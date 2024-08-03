Екскерівника Рівненського ТЦК Луцюка, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО і відразу затримали за новим звинуваченням. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку та знову затримали його.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У суботу, 3 серпня, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону затримано в порядку ст. 615 КПК України колишнього комісара Рівненського обласного ТЦК та СП.

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Наразі експосадовцю повідомлено про нову підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у липні 2023 року йому було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

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Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - повідомили у ДБР.