . Це наслідок нікчемної політики "какая разница", а мала б бути націонал патріотичне виховання від ЗМІ до навчальних закладів,закрити під час війни всі анонімні телеграм канали ,ну коли влада думає про рейтинги ,а не державні інтереси .
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13.09.2024 15:22 Ответить
В тюрмі іх дуже радо зустрінуть.Весь строк на параші проведуть.
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13.09.2024 15:37 Ответить
Цих пісюків на роботи по відбудові!!!
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13.09.2024 16:10 Ответить
Як кажуть військові з ними треба розбиратись на місті.
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13.09.2024 16:19 Ответить
Суди по таким покидькам повинні транслюватись по всім каналам.
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13.09.2024 16:24 Ответить
 
 