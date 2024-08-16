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Новини Хабарники
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Заробили на "ухилянтах" понад $1 млн: СБУ затримала начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК (оновлено). ФОТОрепортаж

Начальників ТЦК Бучанського та Бориспільського районів Київщини затримали на хабарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки зазначила, що їхнім спільником був громадянин країни Південного Кавказу

"Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакета" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії", - йдеться в повідомленні.

Посадовці ТЦК для реалізації схеми використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми.

Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.

Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.

"Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється", - зазначили в Службі безпеки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

За даними видання Київщина 24/7 йдеться про начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника ТЦК Бориспільського району Сергія Русина

Читайте: За 21 тис. євро обіцяв переправити чоловіка за кордон: ДБР викрило посадовця кінологічного центру. ФОТО

Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі
Начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів затримано на хабарі

Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК затримано на хабарі

Автор: 

хабар (4695) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+67
Та не може такого бути.В ТЦК працюють виключно ветерани-інваліди.Чи ні?
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16.08.2024 12:26
+53
Знову кацапське ІПСО? Ну як так можна?
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16.08.2024 12:23
+47
Де захисники найчесніших ТЦК **********?)
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16.08.2024 12:25
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Полно доказательств и свидетелей. А вот ты п-бол.
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20.08.2024 07:37 Відповісти
Як є підстави і докази то і затримали воєнкомів Бучанського і Бориспільського ТЦК.
На 17 тис. грн штрафонули двох офіцерів Тернопільського ТЦК.
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20.08.2024 20:07 Відповісти
За миллионные взятки штраф 17 тыс. гривен? Потужно!
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20.08.2024 22:46 Відповісти
1. Прецендент теж важливий.
2. Мільйонні хабарі не факт що в усих є.
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21.08.2024 12:14 Відповісти
Отличный прецендент. За миллион долларов взяток и подрыв боеспособности Украины штраф $550. Стимулирует дальше брать миллионами.
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21.08.2024 16:06 Відповісти
ТЦК - 178. Всього там працює 5550-8500 людей, мабуть. Усі мільйонери ? Для чого ці постійна пербільшення ? Ясно для чого - демагогія!

Ці двоє офіцерів порушили правила вручення повістки, затримання і доставки.
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21.08.2024 16:28 Відповісти
Из начальства наверно все миллионеры. Зачем нужен ТЦК, если военные требуют дать им возможность нанимать людей напрямую, без ТЦК? Чем занимается ТЦК? Вымогает деньги, избивает и убивает украинцев. Отправляет больных на фронт, а молодых и здоровых отмызвает. Это преступная организация. И ТЦКшники ответят еще за свои преступления.
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21.08.2024 19:40 Відповісти
ТЦК - це двері у ЗСУ. Усі інші забаганки анархістів від лукавого, або відверта проросійщина.

178 мільйонерів це не 5550-8500, якщо вже хочеться покривлятися.

Усе інше спекуляція і перебільшення.
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21.08.2024 22:40 Відповісти
ТЦК - это преступное незаконное вооруженное формирование, запрещенное Конституцией Украины. Которая занимается похищением людей с целью выкупа, пытками и убийствами. И все преступники из ТЦК будут отвечать по закону за свои незаконные действия. Римский статут уже принят, ждите.
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22.08.2024 09:56 Відповісти
ТЦК на утриманні МО і місцевих влад.
Римський статут тут збоку. Своїх законів і так вистачає, було б бажання і можливість їх застосовувати.
Так, усі правопорушники повинні бути притягнуті до відповідальності. Що і відбувається.

https://glavcom.ua/publications/to-khto-zh-zrivaje-mobilizatsiju-sim-polkovnikiv-ttsk-odjahnuli-mundir-pidozrjuvanikh-1015648.html

