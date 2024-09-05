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Новини Фото Мобілізація
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Військова ТЦК на Рівненщині за 13 тис. дол. допомагала уникнути мобілізації, - прокуратура. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці затримали військову районного ТЦК, яка за хабар обіцяла допомогти уникнути мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

хабар у ТЦК на Рівненщині

За даними слідства, 43-річна старша солдатка за 13 тис. дол. обіцяла військовозобов’язаному допомогти із відстрочкою від мобілізації у воєнний час. Встановлено, що для "вирішення питання" вона забезпечила своєму "клієнту" видачу військово-облікових документів про непридатність до служби в армії через стан здоров’я. А згодом мала вплинути на посадовців медико-соціальних експертних комісій, які б оформили для нього групу інвалідності.

Після отримання другої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів підозрювану затримали. Ще 3 тисячі вона отримала у якості авансу.

хабар у ТЦК на Рівненщині

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Військовослужбовиці ТЦК повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі прокурори подали до суду клопотання щодо обрання для підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Автор: 

хабар (4709) мобілізація (3068) ухилянти (918) ТЦК та СП (576) Рівненська область (1178)


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Топ коментарі
+18
з такими ногами покладуть
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05.09.2024 17:26
+11
Цікава у них уніформа у військовий час.
Я думав в ТЦК курву викликали, а нє- військова! Старший солдат. Явно тільки з-под-бахмута.
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05.09.2024 17:28
+11
У кабінеті того рівненського воєнкома воювала мабуть))
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05.09.2024 17:42
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І шоо, посадять?
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05.09.2024 17:17 Відповісти
з такими ногами покладуть
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05.09.2024 17:26 Відповісти
за 13 тис американських грошей можна найняти кілера і завалити воєнкома, інший на його місце не прийде.
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05.09.2024 17:20 Відповісти
Там, де є великий хабар - завжди є спокуса його взяти.
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05.09.2024 17:23 Відповісти
люди в нас такі - ще з початку незалежності почали відмазуватись від армії.
Але лохів завжди стрижуть декілька раз.
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05.09.2024 17:26 Відповісти
Бо то тюрма якась ,особливо в 90-х роках.Чого це люди мали страждати в тюрмі?
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05.09.2024 18:06 Відповісти
Це на фото ота "військова ТЦК"?
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05.09.2024 17:24 Відповісти
Угу, видно же, что старший солдат).
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05.09.2024 17:29 Відповісти
"Корма" нічого так
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05.09.2024 17:47 Відповісти
"мачта", "г рот- мачта"
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05.09.2024 17:52 Відповісти
43 роки - з неї вже пісок сиплеться.
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05.09.2024 18:16 Відповісти
Пісок і гроші
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05.09.2024 18:42 Відповісти
"Корабельна Сосна"
"Бабада"

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05.09.2024 18:16 Відповісти
Старша пацанка
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06.09.2024 07:59 Відповісти
Чиясь соска, через котру гроші передавались наверх "кому треба"...
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05.09.2024 18:10 Відповісти
Усе, як в історії Світу:- По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Безкарність від суддівських, породжує криваві злочини!
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05.09.2024 17:27 Відповісти
Цікава у них уніформа у військовий час.
Я думав в ТЦК курву викликали, а нє- військова! Старший солдат. Явно тільки з-под-бахмута.
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05.09.2024 17:28 Відповісти
Коли людина їде на зустріч, щоб отримати хабар - треба одягти форму, ввімкнути голосно музику в салоні, почепити проблисковий маячок - общєм, треба максимально привернути до себе увагу А взагалі носити форму 24/7 ніхто не буде, тим більше в місті
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05.09.2024 18:00 Відповісти
Взагалі то в країні військовий стан; ТЦК позиціонується як військова організація, що працює 24/7, тож носіння однострою його військовослужбовцями то не забаганка, а обов'язок. Чи на них Статути не поширюються?
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05.09.2024 19:44 Відповісти
Ви трохи затягнутий. Є у мене побратими, які ледь не за хлібом в магазин у формі ходили. Виглядало кумедно
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05.09.2024 20:47 Відповісти
Не думаю, що всі знають точну цифру.
На мою думку пора запроваджувати економічне бронювання. Бо інакше ті ж самі гроші попадають в кишені хабарникам.
Як варіант - тцк тасувати щомісяця, тобто кидати в інші райони та області, щоб менше брали.
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05.09.2024 17:39 Відповісти
Тасування вже придумали до вас і активно використовують, якщо ви не знали.
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05.09.2024 17:54 Відповісти
Іпсо!!
Дівчинку втрусіках схопили...!!
Війсковичиня чесна і патріотична! За країну горою і цицьками воює
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05.09.2024 17:37 Відповісти
У кабінеті того рівненського воєнкома воювала мабуть))
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05.09.2024 17:42 Відповісти
Вона брала гроші, відмазувала від мобілізації, а потім за допомогою психологічних чар спонукала підписати контракт
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05.09.2024 17:50 Відповісти
Трохи молодша за мене. Але - хазяйновита дівка, при грошах
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05.09.2024 17:48 Відповісти
Тю, солдатками називали удов солдатів..але це давно було.
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05.09.2024 17:49 Відповісти
феминитив)))
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05.09.2024 18:38 Відповісти
Членкиня
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05.09.2024 18:43 Відповісти
Ага - має назву - гендерна лінгвістика..чекаю, може президентку..або президенткиню яку оберуть, як баба Ванга заповіла..але з нашими людьми це буде або жЮлька, або Безугла, або Третякова..
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05.09.2024 19:52 Відповісти
Це само нічого не вирішує вона посередник а лікарі і голова як наче ні до чого всіх перевірити їхнє майно і майно рідні бо за 3 роки набралися на вишку
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05.09.2024 17:52 Відповісти
А казали що в ТЦК всі поранені працюють. Що там робила старша солдатика?
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05.09.2024 18:05 Відповісти
**************.
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05.09.2024 18:21 Відповісти
Теж ціни ростуть потихеньку.
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05.09.2024 18:07 Відповісти
Дочка полка, чи полкана?
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05.09.2024 18:19 Відповісти
а чего не 130???
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05.09.2024 18:22 Відповісти
ничо солдатка сохранилась, для 43... в 45 на пенсию пойдет
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05.09.2024 18:37 Відповісти
Так це вигляд із заду...
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05.09.2024 18:44 Відповісти
напевно в тцк потрапила після важкого поранення на фронті
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05.09.2024 18:48 Відповісти
Ніколи такого не було
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05.09.2024 18:57 Відповісти
Це часом не ця «матрьошка» що рівненського воєнкома облизувала ?????
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05.09.2024 19:06 Відповісти
та це свідок, дівчина, бо з телефоном)), а солдатка в білих кросівках
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06.09.2024 16:28 Відповісти
ТЦК-це сила! Долярові мільйонери. Ось кому війна за щастя!
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06.09.2024 21:46 Відповісти
Тацакани хитрі пішли, самі гроші в руки не беруть, відставних сосок наймають на небезпечні роботи.
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07.09.2024 11:21 Відповісти
Бла-бла-бла. Старша солдатка (чи солдатиня) налагодила схему, а чесний начальник ТЦК не в курсі, чесний начальник ВЛК не в курсі. От же злочинниця.
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09.09.2024 08:11 Відповісти
 
 