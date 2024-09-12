СБУ викрила на Полтавщині голову МСЕК та посадовців районної лікарні, які заробляли на схемі ухилення від мобілізації. ФОТО

СБУ викрила на Полтавщині очільника обласної профільної медико-соціальної експертної комісії, посадовців районної лікарні Полтавщини та їх спільницю, які допомагали призовникам ухилятися від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслубу УСБУ в Полтавській області.

Фігуранти підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. За гроші посадовці пропонували сфабрикувати медичні документи жінкам військовозобов’язаних для отримання 2 групи інвалідності та подальшого оформлення піклування за ними. Ці документи ставали підставою для відтермінування призову і надавали право виїзду за кордон. Посадовці "штампували" фіктивні довідки для жінок клієнтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи.

Вартість послуги ділки оцінювали у понад 9 тисяч доларів. За оперативними даними, вказаною схемою скористалося близько 50 осіб.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу хабаря від клієнта.

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У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, правоохоронці вилучили:

копії документів осіб, які звертались до організаторів незаконної схеми;

банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів та 5 тисяч євро готівкою

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Його спільниці – за пособництво у вказаному злочині. Вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Службою безпеки ініційована перевірка усіх медичних документів зазначеної МСЕК, які мають ознаки фіктивності.