Затримано чотирьох паліїв військових авто на Одещині. Серед них - троє неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Одещині затримано чотирьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли замовні підпали авто військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
До співпраці російські спецслужби залучили двох одеситів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.
"Усі вони шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах, де потрапили у поле зору спецслужб рф. Для виконання ворожих завдань фігуранти у різний час знаходили потенційні "цілі", а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів зловмисники фіксували загоряння на камери власних телефонів та відправляли "відеозвіт" представникам російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.
Зловмисникам вдалося знищити 6 службових автомобілів українських захисників, проте обіцяних грошей від окупантів вони так і не отримали.
СБУ затримала підозрюваних у різних районах Одещини. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.
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