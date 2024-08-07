ДБР викрило посадовця військової частини, який організовував підлеглим дистанційну службу та отримував за це їхні грошові виплати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Фігурант разом з і спільниками, особи яких ще встановлює слідство, організували схему, за якою деякі військовослужбовці частини знаходилися вдома, а згідно з документами – перебували на службі та отримували за це відповідне грошове забезпечення", - ідеться в повідомленні.









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Як встановлено, свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. За попередніми даними, за час дії схеми ділки встигли оформити понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн грн.

Деталі затримання

2 серпня 2024 року ДБР спільно зі Нацполіцією затримали заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців. Під час обшуків в них виявили та вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотичні засоби та понад $118 тис.

Заступнику командира обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.













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Як повідомили в ДБР, слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до організації схеми. Вживаються заходи для арешту майна фігурантів для відшкодування завданих державі збитків.