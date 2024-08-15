За 21 тис. євро обіцяв переправити чоловіка за кордон: ДБР викрило посадовця кінологічного центру. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили посадовця Кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Посадовець просив 21 тисячу євро

За даними слідства, цьогоріч на початку липня посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон. Велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Крім того, він пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

"За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття", - розповіли в ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило посадовця військової частини, який організовував підлеглим дистанційну службу та отримував за це їхні грошові виплати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

Що загрожує посадовцю?

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

Читайте також: $800 за вступ та відстрочку від мобілізації: В Івано-Франківську затримали освітянина, який брав хабар в абітурієнта. ФОТО