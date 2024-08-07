ГБР разоблачило чиновника воинской части, который организовывал подчиненным дистанционную службу и получал за это их денежные выплаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
"Фигурант вместе с сообщниками, личности которых еще устанавливает следствие, организовали схему, по которой некоторые военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это соответствующее денежное обеспечение", - говорится в сообщении.
Как установлено, свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн грн.
Детали задержания
2 августа 2024 года ГБР совместно с Нацполицией задержали заместителя командира воинской части и некоторых военнослужащих. Во время обысков у них обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства и более $118 тыс.
Заместителю командира избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.
Как сообщили в ГБР, следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы. Принимаются меры для ареста имущества фигурантов для возмещения нанесенного государству ущерба.
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Може йому подзвонив товариш майор ??
Єму єжеднєвна дакладивают "все, бл@ть, на местє" - і он вєріт...
А потім нам триндять про "діру" в бюджеті на 500 млрд. і про нестачу особового складу в окопах.
Мене цікавить, за них внесуть залог ??
Авто по зав'язку набиті корупційною готівкою звозять до Києва з усієї України, яка потім попадає на валютний ринок, обвалюючи грн та спуштошуючи валютні резерви НБУ, і переправляється за кордон на офшорні рахунки злочинців й узурпаторів, які захопили державну владу.