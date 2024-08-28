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Новини Фото Хабарники
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На хабарі 100 тис. грн викрито заступника начальника Бучанського ТЦК, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

заступник начальника Бучанського ТЦК затриманий на хвбврі

За даними слідства, військовий сприяв в отриманні довідок від ТЦК та СП з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тис. грн.

Підозрюваного затримано після отримання останньої частини хабаря - 1400 доларів.

заступник начальника Бучанського ТЦК затриманий на хвбврі

Посадовцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч 3 ст. 368 КК України). Наразі, йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробили на "ухилянтах" понад $1 млн: СБУ затримала начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4702) Буча (541) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+11
Все знают, что территориальные центры коррупции это полное ИПСО.
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28.08.2024 16:34
+11
Шкода, що вони не відстрілюються при затриманні - ми б заощадили на судах.
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28.08.2024 16:37
+10
Тіньовим обіговим коштам ТЦК вже починає заздрити Гетьманцев...Не дарма влада закриває очі на протизаконні дії ТЦК...
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28.08.2024 16:47
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Дарма його рузьге свого часу не згвалтували та не кінчили!
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28.08.2024 16:34 Відповісти
Все знают, что территориальные центры коррупции это полное ИПСО.
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28.08.2024 16:34 Відповісти
Вы наверное хотели написать "комплектации"? Нет, не хотел...
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28.08.2024 17:48 Відповісти
Скільки можна того іпса друкувати?, це ж не правда.... Розкол всі діла
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28.08.2024 16:36 Відповісти
Шкода, що вони не відстрілюються при затриманні - ми б заощадили на судах.
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28.08.2024 16:37 Відповісти
Щось останній тиждень, дуже багато всяких статтей виходить про тцк - невже "взялися" за них...
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28.08.2024 16:38 Відповісти
Когось реально посадили років на 10 з конфіскацією?
Ні.
А отже, нічого не зміниться в тій системі.
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28.08.2024 20:22 Відповісти
100 000 гривень... Три київські зарплатні... Салабон!!!
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28.08.2024 16:39 Відповісти
Ні коли такого не було, і от знову
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28.08.2024 16:40 Відповісти
хабар $2,400? тецекуну? в 2024? це бронь на підставі підписки на щомісячні платежі?
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28.08.2024 16:41 Відповісти
Тіньовим обіговим коштам ТЦК вже починає заздрити Гетьманцев...Не дарма влада закриває очі на протизаконні дії ТЦК...
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28.08.2024 16:47 Відповісти
Чувак. когда тебе дают абсолютную власть над жизнью и имуществом людей, и говорят что за нарушение законов тебе ничего не будет - нужно быть Иисусом Христом чтобы удержаться. Но единственный Иисус умер 2000 лет назад.
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28.08.2024 17:50 Відповісти
Последователь своего начальника
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28.08.2024 16:48 Відповісти
шось какая-то несерьезная взятка... - стыдоба
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28.08.2024 16:51 Відповісти
це вступний внесок. Далі буде щомісячна абонплата.
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28.08.2024 17:10 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапські іпсо. Там працюють тільки поранені убд. Вони не можуть такого робити. І взагалі, це режимні об'єкти. Вони будуть застосовувати зброю.
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28.08.2024 16:52 Відповісти
Ну, а чим він розрахується з КАДРОВИКАМИ, за КУПЛЕНУ посаду???
Кадровики ж, мабуть, не для себе гроші ЗБИРАЮТЬ !!??
