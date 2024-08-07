УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7339 відвідувачів онлайн
Новини Фото
28 902 29

ДБР викрило посадовця військової частини, який організовував підлеглим дистанційну службу та отримував за це їхні грошові виплати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Фігурант разом з і спільниками, особи яких ще встановлює слідство, організували схему, за якою деякі військовослужбовці частини знаходилися вдома, а згідно з документами – перебували на службі та отримували за це відповідне грошове забезпечення", - ідеться в повідомленні.

Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недбале ставлення до служби і штраф у 221 тис. грн: Суд ухвалив вирок командиру Івано-Франківського ТЦК, який взяв на фіктивну службу місцевих футболістів

Як встановлено, свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн грн.

Деталі затримання

2 серпня 2024 року ДБР спільно зі Нацполіцією затримали заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців. Під час обшуків в них виявили та вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотичні засоби та понад $118 тис.

Заступнику командира обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших
Посадовець військової частини отримував виплати за інших

Також дивіться: Екскерівника Рівненського ТЦК Луцюка, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО і відразу затримали за новим звинуваченням. ФОТОрепортаж

Як повідомили в ДБР, слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до організації схеми. Вживаються заходи для арешту майна фігурантів для відшкодування завданих державі збитків.

Автор: 

виплати (1042) Одеська область (3215) військовослужбовці (4753) ДБР (3494)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Російська співачка Наргіз, aka Наргіз Закірова, зробила собі тату з Бандерою і прапором ОУН. В росіян з цього приводу знатно підгоріло в соцмережах
показати весь коментар
07.08.2024 16:35
+11
Скільки ще таких тилових воєнів по країні...
А потім нам триндять про "діру" в бюджеті на 500 млрд. і про нестачу особового складу в окопах.
показати весь коментар
07.08.2024 17:12
+9
Таких виродків тисячі 😡
показати весь коментар
07.08.2024 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як же це він - такии хитродупии - проколовся
показати весь коментар
07.08.2024 16:35 Відповісти
хтось проговорився або по комусь з тих лдей вилізла якась інформація, і виявилося що одночасно служить і ні
показати весь коментар
07.08.2024 18:39 Відповісти
Навіть тут хтось з учасників вихвалявся, що знає такий випадок.

Може йому подзвонив товариш майор ??
показати весь коментар
07.08.2024 20:40 Відповісти
Може Ляшко з його охоронцем, що співали у караоке замість служби, засвітились? Дуже нахабні та безсоромні розбірки вони вели у публічному просторі
показати весь коментар
08.08.2024 03:47 Відповісти
Російська співачка Наргіз, aka Наргіз Закірова, зробила собі тату з Бандерою і прапором ОУН. В росіян з цього приводу знатно підгоріло в соцмережах
показати весь коментар
07.08.2024 16:35 Відповісти
За це їй тюрма ! Нащо таке виставляти ??
показати весь коментар
07.08.2024 20:41 Відповісти
Таких виродків тисячі 😡
показати весь коментар
07.08.2024 16:42 Відповісти
Ну, по слухах це не поодинокі випадки: "Здай картку командиру і служи біля жінки"...
показати весь коментар
07.08.2024 16:42 Відповісти
в носках обыск проводят.. прикольно...
показати весь коментар
07.08.2024 16:42 Відповісти
Такий арсенал - і жодного застреленого поліцая
показати весь коментар
07.08.2024 16:53 Відповісти
хєрой?
показати весь коментар
07.08.2024 18:40 Відповісти
А камандір такой давєрчівий - давєрчівий...

Єму єжеднєвна дакладивают "все, бл@ть, на местє" - і он вєріт...
показати весь коментар
07.08.2024 16:57 Відповісти
Скільки ще таких тилових воєнів по країні...
А потім нам триндять про "діру" в бюджеті на 500 млрд. і про нестачу особового складу в окопах.
показати весь коментар
07.08.2024 17:12 Відповісти
До фи га! Есть такие красавцы, что по двадцать лет в армии, но еще и пороха не нюхали, за то УБД и награды имеют. Тут главное с командиром части найти полное взаимопонимание и доверие и все будет тип -топ.
показати весь коментар
07.08.2024 22:44 Відповісти
Скотиняку на скотомогильник.
показати весь коментар
07.08.2024 17:35 Відповісти
Знову - художнє викладання купюр на підлозі та "бійці" ДБР у шкарпетках...
показати весь коментар
07.08.2024 17:44 Відповісти
Скорш за все вилізла на світ божий справка з Пенсійного фонду про зарплату бурлака. Шибунін так само служить, тільки гроші в нього не забирають.
показати весь коментар
07.08.2024 19:17 Відповісти
Ні дні без "шкварок". З іншого боку - ДБР працює. Норм.
показати весь коментар
07.08.2024 20:43 Відповісти
Що це за поц у рваній майці ?

Мене цікавить, за них внесуть залог ??
показати весь коментар
07.08.2024 21:22 Відповісти
Шо ті телки без *кормилца*будуть робити.
показати весь коментар
07.08.2024 21:27 Відповісти
Гарні такі військові командири, в шортах і тапцях! Тепер зрозуміло чому кацапи за день дійшли до Херсону і Маріуполя.
показати весь коментар
07.08.2024 21:57 Відповісти
Командир части как всегда не в курсе, и не при делах. ))
показати весь коментар
07.08.2024 22:40 Відповісти
У собаководів на Львівщині аналогічна ситуація,прямо точ в точ.
показати весь коментар
07.08.2024 22:49 Відповісти
...рішала.
показати весь коментар
07.08.2024 23:02 Відповісти
таке і на Яворіському полігоні практикується. Нічого дивного.
показати весь коментар
07.08.2024 23:37 Відповісти
А ЩО КОМАНДИР НЕ ЗНАВ ???? ЙОМУ В КИШЕНЮ НЕ ДОКЛАДУВАЛИ ПАЦЮКИ ????? --- РЕЗНИКОВ ТЕЖ НЕ ЗНАВ ЩО ЯЙЦЯ ПО 17ГРН ЗА ШТУКУ
показати весь коментар
08.08.2024 06:38 Відповісти
Нехіло прибарахлився ****##а...
показати весь коментар
08.08.2024 09:36 Відповісти
і набір годинників ... навіщо ???
показати весь коментар
08.08.2024 09:45 Відповісти
Це системна корупційна проблема у тиловому війську всієї держави, з якої наживається кремлівська ОПа, збираючи данину у вигляді зарплати з усіх таких військових за "невідправку на фронт", грабуючи бюджет на сотні млрд. щомісяця.

Авто по зав'язку набиті корупційною готівкою звозять до Києва з усієї України, яка потім попадає на валютний ринок, обвалюючи грн та спуштошуючи валютні резерви НБУ, і переправляється за кордон на офшорні рахунки злочинців й узурпаторів, які захопили державну владу.
показати весь коментар
10.08.2024 07:11 Відповісти
 
 