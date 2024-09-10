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У Харкові затримано адвоката, який за 7400 доларів США організував втечу ухилянтів з України. ФОТОрепортаж

Судитимуть харківського адвоката, який налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За втечу з України фігурант оголошував суму в розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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За даними слідства, харківський адвокат налагодив схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До ділка приходили клієнти з метою отримання адвокатської консультації щодо законної можливості перетину державного кордону України. Проте легальних способів адвокат уникав, а заробляв на злочинному плані чималі гроші. За втечу з України фігурант оголошував суму у розмірі 7400 доларів США з одного клієнта.

Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам
Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам
Адвокат у Харкові допомагав ухилянтам

За "схемою" адвоката ухилянти мали поїхати до м. Вінниця, де їх зустрічали "потрібні люди", які вже у подальшому супроводжували чоловіків. У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України у його адвокатському офісі у Харкові. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Наразі встановлюються всі учасники "схеми" та інші епізоди злочинної діяльності адвоката, слідство триває.

Автор: 

адвокат (935) Харків (5605) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+4
Мабуть через демпінг його і здали конкуренти. Навіть на чорному ринку товарів та послуг існують певні правила. Класичний приклад - Сухареаська конвенція Щури Балаганова
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10.09.2024 16:04
+3
У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Джерело:
************
Тю, так він посередник, виходить. Як він міг готувати сам якісь документи? Не на принтері ж він їх друкував?

Очевидно, там мають бути замішані більш серйозні люди. Але про це нам не повідомляють. Ага, "слідство триває". На хєр собі насипте солі з таким "слідством".
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10.09.2024 16:06
+3
Так ось куди тягнеться злочинний слід... )))
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10.09.2024 16:36
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дешево, мабуть, кидалово якесь
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10.09.2024 15:56 Відповісти
Українські "адвокати" це мерзота яка не має жодного відношення до права...
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10.09.2024 16:03 Відповісти
работа такая. Даже всякие маньячелы убийвцы гвалтивныки имеют право на адвоката
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10.09.2024 16:04 Відповісти
Що вже казати про прокурорів...
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10.09.2024 16:31 Відповісти
Мабуть через демпінг його і здали конкуренти. Навіть на чорному ринку товарів та послуг існують певні правила. Класичний приклад - Сухареаська конвенція Щури Балаганова
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10.09.2024 16:04 Відповісти
У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Джерело:
************
Тю, так він посередник, виходить. Як він міг готувати сам якісь документи? Не на принтері ж він їх друкував?

Очевидно, там мають бути замішані більш серйозні люди. Але про це нам не повідомляють. Ага, "слідство триває". На хєр собі насипте солі з таким "слідством".
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10.09.2024 16:06 Відповісти
Раз в Вінниці мали зустріти потрібні люди... це ж, мабуть, Порошенко і Гройсман
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10.09.2024 16:14 Відповісти
Так ось куди тягнеться злочинний слід... )))
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10.09.2024 16:36 Відповісти
А Дмитруку в яку суму обійшлася втеча? Чи там допомогли карєша-братья па рєлігіі?
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10.09.2024 16:13 Відповісти
Та по всій країні таке відбувається - більшість валить за кордон. Тому і фронти тріщать та падають - бо ні зброї, ні фортіфікацій, ні грошей для ЗСУ.
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10.09.2024 16:20 Відповісти
Ті люди, які можуть викласти такі суми, все одно воювати не підуть.

А ці гроші могли б потрапити на допомогу ЗСУ, а не у кишені спритних ділків. Якби, наприклад, створили законну можливість для виїзду за кордон під заставу. Людина пеерераховує у державний спецфонд суму, скажімо, еквівалентну 10 000 доларів.

Отримавши документ про перерахування, може вільно їхати за межі держави. Якщо ж ця людина не повертається в Україну протягом певного часу (місяця, наприклад), то гроші з цього рахунку йдуть на допомогу ЗСУ.

А якщо громадянин повернеться? Ну, там щось придумають, щоб його гроші не повертати відразу.
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10.09.2024 16:35 Відповісти
хто ж з можновладців замінить схему "гроші -> державі", коли мають особистий зиск з "гроші -> власні схеми"?
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10.09.2024 16:56 Відповісти
 
 