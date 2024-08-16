Заробили на "ухилянтах" понад $1 млн: СБУ затримала начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК (оновлено). ФОТОрепортаж
Начальників ТЦК Бучанського та Бориспільського районів Київщини затримали на хабарі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.
Служба безпеки зазначила, що їхнім спільником був громадянин країни Південного Кавказу
"Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії", - йдеться в повідомленні.
Посадовці ТЦК для реалізації схеми використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми.
Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.
Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.
"Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється", - зазначили в Службі безпеки.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
За даними видання Київщина 24/7 йдеться про начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника ТЦК Бориспільського району Сергія Русина
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На 17 тис. грн штрафонули двох офіцерів Тернопільського ТЦК.
2. Мільйонні хабарі не факт що в усих є.
Ці двоє офіцерів порушили правила вручення повістки, затримання і доставки.
178 мільйонерів це не 5550-8500, якщо вже хочеться покривлятися.
Усе інше спекуляція і перебільшення.
Римський статут тут збоку. Своїх законів і так вистачає, було б бажання і можливість їх застосовувати.
Так, усі правопорушники повинні бути притягнуті до відповідальності. Що і відбувається.
https://glavcom.ua/publications/to-khto-zh-zrivaje-mobilizatsiju-sim-polkovnikiv-ttsk-odjahnuli-mundir-pidozrjuvanikh-1015648.html
https://lb.ua/society/2023/07/26/567107_posadovtsiv_viyskkomativ_troh.html
https://suspilne.media/546195-dbr-rozslidue-ponad-110-kriminalnih-provadzen-sodo-zlovzivan-vijskkomiv/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%86%D0%BA
Що не так ?
Вот это не факт, кстати. Документы наверняка настоящие. Более того, у многих, кто их получил наверняка реальные болезни есть.
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ, пока они не пойдут, я спокойно можу слать НАХ.УЙ ТЦК и других зеленых шлюх,я вам ничего не должен. идите к зеле на пол шишки.
12. Працівники і Центральний офіс Укрзалізниці;
13. Все керівництво і працівників ДП "Ліси України" і Агенства лісових ресурсів України", товариства лісівників України; Товариства мисливсців і рибалок;
14. Укравтодор в повному складі.
( багато людей досі вважають ,що "поліція", - це теж саме, що і міліція, а "тцк" - це теж саме , що і воєнкомат.🤡
"Частна лавочка"- нічого нікому ні забов"язана, так само як і ви цим лавочкам
Даєш анархію!!! Мати - анархія!! Тато - стакан портвейну!!!
Корупціонерів, злочинців у широкому сенсі, колаборантів - так.
Та ще й де?! Звертаю всіх увагу - на територіях де в лютому-березні 2022 року були загарбники рф!!! Як пояснити такий феномен нелюдського дебілізму, маразматизму, жадібності, зневаги і призирства до всього Українського, і все заради лише одного - власної клятої наживи!
Ви суки не хабарники! Ви гірше - зрадники й орки, посіпаки кремля!