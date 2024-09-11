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Ексзаступниця голови Волинської ОВА та її спільники за $5 тис. допомагали ухилянтам виїжджати за кордон, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру  колишній заступниці голови Волинської ОВА та ще семи учасникам злочинної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України).

Хабарники з Волині
Хабарники з Волині
Хабарники з Волині
Хабарники з Волині

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Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрювані організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші.

"З серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ вони організували незаконне переправлення через кордон більше 100 військовозобов’язаних як волонтерів. Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис доларів США з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників", - йдеться у повідомленні.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3250) ухилянти (906) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+10
Святі люди, так задешево брали.
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11.09.2024 13:27
+9
Ціна послуги вже давно перевалила за 10 кілобаксів, а вони демпінгували таким чином підривали основи цього бізнесу.
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11.09.2024 13:36
+7
Ото вже зелені понапризначали, нема і дня без ''зашкварів''.
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11.09.2024 13:19
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Ото вже зелені понапризначали, нема і дня без ''зашкварів''.
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11.09.2024 13:19 Відповісти
.
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11.09.2024 13:25 Відповісти
Святі люди, так задешево брали.
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11.09.2024 13:27 Відповісти
усьо в мінус, усьо в мінус
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11.09.2024 15:28 Відповісти
Демпінг зло
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11.09.2024 17:10 Відповісти
Ціна послуги вже давно перевалила за 10 кілобаксів, а вони демпінгували таким чином підривали основи цього бізнесу.
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11.09.2024 13:36 Відповісти
... за що і були затримані.
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11.09.2024 13:49 Відповісти
Забула хто цих істот напризначав.
Голова ОВА як завжди святий і неприделах?!
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11.09.2024 13:52 Відповісти
а Погуляйко не задіяний, мабуть, неповноцінний, під носом схеми і купа бабла, а він бідний нічого не бачив, не чув, не знав. Цю хитрожопу хабарницю відмажуть, той же Погуляйко все порішає. Відмажуть,як і усіх інших, кого ловили за переправлення ухилянтів за кордон. Кого з них посадили з конфіскацією? хай журналісти назвуть хоча б одного, хто поніс реальне покарання. На цьому лише заробляють судді,прокурори, адвокати і т.д. Нещасна країна, кругом одна показуха.
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11.09.2024 13:52 Відповісти
"До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій ..."

Це велика ганьба, підрив важливості громадського руху.
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11.09.2024 14:02 Відповісти
У джазі тільки дівчата ??
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11.09.2024 14:14 Відповісти
С августа 2022 года по апрель 2023 года за 5000$. Источник:
Блин, как же цену растут....
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11.09.2024 14:46 Відповісти
а Ви вірите, що вони вже рік як паряться у СІЗО?!
Це ж напевно свіжі фото і інформація. Просто мабуть призналися за цей період
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11.09.2024 19:51 Відповісти
відмажуть
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11.09.2024 15:26 Відповісти
Хто біля корита 2 роки сміливо сиавить до стінки а майно конфісковувать у всієї рідні помилки не будеза цей час вони накрали стільки що простий роботяга не заробить за все життя
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11.09.2024 16:01 Відповісти
"...їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній",-

виходить керувати злочинною організацією можна навіть без особистої участі в ній?
Я думав, в Україні таку схему тільки ухилянт-гімнокомандувач відпрацьовує, аж на тобі!
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11.09.2024 16:33 Відповісти
 
 