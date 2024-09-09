Инспектор Львовской таможни организовал "схему" для выезда военнообязанных за границу, за "услугу" брал до $13 тыс., - ДСР Нацполиции. ФОТО

Львовские полицейские ликвидировали очередную "схему" выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС. Организатором незаконного канала оказался сотрудник региональной таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Как работала "схема"?

Как отмечается, в сговоре с сообщниками делец предлагал желающим несколько вариантов переправки в европейские страны - как через официальные пункты пропуска, так и вне их - стоимость "услуги" дельцы формировали в зависимости от ее разновидности. Двое фигурантов задержаны. Им грозит до девяти лет за решеткой.

Что известно об организаторе?

Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, организовал преступную схему выезда мужчин призывного возраста за границу 29-летний государственный инспектор Львовской таможни.

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Стоимость "услуг"

"Незаконно переправить военнообязанных лиц через государственную границу Украины в страны ЕС таможенник предлагал различными способами. Свою помощь с выездом за пределами официального пункта пропуска по лесной местности фигурант оценивал в 10 000 долларов. Дороже для мужчин обходилось оформление фиктивных документов с заключением военно-врачебной комиссии, удостоверял непригодность лица к прохождению дальнейшей военной службы. Стоимость так называемого "белого билета" составляла 13 000 долларов с человека.

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В процессе следствия правоохранители задокументировали изготовление злоумышленниками поддельных учетно-военных документов для трех жителей Львовщины.

На основании собранных доказательств таможеннику сообщено о подозрении.