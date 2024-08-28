На хабарі 100 тис. грн викрито заступника начальника Бучанського ТЦК, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
За даними слідства, військовий сприяв в отриманні довідок від ТЦК та СП з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тис. грн.
Підозрюваного затримано після отримання останньої частини хабаря - 1400 доларів.
Посадовцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч 3 ст. 368 КК України). Наразі, йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Топ коментарі
+11 Дан Корвин
показати весь коментар28.08.2024 16:34
+11 Trevo Trow
показати весь коментар28.08.2024 16:37
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.08.2024 16:47
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Ні.
А отже, нічого не зміниться в тій системі.
Кадровики ж, мабуть, не для себе гроші ЗБИРАЮТЬ !!??
Упродовж 25 років, «заробітчани з кадрів» УСІХ СИЛОВИКІВ, гребуть гроші, розповідаючи на ЗМІ, про ШАЛЕННУ боротьбу з КОРУПЦІЄЮ!!
Схеми напрацьовані за > 25
Чи так раSSєянє залишилися? Ну "боєць" прямо з 0 і одразу в систему не попав - все тирив для побратимів - це ясно. А от шо воно за посадовець ТЦК та СК???? ЗАМИЛЕНА ПИКА ЗА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ - ГАНЬБА! Цю потвору знає кожен мешканець Бучі!!!! Ну і як би ЗЫ.
І так містечко корумповане. І так під контролем відбудова. І так пройтися Бучею місцевім правопорядникам - нова бригада з ротацією у дві доби, через рік буде ... Ну як Маґура). І так на туди поставили "лоха", який на дрібниці спалився????
Щось не вірю.
Є розповіді місцевих, але не бучан...
Не пройшло місяця з затримання голови.
"Мафія безсмертна".
І це не про Італію.
Гниду пів-року терпіти??!
Раніше не любив ті місця і зараз любові не маю!
Злі язикі кажуть покровський тцк сп теж
сїбавсяпереїхав у повному складі на +0....