https://lb.ua/society/2023/07/26/567107_posadovtsiv_viyskkomativ_troh.html

https://suspilne.media/546195-dbr-rozslidue-ponad-110-kriminalnih-provadzen-sodo-zlovzivan-vijskkomiv/
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22.08.2024 10:44 Відповісти
ТЦК совершают международные военные преступления. Против прав человека. Это как раз про Римский статут. А военные преступления не имеют срока давности. Правоохранные органы Украины 99.9% этих преступлений не замечают, либо назначают смешные штрафы. Так что все, кого справедливо не осудят в Украине будут судить в Гааге.
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22.08.2024 16:31 Відповісти
Маячня. Давай єсчьо !!
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22.08.2024 22:04 Відповісти
Все преступники надеются, что избегут наказания. Но это не так. Большая часть тяжких преступлений раскрывается. ТЦК преступления совершают практически открыто, проблем с доказательствами не будет. А учитывая, что преступления совершаются многократно, вероятность наказания крайне высокая.
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22.08.2024 22:16 Відповісти
Ну от ! Ми і домовились ! Я ж тільки "за" покарання хабарників і корпів !
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23.08.2024 18:36 Відповісти
Заходишь на Ютуб или в Телеграм, набираешь ТЦК, там этих доказательств тысячи.
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20.08.2024 22:49 Відповісти
Телеграм не користую. На Ютюбі - тисячі ? Сумніваюсь.
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21.08.2024 12:15 Відповісти
Сходи подсчитай
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%86%D0%BA
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21.08.2024 15:32 Відповісти
І про що ці відео ? Про порушення громадянами правил військового обліку, пошук і реєстрація ухилянтів працівниками ТЦК.
Що не так ?
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21.08.2024 16:32 Відповісти
Про нарушение законов и прав человека представителями ТЦК, в том числе и взятки. В основном.
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21.08.2024 16:44 Відповісти
В основному про порушення громадянами правил військового обліку і реєстрація, і реакції на ці дії працівниками ТЦК. Далі варіанти.
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21.08.2024 22:46 Відповісти
99% про нарушение прав человека ТЦК. И про взятки.
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22.08.2024 16:40 Відповісти
> на підставі підроблених документів про непридатність
Вот это не факт, кстати. Документы наверняка настоящие. Более того, у многих, кто их получил наверняка реальные болезни есть.
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16.08.2024 15:41 Відповісти
Это хуже всего. Когда люди с реальными болезнями , инвалиды- еще вынуждены были платить ТЦК деньги за свое законное право.
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16.08.2024 15:43 Відповісти
Не туда написал, сори.
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20.08.2024 07:36 Відповісти
Явно намного больше миллиона там. $37 000 - а начиналось все с $5000. Что дальше будет? Миллион?
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16.08.2024 15:42 Відповісти
Почали арештовували хабарників в ТЦК, хіба це погано?
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16.08.2024 16:16 Відповісти
а як можна ..в темну.. залучити ВЛК .це повна ***** --- влк и в теме и в доле в цих схемах
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16.08.2024 16:43 Відповісти
За один рік став майором. Бувший "рішала" з ДАІ коли розігнали, пішов "рІшати" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов "рІшати" в РЦК та СП. Прийшов рядовий на посаду КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення РЦК та СП вже має лексуса за tel:24000 24000 $. На фронт НІ, на передок НІ. До речі "відстрочка" на півроку у нього всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область
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16.08.2024 16:54 Відповісти
Кому війна, кому і мати рідна. Повісити гнид прямо в дворі військомату. Бо інакше діла не буде.
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16.08.2024 16:55 Відповісти
вони допомогали людям, а ви...
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16.08.2024 16:57 Відповісти
...і нічого нікому не буде, бо верхівка така сама, злодійкувата.
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16.08.2024 17:26 Відповісти
бо закони такі..
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17.08.2024 14:57 Відповісти
Залиште їм їх гроші...Їм не має защо буде жити...А це не смішно☝️...Вони їх заробили...
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16.08.2024 17:52 Відповісти
КРАЇНІ ще дуже багато ухилянтів, які зобов'язані обороняти державу Україну:
1. Працівники ТЦК та СП;
2. Працівники національної поліції;
3. Працівники СБУ;
4. Працівники національної гвардії;
5. Працівники державної митної служби;
6. Працівники державної прикордонної служби;
7. Працівники держспецтрансслужби;
8. Працівники державної податкової служби;
9. Працівники державної міграційної;
10. Працівники ДСНС;
11. Працівники прокуратури.
