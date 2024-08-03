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Екскерівника Рівненського ТЦК Луцюка, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО і відразу затримали за новим звинуваченням. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку та знову затримали його.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У суботу, 3 серпня, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону затримано в порядку ст. 615 КПК України колишнього комісара Рівненського обласного ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскерівника Рівненського ТЦК, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО під заставу у понад 450 тис. грн

Наразі експосадовцю повідомлено про нову підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Екскерівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка випустили з СІЗО і відразу затримали

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Екскерівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка випустили з СІЗО і відразу затримали

Нагадаємо, у липні 2023 року йому було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

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Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - повідомили у ДБР.

Автор: 

затримання (4339) військкомат (432) ДБР (3488) Офіс Генпрокурора (3248) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+24
Дивно.
Щоб щатримати чувака у треніках, ДБР екіпіруєттся з ног до голови.
А у 2022 році за одну добу спалили документи та накивали п'ятами з України.
А де ж тоді була вся ця войовничість та екіпіровка?
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03.08.2024 21:24
+11
А навіщо ДБР така форма у місті? Вони від чого москуються так?
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03.08.2024 21:48
+10
Граждане! Та что ж это делается?! Фронтовику руки крутят! (с)
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03.08.2024 21:42
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И так раз тридцать по пол лямаю
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03.08.2024 21:19 Відповісти
Зелень потрібно знищувати, навіть якщо вона в пікселі.
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03.08.2024 21:22 Відповісти
Дивно.
Щоб щатримати чувака у треніках, ДБР екіпіруєттся з ног до голови.
А у 2022 році за одну добу спалили документи та накивали п'ятами з України.
А де ж тоді була вся ця войовничість та екіпіровка?
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03.08.2024 21:24 Відповісти
Теж саме подумалось..в броні..і ще, щоб яйцерізка не дігнала..може то робокопи?
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03.08.2024 21:43 Відповісти
Гарна спроба.
От тільки ТЦК настружив ваш ЗЕлений мудак вже після звільнення Залужного та Шаптали.

Треба краще старатись. Так тобі Подляк не заплатить.
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03.08.2024 22:40 Відповісти
була, але то тільки для понтів і фоточок гарних
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03.08.2024 22:06 Відповісти
Вони думають що вони на фронті. Вже воюють.
Порозводили різних банд-угрупувань - нема кому воювати і нічим бригади екіпірувати та озброїти.
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03.08.2024 22:23 Відповісти
Мабуть цей день їм рахують за бойовий вихід і оплачують з розрахунку 100000 грн/ місяць
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04.08.2024 06:22 Відповісти
Не довго музика іграла не довго фраєр танцював
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03.08.2024 21:34 Відповісти
Цирк.
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03.08.2024 21:40 Відповісти
електоральний
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03.08.2024 22:25 Відповісти
Відмажеться.
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03.08.2024 21:41 Відповісти
Граждане! Та что ж это делается?! Фронтовику руки крутят! (с)
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03.08.2024 21:42 Відповісти
Мусора волки позорниє!!
Совсєм бєрєга попуталі 😄
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03.08.2024 21:49 Відповісти
Іпсо іпсо кругом іпсо.
Шпіони там шпіони здесь
І бєз іпсо ні встать ні сєсть
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03.08.2024 21:48 Відповісти
А навіщо ДБР така форма у місті? Вони від чого москуються так?
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03.08.2024 21:48 Відповісти
Від піздоздрюваного😂
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04.08.2024 00:17 Відповісти
Просто система вирішила обдерти зашквареного колегу мародера.
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03.08.2024 21:55 Відповісти
що, доять його ,а воно впираеться....
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03.08.2024 21:57 Відповісти
Відразу видно баєвого ахвіцера зеленського. Разом з Чорним до пінгвінів його відправити. Збільшувати їх популяцію
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03.08.2024 22:19 Відповісти
Навіть надала безкоштовну охорону.
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03.08.2024 23:04 Відповісти
СЛІДСТВО ВИЯВИЛО ЩЕ ДУЖЕ БАГАТО БАБЛОСА.. МАБУТЬ СКОРО ЙОГО ВИПУСТЯТЬ З ПОНОВЛЕННЯМ НА РОБОТІВ ІНШОМУ ТЦК..ЯК КАЗАВ ЗАЛУЖНИЙ - ВОНИ МАЮТЬ НЕАБИЯКМЙ ДОСВІД ...
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04.08.2024 00:25 Відповісти
Звучить як анекдот: де служив?
- на нулю, в Рівному, в ДБР.😁
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04.08.2024 06:27 Відповісти
Та вже навіть останьому ідіоту ясно, що за допомогою цього незаконного воєнізованого формування хочуть обікрасти до кінця населення України , а когось утилізувати, тому робить правильні висновки.
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04.08.2024 11:05 Відповісти
 
 