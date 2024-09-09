УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 019 28

Інспектор Львівської митниці організував "схему" для виїзду військовозобов’язаних за кордон, за "послугу" брав до $13 тис., - ДСР Нацполіції. ФОТО

Львівські поліцейські ліквідували чергову "схему" виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС. Організатором незаконного каналу виявився співробітник регіональної митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту Стратегічних розслідувань Нацполіції. 

Як працювала "схема"?

Як зазначається, у змові зі спільниками ділок пропонував охочим кілька варіантів переправлення до європейських країн - як через офіційні пункти пропуску, так і поза ними - вартість "послуги" ділки формували залежно від її різновиду. Двох фігурантів затримано. Їм загрожує до дев’яти років за ґратами.

Що відомо про організатора?

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, організував злочинну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон 29-річний державний інспектор Львівської митниці.

Читайте: П’ять днів і чотири ночі блукали у високогірних лісах: За 40 метрів до кордону затримано чотирьох чоловіків, які планували потрапити до Румунії. ФОТО

Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів

Вартість "послуг"

"Незаконно переправити військовозобовʼязаних осіб через державний кордон України до країн ЄС митник пропонував різними способами. Свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю фігурант оцінював у 10 000 доларів. Дорожче для чоловіків обходилося оформлення фіктивних документів із висновком військово-лікарської комісії, що засвідчував непридатність особи до проходження подальшої військової служби. Вартість так званого "білого квитка" становила 13 000 доларів з особи.

Дивіться: Військова ТЦК на Рівненщині за 13 тис. дол. допомагала уникнути мобілізації, - прокуратура. ФОТО

У процесі слідства правоохоронці задокументували виготовлення зловмисниками підроблених обліково-військових документів для трьох мешканців Львівщини.

На підставі зібраних доказів митнику повідомлено про підозру.

Автор: 

Нацполіція (15205) ухилянти (932) Львівська область (2440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Цікаво читати схожі пости із під німецького прапора. Не хочеться, щоб більше співвітчизників до вас в Німеччину приїхали
показати весь коментар
09.09.2024 13:35
+6
а якщо б не було ніяких заборон по виїзду, то не було б і хабарів.
показати весь коментар
09.09.2024 13:24
+4
А ти сам?
Чи тебе в Німеччині до батареї прив*язали?
показати весь коментар
09.09.2024 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво читати схожі пости із під німецького прапора. Не хочеться, щоб більше співвітчизників до вас в Німеччину приїхали
показати весь коментар
09.09.2024 13:35 Відповісти
Ты не понимаешь.
Он бы и рад на войну, но он пенсионер, инвалид, у него зрение минус сто...
(нужное подчеркнуть)
Поэтому он такой храбрый и бескомпромиссный.
показати весь коментар
09.09.2024 13:55 Відповісти
А ти сам?
Чи тебе в Німеччині до батареї прив*язали?
показати весь коментар
09.09.2024 14:21 Відповісти
Бидло лишається бидлом і під німецьким прапором.
показати весь коментар
09.09.2024 19:51 Відповісти
якщо я людина з двома вищими освітами, людина яка воювала і має орден і три бойові медалі, бидло, то хто тоді ти?
показати весь коментар
13.09.2024 11:32 Відповісти
якщо у нас президент 4 рази ухилянт і при цьому бубочка, "найвпливовіший єврей" і людина з обкладинок світових журналів, то чому ні?
Ти висловлюєшся на адресу інших людей, яких не знаєш, і які тебе не образили жодним словом, як бидло. Отже, твої нагороди тобі не заважають.
То чому мені це має заважати характеризувати тебе відповідно?
показати весь коментар
13.09.2024 11:39 Відповісти
ти ніхто і зовуть тебе ніяк
показати весь коментар
13.09.2024 11:48 Відповісти
а хто ти, я написав.
показати весь коментар
13.09.2024 11:51 Відповісти
ти ніхто і зовуть тебе ніяк, і таким будеш до кінця днів своїх
показати весь коментар
13.09.2024 16:31 Відповісти
А разве я кого то оскорблял или называл сцикунами???
показати весь коментар
10.09.2024 00:00 Відповісти
А ти з німецького Конотопу пишеш?
показати весь коментар
09.09.2024 13:50 Відповісти
а якщо б не було ніяких заборон по виїзду, то не було б і хабарів.
показати весь коментар
09.09.2024 13:24 Відповісти
Тогда все холопы разбегутся.
Кто будет хозяйское майно защищать???
показати весь коментар
09.09.2024 13:56 Відповісти
Знову ІПСО про нашу чесну митницю. Не набридло ще?
показати весь коментар
09.09.2024 13:59 Відповісти
А наші митники специ :попрацював певний термін ,на стільки ж років можна садити в буцегарню автоматично , без судів,буде справедливо .
показати весь коментар
09.09.2024 14:53 Відповісти
Ціни впевнено ростуть, через пару років буде 20+к
показати весь коментар
09.09.2024 15:57 Відповісти
А починалось все, якщо не помиляюсь, з 2-х тисяч...
показати весь коментар
09.09.2024 19:11 Відповісти
Митнику повідомлено підозру І ЦЕ ВСЕ
показати весь коментар
10.09.2024 11:39 Відповісти
Ну ...схема...Так..!Схематознік? Звісно...А..АА..!Схема..Схематозочник?Звісно...ГМММММММ... А далі шо?
показати весь коментар
10.09.2024 18:52 Відповісти
 
 