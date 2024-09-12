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Новини Фото Хабарники
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СБУ викрила на Полтавщині голову МСЕК та посадовців районної лікарні, які заробляли на схемі ухилення від мобілізації. ФОТО

СБУ викрила на Полтавщині очільника обласної профільної медико-соціальної експертної комісії, посадовців районної лікарні Полтавщини та їх спільницю, які допомагали призовникам ухилятися від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслубу УСБУ в Полтавській області.

лікарі МСЕК за гроші допомагали ухилянтам на Полтавщині

Фігуранти підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. За гроші посадовці пропонували сфабрикувати медичні документи жінкам військовозобов’язаних для отримання 2 групи інвалідності та подальшого оформлення піклування за ними. Ці документи ставали підставою для відтермінування призову і надавали право виїзду за кордон. Посадовці "штампували" фіктивні довідки для жінок клієнтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи.

Вартість послуги ділки оцінювали у понад 9 тисяч доларів. За оперативними даними, вказаною схемою скористалося близько 50 осіб.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу хабаря від клієнта.

хабар

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У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, правоохоронці вилучили:

  • копії документів осіб, які звертались до організаторів незаконної схеми;
  • банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів та 5 тисяч євро готівкою

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Його спільниці – за пособництво у вказаному злочині. Вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Службою безпеки ініційована перевірка усіх медичних документів зазначеної МСЕК, які мають ознаки фіктивності.

Автор: 

хабар (4707) СБУ (12837) ухилянти (918) Полтавська область (1117)


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Є запит - є пропозиція! Ринок....
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12.09.2024 17:07 Відповісти
Коли буде справедливе покарання для таких істот - тоді й не буде злочину
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12.09.2024 17:24 Відповісти
Справедливе покарання прийде тоді ,коли спочатку покарають зелених слуг за те що вони натворили і продовжують творити , до того все пустопорожня балаканина (( Як там справи із суддею що бухий нацгвардійця у комендантську годину убив , що там із зедепутатом-втікачем дмитруком , як кіля катлєта поживає на "домашньому арешті " , врешті решт, як там квіти , місяць тому у Покровську висаджені замість оборонних споруд ? ((
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12.09.2024 19:47 Відповісти
На схемі ухилення? А на схемі непридатних відправляти на ''0" чогось не ловлять! А це між іншим теж порушення закону! Де за таке відподальність?!
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12.09.2024 17:26 Відповісти
Ого! Пол миллиона долларов должно у них быть.
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12.09.2024 17:30 Відповісти
Створи проблему - потім безкінечно борись із нею - профіт
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12.09.2024 17:42 Відповісти
Та в КОЖНОМУ МСЕКу - так само!!!!Цього хтось не знає????
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12.09.2024 18:32 Відповісти
*** гоните Шмыгаля в шею. Ставьте этих двоих руководить страной. Они смогут. Гении. Я катаюсь по полу от зависти. Это же надо.
Штамповать группу бабе ухилянта. Это песня. Никакой проверки в военкомате, с военкомом не делиться. Баба в соцзащиту не обращается, с этой стороны тоже подвоха нет. Эту справку предъявляют только на границе. Никаких фиктивных браков. Песня
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12.09.2024 18:34 Відповісти
А може це єдиний шанс цих жінок витягнути з армії своїх чоловіків, які добровільно пішли захищати країну на початку війни, а ЗЕлупінська банда їх наіпала.
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13.09.2024 11:28 Відповісти
 
 