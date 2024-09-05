Військова ТЦК на Рівненщині за 13 тис. дол. допомагала уникнути мобілізації, - прокуратура. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці затримали військову районного ТЦК, яка за хабар обіцяла допомогти уникнути мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 43-річна старша солдатка за 13 тис. дол. обіцяла військовозобов’язаному допомогти із відстрочкою від мобілізації у воєнний час. Встановлено, що для "вирішення питання" вона забезпечила своєму "клієнту" видачу військово-облікових документів про непридатність до служби в армії через стан здоров’я. А згодом мала вплинути на посадовців медико-соціальних експертних комісій, які б оформили для нього групу інвалідності.

Після отримання другої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів підозрювану затримали. Ще 3 тисячі вона отримала у якості авансу.

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Військовослужбовиці ТЦК повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі прокурори подали до суду клопотання щодо обрання для підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.