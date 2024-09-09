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Инспектор Львовской таможни организовал "схему" для выезда военнообязанных за границу, за "услугу" брал до $13 тыс., - ДСР Нацполиции. ФОТО

Львовские полицейские ликвидировали очередную "схему" выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС. Организатором незаконного канала оказался сотрудник региональной таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Как работала "схема"?

Как отмечается, в сговоре с сообщниками делец предлагал желающим несколько вариантов переправки в европейские страны - как через официальные пункты пропуска, так и вне их - стоимость "услуги" дельцы формировали в зависимости от ее разновидности. Двое фигурантов задержаны. Им грозит до девяти лет за решеткой.

Что известно об организаторе?

Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, организовал преступную схему выезда мужчин призывного возраста за границу 29-летний государственный инспектор Львовской таможни.

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Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів
Схеми для ухилянтів

Стоимость "услуг"

"Незаконно переправить военнообязанных лиц через государственную границу Украины в страны ЕС таможенник предлагал различными способами. Свою помощь с выездом за пределами официального пункта пропуска по лесной местности фигурант оценивал в 10 000 долларов. Дороже для мужчин обходилось оформление фиктивных документов с заключением военно-врачебной комиссии, удостоверял непригодность лица к прохождению дальнейшей военной службы. Стоимость так называемого "белого билета" составляла 13 000 долларов с человека.

Смотрите: Военная ТЦК в Ривненской области за 13 тыс. дол. помогала избежать мобилизации, - прокуратура. ФОТО

В процессе следствия правоохранители задокументировали изготовление злоумышленниками поддельных учетно-военных документов для трех жителей Львовщины.

На основании собранных доказательств таможеннику сообщено о подозрении.

Автор: 

Нацполиция (16498) уклонисты (863) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+8
Цікаво читати схожі пости із під німецького прапора. Не хочеться, щоб більше співвітчизників до вас в Німеччину приїхали
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09.09.2024 13:35
+6
а якщо б не було ніяких заборон по виїзду, то не було б і хабарів.
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09.09.2024 13:24
+4
А ти сам?
Чи тебе в Німеччині до батареї прив*язали?
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09.09.2024 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво читати схожі пости із під німецького прапора. Не хочеться, щоб більше співвітчизників до вас в Німеччину приїхали
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09.09.2024 13:35 Ответить
Ты не понимаешь.
Он бы и рад на войну, но он пенсионер, инвалид, у него зрение минус сто...
(нужное подчеркнуть)
Поэтому он такой храбрый и бескомпромиссный.
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09.09.2024 13:55 Ответить
А ти сам?
Чи тебе в Німеччині до батареї прив*язали?
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09.09.2024 14:21 Ответить
Бидло лишається бидлом і під німецьким прапором.
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09.09.2024 19:51 Ответить
якщо я людина з двома вищими освітами, людина яка воювала і має орден і три бойові медалі, бидло, то хто тоді ти?
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13.09.2024 11:32 Ответить
якщо у нас президент 4 рази ухилянт і при цьому бубочка, "найвпливовіший єврей" і людина з обкладинок світових журналів, то чому ні?
Ти висловлюєшся на адресу інших людей, яких не знаєш, і які тебе не образили жодним словом, як бидло. Отже, твої нагороди тобі не заважають.
То чому мені це має заважати характеризувати тебе відповідно?
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13.09.2024 11:39 Ответить
ти ніхто і зовуть тебе ніяк
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13.09.2024 11:48 Ответить
а хто ти, я написав.
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13.09.2024 11:51 Ответить
ти ніхто і зовуть тебе ніяк, і таким будеш до кінця днів своїх
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13.09.2024 16:31 Ответить
А разве я кого то оскорблял или называл сцикунами???
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10.09.2024 00:00 Ответить
А ти з німецького Конотопу пишеш?
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09.09.2024 13:50 Ответить
а якщо б не було ніяких заборон по виїзду, то не було б і хабарів.
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09.09.2024 13:24 Ответить
Тогда все холопы разбегутся.
Кто будет хозяйское майно защищать???
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09.09.2024 13:56 Ответить
Знову ІПСО про нашу чесну митницю. Не набридло ще?
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09.09.2024 13:59 Ответить
А наші митники специ :попрацював певний термін ,на стільки ж років можна садити в буцегарню автоматично , без судів,буде справедливо .
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09.09.2024 14:53 Ответить
Ціни впевнено ростуть, через пару років буде 20+к
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09.09.2024 15:57 Ответить
А починалось все, якщо не помиляюсь, з 2-х тисяч...
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09.09.2024 19:11 Ответить
Митнику повідомлено підозру І ЦЕ ВСЕ
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10.09.2024 11:39 Ответить
Ну ...схема...Так..!Схематознік? Звісно...А..АА..!Схема..Схематозочник?Звісно...ГМММММММ... А далі шо?
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10.09.2024 18:52 Ответить
 
 