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Затримано чотирьох паліїв військових авто на Одещині. Серед них - троє неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині затримано чотирьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли замовні підпали авто військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

До співпраці російські спецслужби залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.

"Усі вони шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф. Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні "цілі", а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли "відеозвіт" представникам російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам вдалося знищити 6 службових автомобілів українських захисників, проте обіцяних грошей від окупантів вони так і не отримали.

Читайте також: Спалили 5 автівок ЗСУ у трьох районах Києва: Затримано п’ятьох поплічників спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала підозрюваних у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Читайте: Коригував ракетні удари по Чернігову та підпалював об’єкти "Укрзалізниці": СБУ затримала агента ФСБ. ФОТО

СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині
СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині
СБУ затримала чотирьох паліїв авто ЗСУ на Одещині

Автор: 

Одеська область (3235) підпал (679) СБУ (12846)


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Топ коментарі
+8
Ввважаю, що треба добряче ********* їх при затриманні, записувати це на відео і в соцмережі вкиладати. На малолєток такі відосіки матимуть певний вплив!
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13.09.2024 13:13
+7
Тут діалоги по вихованню не допоможуть.Просто зняти їм штани і врізати батогами так,щоб клапті з дупи летіли.Дати загоїтись,ввічливо запросити ще і ще раз врізати по дупі.І так три рази.І тільки тоді голос власної дупи виявиться переконливішим,ніж голоса наставників,батьків і правоохоронців.Перевірено.
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13.09.2024 13:15
+6
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13.09.2024 13:12
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13.09.2024 13:12 Відповісти
А що це? Схоже на фалоімітатор.
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13.09.2024 13:44 Відповісти
Ввважаю, що треба добряче ********* їх при затриманні, записувати це на відео і в соцмережі вкиладати. На малолєток такі відосіки матимуть певний вплив!
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13.09.2024 13:13 Відповісти
Варианты на выбор: физическия кастрация, химическая кастрация, лоботомия, случайно очень сильно обгорел от своего же зажигательного коктейля ... Список можно дополнить.
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13.09.2024 13:53 Відповісти
Тут діалоги по вихованню не допоможуть.Просто зняти їм штани і врізати батогами так,щоб клапті з дупи летіли.Дати загоїтись,ввічливо запросити ще і ще раз врізати по дупі.І так три рази.І тільки тоді голос власної дупи виявиться переконливішим,ніж голоса наставників,батьків і правоохоронців.Перевірено.
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13.09.2024 13:15 Відповісти
Бо не вiрю в силу слова я, а вiрю в силу ******** (с)
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13.09.2024 13:33 Відповісти
там і батьки такі ж.
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13.09.2024 14:40 Відповісти
На громадські роботи - вулиці мести, сміття прибирати...
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13.09.2024 13:26 Відповісти
Років на 8
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13.09.2024 13:51 Відповісти
фсбешка працює конкретно , телеграм не заблокований
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13.09.2024 13:27 Відповісти
Добрі ми люди. Цих розумово відсталих, за таки речи, треба спочатку каструвати, а потім, як загоїться, зробить їм лоботомію.
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13.09.2024 13:33 Відповісти
малолеткі, малороси-какаразніци - те тільки дебіли але ще й лошари-рецидівісти..
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13.09.2024 13:40 Відповісти
це луганскіє маладагвардєйци, діти тих гвардєйцєв, які у 14-му лягали на дорозі наших військової техніки. Це яблука, які почали гнити ще на яблуні, тому відкотитися у них ніяких шансів нема - падають на землю України як шмат лайна.
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13.09.2024 14:49 Відповісти
А чому СБУ, а не поліція?
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13.09.2024 13:56 Відповісти
А може впровадити нормальні штрафи у розмірах 2-3 рази перевищуючих розмір втраченого майна, обов'язкову компенсацію потерпілим, конфіскацію майна батьків. Нема нічого . Ок. Громадські роботи поки не компенсуються втрати. Якщо це займе 10 років, то 10 років. Нехай не навчаються, а відпрацьовують борг. Батьки в тому ж числі. Спільноту дуже сильно бентежать тцк і патрулі і ніяким чином бухаючі малолєтки, неповнолітні на скутерах, що розбивають і інших дітей і чуже майно, підпалювачі авто. Заодно треба приглядатися і до батьків цих олухів. Є варіант, що вони їх і направляють або постійно говорять про такі дії. От якби ж про тцк, то вже б тут сиділо мільйон кацапських консерв. Свідків кривавих бусиків. І джипєрс кріперс прикордонників що ганяють ухилянтів по кукурудзі. Ха ха ха.
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13.09.2024 14:32 Відповісти
Тут вище запропонували кастрацію. Можна, після есгумації
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13.09.2024 15:22 Відповісти
Коли це закінчится ? небайдужі люди збирають на автомобілі ,а сволота спалює на замовлення ворога. Змініть законодавство за скоєння такого злочину має бути пожитєво з конфіксацією майна цих виродків чи їхніх батьків і відшкодування за завдану шкоду . Це наслідок нікчемної політики "какая разница", а мала б бути націонал патріотичне виховання від ЗМІ до навчальних закладів,закрити під час війни всі анонімні телеграм канали ,ну коли влада думає про рейтинги ,а не державні інтереси .
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13.09.2024 15:22 Відповісти
В тюрмі іх дуже радо зустрінуть.Весь строк на параші проведуть.
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13.09.2024 15:37 Відповісти
Цих пісюків на роботи по відбудові!!!
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13.09.2024 16:10 Відповісти
Як кажуть військові з ними треба розбиратись на місті.
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13.09.2024 16:19 Відповісти
Суди по таким покидькам повинні транслюватись по всім каналам.
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13.09.2024 16:24 Відповісти
 
 