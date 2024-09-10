У Харкові затримано адвоката, який за 7400 доларів США організував втечу ухилянтів з України. ФОТОрепортаж
Судитимуть харківського адвоката, який налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За втечу з України фігурант оголошував суму в розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури
Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, харківський адвокат налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До ділка приходили клієнти з метою отримання адвокатської консультації щодо законної можливості перетину державного кордону України. Проте легальних способів адвокат уникав, а заробляв на злочинному плані чималі гроші. За втечу з України фігурант оголошував суму у розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.
За "схемою" адвоката ухилянти мали поїхати до м. Вінниця, де їх зустрічали "потрібні люди", які вже у подальшому супроводжували чоловіків. У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.
Правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України у його адвокатському офісі у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі встановлюються всі учасники "схеми" та інші епізоди злочинної діяльності адвоката, слідство триває.
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Тю, так він посередник, виходить. Як він міг готувати сам якісь документи? Не на принтері ж він їх друкував?
Очевидно, там мають бути замішані більш серйозні люди. Але про це нам не повідомляють. Ага, "слідство триває". На хєр собі насипте солі з таким "слідством".
А ці гроші могли б потрапити на допомогу ЗСУ, а не у кишені спритних ділків. Якби, наприклад, створили законну можливість для виїзду за кордон під заставу. Людина пеерераховує у державний спецфонд суму, скажімо, еквівалентну 10 000 доларів.
Отримавши документ про перерахування, може вільно їхати за межі держави. Якщо ж ця людина не повертається в Україну протягом певного часу (місяця, наприклад), то гроші з цього рахунку йдуть на допомогу ЗСУ.
А якщо громадянин повернеться? Ну, там щось придумають, щоб його гроші не повертати відразу.