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За 21 тыс. евро обещал переправить мужчину за границу: ГБР разоблачило чиновника кинологического центра. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с управлением внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили чиновника Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник просил 21 тысячу евро

По данным следствия, в этом году в начале июля чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Большую сумму чиновник объяснил срочностью и сложностью задачи. Кроме того, он пообещал посодействовать в выезде в Европу его знакомым.

"По плану, клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда пока не установленные сопровождающие должны были переправить его в пешем порядке за пределами пунктов пропуска. Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодные для походов одежду и обувь", - рассказали в ГБР.

Посадовець кінологічного центру за €21 тис. обіцяв переправити чоловіка за кордон

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Передачу денег чиновник назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника чиновника задержали правоохранители.

Что грозит чиновнику?

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Посадовець кінологічного центру за €21 тис. обіцяв переправити чоловіка за кордон

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной схеме.

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взятка (6158) граница (5269) коррупция (8560) ГБР (2988)


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мабуть цей кінолог збирався по документах вивезти їх як групу пудєлів на виставку...
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15.08.2024 10:44 Ответить
 
 