Коригував ракетні удари по Чернігову та підпалював об’єкти "Укрзалізниці": СБУ затримала агента ФСБ. ФОТО

На Чернігівщині затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Чернігову та готував підпали на об'єктах "Укрзалізниці",

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше окупантів цікавили пункти базування українських військ. Для здійснення удару рашисти планували використати ракети X-59. Також російська спецслужба намагалася розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення.

ФСБ дистанційно завербувала 44-річного працівника місцевого заводу, який потрапив у поле зору спецслужб РФ через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

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Так, чоловік об’їжджав місцевість, де приховано фіксував розташування Сил оборони.

"Отримані відомості він месенджером пересилав своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє фсб. Крім того, агент "полював" на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні. Задокументовано як фігурант за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента, коли той готувався до вчинення нових підпалів на залізниці. Під час обшуків у нього вилучили 8 бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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