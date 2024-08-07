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ГБР разоблачило чиновника воинской части, который организовывал подчиненным дистанционную службу и получал за это их денежные выплаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Фигурант вместе с сообщниками, личности которых еще устанавливает следствие, организовали схему, по которой некоторые военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это соответствующее денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небрежное отношение к службе и штраф в 221 тыс. грн: Суд вынес приговор командиру Ивано-Франковского ТЦК, который взял на фиктивную службу местных футболистов

Как установлено, свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.

Детали задержания

2 августа 2024 года ГБР совместно с Нацполицией задержали заместителя командира воинской части и некоторых военнослужащих. Во время обысков у них обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства и более $118 тыс.

Заместителю командира избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших

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Как сообщили в ГБР, следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы. Принимаются меры для ареста имущества фигурантов для возмещения нанесенного государству ущерба.

Автор: 

выплаты (645) Одесская область (3567) военнослужащие (6134) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+12
Російська співачка Наргіз, aka Наргіз Закірова, зробила собі тату з Бандерою і прапором ОУН. В росіян з цього приводу знатно підгоріло в соцмережах
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07.08.2024 16:35
+11
Скільки ще таких тилових воєнів по країні...
А потім нам триндять про "діру" в бюджеті на 500 млрд. і про нестачу особового складу в окопах.
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07.08.2024 17:12
+9
Таких виродків тисячі 😡
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07.08.2024 16:42
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А як же це він - такии хитродупии - проколовся
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07.08.2024 16:35 Ответить
хтось проговорився або по комусь з тих лдей вилізла якась інформація, і виявилося що одночасно служить і ні
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07.08.2024 18:39 Ответить
Навіть тут хтось з учасників вихвалявся, що знає такий випадок.

Може йому подзвонив товариш майор ??
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07.08.2024 20:40 Ответить
Може Ляшко з його охоронцем, що співали у караоке замість служби, засвітились? Дуже нахабні та безсоромні розбірки вони вели у публічному просторі
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08.08.2024 03:47 Ответить
Російська співачка Наргіз, aka Наргіз Закірова, зробила собі тату з Бандерою і прапором ОУН. В росіян з цього приводу знатно підгоріло в соцмережах
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07.08.2024 16:35 Ответить
За це їй тюрма ! Нащо таке виставляти ??
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07.08.2024 20:41 Ответить
Таких виродків тисячі 😡
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07.08.2024 16:42 Ответить
Ну, по слухах це не поодинокі випадки: "Здай картку командиру і служи біля жінки"...
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07.08.2024 16:42 Ответить
в носках обыск проводят.. прикольно...
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07.08.2024 16:42 Ответить
Такий арсенал - і жодного застреленого поліцая
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07.08.2024 16:53 Ответить
хєрой?
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07.08.2024 18:40 Ответить
А камандір такой давєрчівий - давєрчівий...

Єму єжеднєвна дакладивают "все, бл@ть, на местє" - і он вєріт...
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07.08.2024 16:57 Ответить
Скільки ще таких тилових воєнів по країні...
А потім нам триндять про "діру" в бюджеті на 500 млрд. і про нестачу особового складу в окопах.
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07.08.2024 17:12 Ответить
До фи га! Есть такие красавцы, что по двадцать лет в армии, но еще и пороха не нюхали, за то УБД и награды имеют. Тут главное с командиром части найти полное взаимопонимание и доверие и все будет тип -топ.
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07.08.2024 22:44 Ответить
Скотиняку на скотомогильник.
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07.08.2024 17:35 Ответить
Знову - художнє викладання купюр на підлозі та "бійці" ДБР у шкарпетках...
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07.08.2024 17:44 Ответить
Скорш за все вилізла на світ божий справка з Пенсійного фонду про зарплату бурлака. Шибунін так само служить, тільки гроші в нього не забирають.
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07.08.2024 19:17 Ответить
Ні дні без "шкварок". З іншого боку - ДБР працює. Норм.
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07.08.2024 20:43 Ответить
Що це за поц у рваній майці ?

Мене цікавить, за них внесуть залог ??
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07.08.2024 21:22 Ответить
Шо ті телки без *кормилца*будуть робити.
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07.08.2024 21:27 Ответить
Гарні такі військові командири, в шортах і тапцях! Тепер зрозуміло чому кацапи за день дійшли до Херсону і Маріуполя.
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07.08.2024 21:57 Ответить
Командир части как всегда не в курсе, и не при делах. ))
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07.08.2024 22:40 Ответить
У собаководів на Львівщині аналогічна ситуація,прямо точ в точ.
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07.08.2024 22:49 Ответить
...рішала.
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07.08.2024 23:02 Ответить
таке і на Яворіському полігоні практикується. Нічого дивного.
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07.08.2024 23:37 Ответить
А ЩО КОМАНДИР НЕ ЗНАВ ???? ЙОМУ В КИШЕНЮ НЕ ДОКЛАДУВАЛИ ПАЦЮКИ ????? --- РЕЗНИКОВ ТЕЖ НЕ ЗНАВ ЩО ЯЙЦЯ ПО 17ГРН ЗА ШТУКУ
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08.08.2024 06:38 Ответить
Нехіло прибарахлився ****##а...
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08.08.2024 09:36 Ответить
і набір годинників ... навіщо ???
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08.08.2024 09:45 Ответить
Це системна корупційна проблема у тиловому війську всієї держави, з якої наживається кремлівська ОПа, збираючи данину у вигляді зарплати з усіх таких військових за "невідправку на фронт", грабуючи бюджет на сотні млрд. щомісяця.

Авто по зав'язку набиті корупційною готівкою звозять до Києва з усієї України, яка потім попадає на валютний ринок, обвалюючи грн та спуштошуючи валютні резерви НБУ, і переправляється за кордон на офшорні рахунки злочинців й узурпаторів, які захопили державну владу.
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10.08.2024 07:11 Ответить
 
 