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Коригував ракетні удари по Чернігову та підпалював об’єкти "Укрзалізниці": СБУ затримала агента ФСБ. ФОТО

На Чернігівщині затримано російського агента, який коригував ракетні удари по Чернігову та готував підпали на об'єктах "Укрзалізниці",

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше окупантів цікавили пункти базування українських військ. Для здійснення удару рашисти планували використати ракети X-59. Також російська спецслужба намагалася розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення.

ФСБ дистанційно завербувала 44-річного працівника місцевого заводу, який потрапив у поле зору спецслужб РФ через свої антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

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Так, чоловік об’їжджав місцевість, де приховано фіксував розташування Сил оборони.

"Отримані відомості він месенджером пересилав своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє фсб. Крім того, агент "полював" на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні. Задокументовано як фігурант за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента, коли той готувався до вчинення нових підпалів на залізниці. Під час обшуків у нього вилучили 8 бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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На Чернігівщині затримано російського агента, який коригував ракетні удари РФ
На Чернігівщині затримано російського агента, який коригував ракетні удари РФ

Автор: 

СБУ (12846) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+9
Якби вішали,поменшалоб.
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13.09.2024 10:19
+6
За такі злочини потрібно ввести пропорційну кару: РОЗСТРІЛ, звичайно, по вердикту військового трибуналу. Але ЗЕЛЕНІ ІМПОТЕНТИ бояться невдоволення Заходу, який Україну захищає хреново, а зате вмішується в усі справи.
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13.09.2024 10:23
+4
Скільки у нас ще цього лайна...
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13.09.2024 10:12
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13.09.2024 10:11 Відповісти
Скільки у нас ще цього лайна...
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13.09.2024 10:12 Відповісти
О і фото тут як тут. Що там по Безуглій,бо усі пройшлися по її темі,а результат зеро. Публікації що Берези,що Бутусова, що інших не мали сенсу бо окрім блогів далі не пішли
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13.09.2024 10:15 Відповісти
Якби вішали,поменшалоб.
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13.09.2024 10:19 Відповісти
За такі злочини потрібно ввести пропорційну кару: РОЗСТРІЛ, звичайно, по вердикту військового трибуналу. Але ЗЕЛЕНІ ІМПОТЕНТИ бояться невдоволення Заходу, який Україну захищає хреново, а зате вмішується в усі справи.
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13.09.2024 10:23 Відповісти
Украіна отримала свіжеспеченого агента ФСБ
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13.09.2024 10:33 Відповісти
на нашего Шольца похож
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13.09.2024 10:41 Відповісти
Це він так одягнувся,що б бути непомітним?
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13.09.2024 11:11 Відповісти
В Сирії моджахеди таких спалюють живцем. Цікава практика. Треба переймата передовий досвід.
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13.09.2024 11:53 Відповісти
сволочі😡
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13.09.2024 11:59 Відповісти
 
 