Упродовж 25 років, «заробітчани з кадрів» УСІХ СИЛОВИКІВ, гребуть гроші, розповідаючи на ЗМІ, про ШАЛЕННУ боротьбу з КОРУПЦІЄЮ!!
Схеми напрацьовані за > 25
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28.08.2024 16:52 Відповісти
здається, що якщо посадити всіх працівників всіх ТЦК без пояснення, то вони будуть знати, за що.
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28.08.2024 16:54 Відповісти
Ще дрогобицький район потрясіть, там взагалі кландайк відбувається! Що мусара, що "тцк"..... роботи не початий край
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28.08.2024 17:04 Відповісти
Там усю адміністрацію змінили після 22-го року????
Чи так раSSєянє залишилися? Ну "боєць" прямо з 0 і одразу в систему не попав - все тирив для побратимів - це ясно. А от шо воно за посадовець ТЦК та СК???? ЗАМИЛЕНА ПИКА ЗА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ - ГАНЬБА! Цю потвору знає кожен мешканець Бучі!!!! Ну і як би ЗЫ.
І так містечко корумповане. І так під контролем відбудова. І так пройтися Бучею місцевім правопорядникам - нова бригада з ротацією у дві доби, через рік буде ... Ну як Маґура). І так на туди поставили "лоха", який на дрібниці спалився????
Щось не вірю.
Є розповіді місцевих, але не бучан...
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28.08.2024 17:05 Відповісти
ахахахахахахакха лошара *****, 100 тис грн аааааааааааахахахахаха)))))
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28.08.2024 17:07 Відповісти
Цілодобово домашній арешт ?! Він же може **********, .....на фронт !!!
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28.08.2024 17:07 Відповісти
ця гнида півроку блокувала мені видачу довідок на зняття ТЗ з реєстрації, аж поки я не написав, що подам заяви в прокуратуру і СБУ доплигався ******
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28.08.2024 17:08 Відповісти
Ніколи в бучі не було і ось знову.
Не пройшло місяця з затримання голови.
"Мафія безсмертна".
І це не про Італію.
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28.08.2024 17:14 Відповісти
А-у-у Буча??!!!
Гниду пів-року терпіти??!
Раніше не любив ті місця і зараз любові не маю!
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28.08.2024 17:34 Відповісти
де був цей тцкашник під час Бучанськоі трагедіі?
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28.08.2024 17:54 Відповісти
Напевно, "воював" на західній Україні
Злі язикі кажуть покровський тцк сп теж сїбався переїхав у повному складі на +0....
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29.08.2024 09:03 Відповісти
ОПа, готуйте йому "колідор" на виїзд.
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28.08.2024 18:05 Відповісти
А ось цікаво, чому в таких гілках немає прихвоснів ТЦКашних, котрі постійно волають про кацапське ІПСО, та кацапських ботів?))) Ви де, борцуни?)))
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28.08.2024 19:08 Відповісти
ссуться сюди посунутися
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29.08.2024 09:29 Відповісти
Судити оцих гадів по законах воєнного часу. Найбільш, хто підриває обороноздатність України, це оці гади з ТЦК. Інвалідів на фронт відправляють, здорових за хабаря відпускають. Як назвати такі дії ТЦК під час війни, як не зрада? А зрадників треба знищувати.
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28.08.2024 20:31 Відповісти
Своїх не судять, дискредитацію ЗСУ вони провели на 12+ - тепер народ ненавидить УСІХ в пікселі - притому не розбирається де хто, бо йому цього не потрібно - в народу є "піксель" який діє проти ЗАКОНУ - а це ВОРОГ проти нього - і йому ***** - спитайте усіх військових - справжніх - коли вони приходять у відпуск - ЗРАЗУ перевдягаються у цівільне - тцк опустило військових - тепер народ дивиться на піксель як на "бусифікацію" і як на бандитів 90-х......
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29.08.2024 09:42 Відповісти
Никогда не было и опять.
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28.08.2024 21:03 Відповісти
Ну.. блин до чего они тупые.. уже их как тараканов давят давят а они все не в какуюю.. вывод ..видимо бабла на перед набрали а теперь отрабатывай или..на парашу
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29.08.2024 02:51 Відповісти
Та невже! От же несподіванка!
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29.08.2024 10:50 Відповісти
 
 