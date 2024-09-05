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Новости Фото мобилизации
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Военная ТЦК в Ривненской области за 13 тыс. дол. помогала избежать мобилизации, - прокуратура. ФОТО

На Ривненщине правоохранители задержали военную районного ТЦК, которая за взятку обещала помочь избежать мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

хабар у ТЦК на Рівненщині

По данным следствия, 43-летняя старший солдат за 13 тыс. долл. обещала военнообязанному помочь с отсрочкой от мобилизации в военное время. Установлено, что для "решения вопроса" она обеспечила своему "клиенту" выдачу военно-учетных документов о непригодности к службе в армии по состоянию здоровья. А впоследствии должна была повлиять на должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий, которые бы оформили для него группу инвалидности.

После получения второй части взятки в размере 10 тысяч долларов подозреваемую задержали. Еще 3 тысячи она получила в качестве аванса.

хабар у ТЦК на Рівненщині

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Военнослужащей ТЦК сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности. Кроме этого, проверяется причастность к преступлению других лиц.

Автор: 

взятка (6165) мобилизация (2775) уклонисты (849) ТЦК (534) Ровенская область (1236)


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Топ комментарии
+18
з такими ногами покладуть
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05.09.2024 17:26
+11
Цікава у них уніформа у військовий час.
Я думав в ТЦК курву викликали, а нє- військова! Старший солдат. Явно тільки з-под-бахмута.
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05.09.2024 17:28
+11
У кабінеті того рівненського воєнкома воювала мабуть))
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05.09.2024 17:42
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І шоо, посадять?
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05.09.2024 17:17 Ответить
з такими ногами покладуть
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05.09.2024 17:26 Ответить
за 13 тис американських грошей можна найняти кілера і завалити воєнкома, інший на його місце не прийде.
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05.09.2024 17:20 Ответить
Там, де є великий хабар - завжди є спокуса його взяти.
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05.09.2024 17:23 Ответить
люди в нас такі - ще з початку незалежності почали відмазуватись від армії.
Але лохів завжди стрижуть декілька раз.
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05.09.2024 17:26 Ответить
Бо то тюрма якась ,особливо в 90-х роках.Чого це люди мали страждати в тюрмі?
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05.09.2024 18:06 Ответить
Це на фото ота "військова ТЦК"?
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05.09.2024 17:24 Ответить
Угу, видно же, что старший солдат).
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05.09.2024 17:29 Ответить
"Корма" нічого так
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05.09.2024 17:47 Ответить
"мачта", "г рот- мачта"
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05.09.2024 17:52 Ответить
43 роки - з неї вже пісок сиплеться.
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05.09.2024 18:16 Ответить
Пісок і гроші
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05.09.2024 18:42 Ответить
"Корабельна Сосна"
"Бабада"

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05.09.2024 18:16 Ответить
Старша пацанка
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06.09.2024 07:59 Ответить
Чиясь соска, через котру гроші передавались наверх "кому треба"...
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05.09.2024 18:10 Ответить
Усе, як в історії Світу:- По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Безкарність від суддівських, породжує криваві злочини!
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05.09.2024 17:27 Ответить
Цікава у них уніформа у військовий час.
Я думав в ТЦК курву викликали, а нє- військова! Старший солдат. Явно тільки з-под-бахмута.
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05.09.2024 17:28 Ответить
Коли людина їде на зустріч, щоб отримати хабар - треба одягти форму, ввімкнути голосно музику в салоні, почепити проблисковий маячок - общєм, треба максимально привернути до себе увагу А взагалі носити форму 24/7 ніхто не буде, тим більше в місті
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05.09.2024 18:00 Ответить
Взагалі то в країні військовий стан; ТЦК позиціонується як військова організація, що працює 24/7, тож носіння однострою його військовослужбовцями то не забаганка, а обов'язок. Чи на них Статути не поширюються?
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05.09.2024 19:44 Ответить
Ви трохи затягнутий. Є у мене побратими, які ледь не за хлібом в магазин у формі ходили. Виглядало кумедно
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05.09.2024 20:47 Ответить
Не думаю, що всі знають точну цифру.
На мою думку пора запроваджувати економічне бронювання. Бо інакше ті ж самі гроші попадають в кишені хабарникам.
Як варіант - тцк тасувати щомісяця, тобто кидати в інші райони та області, щоб менше брали.
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05.09.2024 17:39 Ответить
Тасування вже придумали до вас і активно використовують, якщо ви не знали.
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05.09.2024 17:54 Ответить
Іпсо!!
Дівчинку втрусіках схопили...!!
Війсковичиня чесна і патріотична! За країну горою і цицьками воює
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05.09.2024 17:37 Ответить
У кабінеті того рівненського воєнкома воювала мабуть))
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05.09.2024 17:42 Ответить
Вона брала гроші, відмазувала від мобілізації, а потім за допомогою психологічних чар спонукала підписати контракт
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05.09.2024 17:50 Ответить
Трохи молодша за мене. Але - хазяйновита дівка, при грошах
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05.09.2024 17:48 Ответить
Тю, солдатками називали удов солдатів..але це давно було.
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05.09.2024 17:49 Ответить
феминитив)))
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05.09.2024 18:38 Ответить
Членкиня
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05.09.2024 18:43 Ответить
Ага - має назву - гендерна лінгвістика..чекаю, може президентку..або президенткиню яку оберуть, як баба Ванга заповіла..але з нашими людьми це буде або жЮлька, або Безугла, або Третякова..
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05.09.2024 19:52 Ответить
Це само нічого не вирішує вона посередник а лікарі і голова як наче ні до чого всіх перевірити їхнє майно і майно рідні бо за 3 роки набралися на вишку
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05.09.2024 17:52 Ответить
А казали що в ТЦК всі поранені працюють. Що там робила старша солдатика?
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05.09.2024 18:05 Ответить
**************.
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05.09.2024 18:21 Ответить
Теж ціни ростуть потихеньку.
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05.09.2024 18:07 Ответить
Дочка полка, чи полкана?
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05.09.2024 18:19 Ответить
а чего не 130???
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05.09.2024 18:22 Ответить
ничо солдатка сохранилась, для 43... в 45 на пенсию пойдет
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05.09.2024 18:37 Ответить
Так це вигляд із заду...
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05.09.2024 18:44 Ответить
напевно в тцк потрапила після важкого поранення на фронті
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05.09.2024 18:48 Ответить
Ніколи такого не було
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05.09.2024 18:57 Ответить
Це часом не ця «матрьошка» що рівненського воєнкома облизувала ?????
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05.09.2024 19:06 Ответить
та це свідок, дівчина, бо з телефоном)), а солдатка в білих кросівках
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06.09.2024 16:28 Ответить
ТЦК-це сила! Долярові мільйонери. Ось кому війна за щастя!
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06.09.2024 21:46 Ответить
Тацакани хитрі пішли, самі гроші в руки не беруть, відставних сосок наймають на небезпечні роботи.
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07.09.2024 11:21 Ответить
Бла-бла-бла. Старша солдатка (чи солдатиня) налагодила схему, а чесний начальник ТЦК не в курсі, чесний начальник ВЛК не в курсі. От же злочинниця.
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09.09.2024 08:11 Ответить
 
 