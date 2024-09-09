Інспектор Львівської митниці організував "схему" для виїзду військовозобов’язаних за кордон, за "послугу" брав до $13 тис., - ДСР Нацполіції. ФОТО
Львівські поліцейські ліквідували чергову "схему" виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС. Організатором незаконного каналу виявився співробітник регіональної митниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту Стратегічних розслідувань Нацполіції.
Як працювала "схема"?
Як зазначається, у змові зі спільниками ділок пропонував охочим кілька варіантів переправлення до європейських країн - як через офіційні пункти пропуску, так і поза ними - вартість "послуги" ділки формували залежно від її різновиду. Двох фігурантів затримано. Їм загрожує до дев’яти років за ґратами.
Що відомо про організатора?
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, організував злочинну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон 29-річний державний інспектор Львівської митниці.
Вартість "послуг"
"Незаконно переправити військовозобовʼязаних осіб через державний кордон України до країн ЄС митник пропонував різними способами. Свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю фігурант оцінював у 10 000 доларів. Дорожче для чоловіків обходилося оформлення фіктивних документів із висновком військово-лікарської комісії, що засвідчував непридатність особи до проходження подальшої військової служби. Вартість так званого "білого квитка" становила 13 000 доларів з особи.
У процесі слідства правоохоронці задокументували виготовлення зловмисниками підроблених обліково-військових документів для трьох мешканців Львівщини.
На підставі зібраних доказів митнику повідомлено про підозру.
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Он бы и рад на войну, но он пенсионер, инвалид, у него зрение минус сто...
(нужное подчеркнуть)
Поэтому он такой храбрый и бескомпромиссный.
Чи тебе в Німеччині до батареї прив*язали?
Ти висловлюєшся на адресу інших людей, яких не знаєш, і які тебе не образили жодним словом, як бидло. Отже, твої нагороди тобі не заважають.
То чому мені це має заважати характеризувати тебе відповідно?
Кто будет хозяйское майно защищать???