ГБР разоблачило чиновника воинской части, который организовывал подчиненным дистанционную службу и получал за это их денежные выплаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Фигурант вместе с сообщниками, личности которых еще устанавливает следствие, организовали схему, по которой некоторые военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это соответствующее денежное обеспечение", - говорится в сообщении.









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Как установлено, свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.

Детали задержания

2 августа 2024 года ГБР совместно с Нацполицией задержали заместителя командира воинской части и некоторых военнослужащих. Во время обысков у них обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства и более $118 тыс.

Заместителю командира избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.













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Как сообщили в ГБР, следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы. Принимаются меры для ареста имущества фигурантов для возмещения нанесенного государству ущерба.