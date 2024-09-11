Ексзаступниця голови Волинської ОВА та її спільники за $5 тис. допомагали ухилянтам виїжджати за кордон, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру колишній заступниці голови Волинської ОВА та ще семи учасникам злочинної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України).









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Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрювані організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші.

"З серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ вони організували незаконне переправлення через кордон більше 100 військовозобов’язаних як волонтерів. Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис доларів США з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників", - йдеться у повідомленні.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.