І всі обучені і добре володіють зброєю, і дали ПРИСЯГУ, пока они не пойдут, я спокойно можу слать НАХ.УЙ ТЦК и других зеленых шлюх,я вам ничего не должен. идите к зеле на пол шишки.
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16.08.2024 20:08 Відповісти
Слід до цього переліку ще додати:
12. Працівники і Центральний офіс Укрзалізниці;
13. Все керівництво і працівників ДП "Ліси України" і Агенства лісових ресурсів України", товариства лісівників України; Товариства мисливсців і рибалок;
14. Укравтодор в повному складі.
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17.08.2024 07:54 Відповісти
ЦЕ було би правдою , якщо так звані "поліцаї", або так зване "тцк" - були державними, а ні приватними установами((: 👈
( багато людей досі вважають ,що "поліція", - це теж саме, що і міліція, а "тцк" - це теж саме , що і воєнкомат.🤡
"Частна лавочка"- нічого нікому ні забов"язана, так само як і ви цим лавочкам
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17.08.2024 09:11 Відповісти
Маячня якась ! Вам тут не треба бути - у лісі з вовками і ведмедями мабуть краще ! Там точно поліції і ТЦК немає.
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17.08.2024 21:54 Відповісти
Особисто знаю Викочко. Уй&бок вищої гільдії. Паркетник якого світ небачив.Закінчив Одеський військовий інститут .Прослужив два роки взводним у 28 мд. Всю решту служби у військоматах м.Луганська. За успішну здачу міста був призначений комісаром у Бучу. Його та Русіна курує його обласний воєнком Київщини Яковенко та Начальник Головного управління персоналу ГШ Горбач. Доречі Горбач був воєнкомом Борисполя а Русін його заступник , якого він поставив на посаду замість себе. Може цього не знає Сирський чи Павлюк ? Ще такого беспрібєла не було.
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16.08.2024 22:50 Відповісти
Тому, зважаючи на повний безпреділ та зневагу тцк до Народу України, закликаю всіх свідомих Українців массово байкотувати явку до цих структур та створювати власні загони Територіальної оборони, де придатність визначатиме власні ВЛК з числа місцевих лікарів, що не були замазані в злочинних схемах та зв'язках з про російськими, продажними тцк. Всю інформацію про персоніфікоані дані резервістів з ганебного Резерв+ тцк за гарненьку плату від ворожих посередників вже злили. І тепер не дивуйтесь, що комусь прийде повідомлення з банку про кредит, хтось продасть чи купить авто або квартиру, комусь перепишуть чорні нотаріуси майно, або хтось за когось через чорних адвокатів сяде до в'язниці. Тепер можна все! Так, всі дані у них. Можна абсолютно все!
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17.08.2024 07:50 Відповісти
Ух мадам понесло !! Ви б тут ще й анархічну державу запропонували !
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17.08.2024 21:56 Відповісти
А навщо пропонувати?! Вона вже, є! І назва цій анархічній державі - Україна 95!!!
Даєш анархію!!! Мати - анархія!! Тато - стакан портвейну!!!
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17.08.2024 23:44 Відповісти
За зеленими любителів портвейну не помічено, насправді. Явних анархістів - теж.
Корупціонерів, злочинців у широкому сенсі, колаборантів - так.
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18.08.2024 12:57 Відповісти
Вже є і нормальні ВЛК,і нормальні добровольчі бригади. Якщо не ховатись по кутках і за кордоном,то можна зробити вибір.
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19.08.2024 21:45 Відповісти
Влк в темну, ана ага )))
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16.08.2024 23:21 Відповісти
З КОЖНОГО ТЦК ПО МІЛЛІОНУ...ЦЕ САМЕ МЕНШЕ... І НЕ ПОТРІБНО КАЗАТИ ЩО ЦЕ РІДКІСНЕ ЯВИЩЕ
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17.08.2024 00:42 Відповісти
Це *******. Нема слів.
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17.08.2024 00:47 Відповісти
Кому війна, а хто й дуже не поганенько прибарахлиться на цивільних Українцях.
Та ще й де?! Звертаю всіх увагу - на територіях де в лютому-березні 2022 року були загарбники рф!!! Як пояснити такий феномен нелюдського дебілізму, маразматизму, жадібності, зневаги і призирства до всього Українського, і все заради лише одного - власної клятої наживи!
Ви суки не хабарники! Ви гірше - зрадники й орки, посіпаки кремля!
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17.08.2024 07:42 Відповісти
Здорових бугаїв відпускають за кордон, а хворих на передову, з такими підходами ми промахаємо країну! Риба гниє з голови, вони самі не придумали, просто попались, бо план не виконали, мало завезли!
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17.08.2024 08:53 Відповісти
ті хто дає хабар,повинні також відповідати. Якщо не звертати увагу на тих хто дає - ця куйня ніколи не припиниться.
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17.08.2024 13:19 Відповісти
ухилянти дають хабаря ухилянтам..
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17.08.2024 14:53 Відповісти
корупція як іржа роз'їла українське суспільство дощенту і вже неясно чи змиється ця іржа кров'ю наших захисників
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18.08.2024 10:48 Відповісти
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