У Харкові затримано адвоката, який за 7400 доларів США організував втечу ухилянтів з України. ФОТОрепортаж

Судитимуть харківського адвоката, який налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За втечу з України фігурант оголошував суму в розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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За даними слідства, харківський адвокат налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До ділка приходили клієнти з метою отримання адвокатської консультації щодо законної можливості перетину державного кордону України. Проте легальних способів адвокат уникав, а заробляв на злочинному плані чималі гроші. За втечу з України фігурант оголошував суму у розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.







За "схемою" адвоката ухилянти мали поїхати до м. Вінниця, де їх зустрічали "потрібні люди", які вже у подальшому супроводжували чоловіків. У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України у його адвокатському офісі у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Наразі встановлюються всі учасники "схеми" та інші епізоди злочинної діяльності адвоката, слідство триває.