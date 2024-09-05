Военная ТЦК в Ривненской области за 13 тыс. дол. помогала избежать мобилизации, - прокуратура. ФОТО
На Ривненщине правоохранители задержали военную районного ТЦК, которая за взятку обещала помочь избежать мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 43-летняя старший солдат за 13 тыс. долл. обещала военнообязанному помочь с отсрочкой от мобилизации в военное время. Установлено, что для "решения вопроса" она обеспечила своему "клиенту" выдачу военно-учетных документов о непригодности к службе в армии по состоянию здоровья. А впоследствии должна была повлиять на должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий, которые бы оформили для него группу инвалидности.
После получения второй части взятки в размере 10 тысяч долларов подозреваемую задержали. Еще 3 тысячи она получила в качестве аванса.
Военнослужащей ТЦК сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности. Кроме этого, проверяется причастность к преступлению других лиц.
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Але лохів завжди стрижуть декілька раз.
"Бабада"
Безкарність від суддівських, породжує криваві злочини!
Я думав в ТЦК курву викликали, а нє- військова! Старший солдат. Явно тільки з-под-бахмута.
На мою думку пора запроваджувати економічне бронювання. Бо інакше ті ж самі гроші попадають в кишені хабарникам.
Як варіант - тцк тасувати щомісяця, тобто кидати в інші райони та області, щоб менше брали.
Дівчинку втрусіках схопили...!!
Війсковичиня чесна і патріотична! За країну горою і цицьками воює