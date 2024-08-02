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Новини
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Екскерівника Рівненського ТЦК, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО під заставу у понад 450 тис. грн

Екскерівника Рівненського ТЦК, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО під заставу у понад 450 тис. грн

Колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку, якого звинувачують у побитті солдата, змінили запобіжний захід. Йому дозволили покинути СІЗО, однак для цього він повинен внести 454 200 гривень застави.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського апеляційного суду у п’ятницю, 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній військком уже рік перебуває у СІЗО. Усі попередні клопотання про зміну міри запобіжного заходу були відхилені. Однак цього разу колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників Луцюка, скасувавши ухвалу про продовження тримання під вартою.

Екскерівник ТЦК вказав на "значне погіршення стану свого здоров’я", а також просив урахувати, що його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, а меншому лише три роки. Крім цього, Луцюк просив взяти до уваги факт перерахування особистих коштів в розмірі 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Зазначається, що прокурор виступив проти задоволення апеляційних скарг і вказав, що на волі обвинувачений зможе незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджати розгляду справи, а також додав, що в КПК України відсутня норма про зміну запобіжного заходу на більш м’який у разі внесення коштів на потреби ЗСУ.

Дивіться також: Рівненського військкома Луцюка, який побив солдата, підозрюють у недекларуванні 46,6 млн. ФОТОрепортаж

Однак суд частково задовольнив апеляційні скарги захисників Луцюка, скасувавши ухвалу про продовження тримання під вартою. Апеляційний суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді 454 200 гривень застави.

Луцюка зобов’язали виконувати низку обов’язків:

  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
  • прибувати до суду за першою вимогою;
  • повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з потерпілим та ще одним обвинуваченим Віталієм Козачуком;
  • здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт та інші документи для виїзду і в’їзду в Україну.

Нагадаємо, що колишнього керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка було затримано у липні 2023 року. У нього виявили телефон іншого військовослужбовця. На цьому телефоні було відео де він б’є підлеглого биткою.

Згодом правоохоронці повідомили про ще одну підозру Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.

Дивіться також: На Рівненщині викрито на хабарі 10,5 тис дол. працівника ВЛК та його посередника. ФОТОрепортаж

Автор: 

застава (677) суд (11669) військкомат (432) Рівненська область (1174)


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Топ коментарі
+12
ще одну Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.
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ну от....а ухилянти не хочуть до ЗСУ йти.....Там мультимільйонерами стають за півроку.
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02.08.2024 19:47
+10
46 млн грн незадекларованих статків, застава 450 тис. "Своих не бросаем" (с)
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02.08.2024 20:12
+5
він нікого не бив. це все російське іпсо зняте на окупованих територіях
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02.08.2024 19:44
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він нікого не бив. це все російське іпсо зняте на окупованих територіях
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02.08.2024 19:44 Відповісти
Там є ціле відео, де "солдатом" виявляється наркокур'єр та стукач СБ
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02.08.2024 20:33 Відповісти
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02.08.2024 19:46 Відповісти
хто?
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02.08.2024 19:57 Відповісти
По.... думайТе.)
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02.08.2024 20:06 Відповісти
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02.08.2024 19:47 Відповісти
ще одну Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.
===========
ну от....а ухилянти не хочуть до ЗСУ йти.....Там мультимільйонерами стають за півроку.
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02.08.2024 19:47 Відповісти
Який ідіот придумав заставу, зробив-получи.
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02.08.2024 19:58 Відповісти
Странно, должны были повысить до бригадного генерала. Все впереди.
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02.08.2024 19:58 Відповісти
І хто ж вніс півмільйона гривень за цього хворого нещасного дядю?
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02.08.2024 19:59 Відповісти
450к...
Жіночка бізнес вумен, а далі все по накатаній, вілла в Іспанії, діти інваліди і д.т.
Де лох який кричав про "справедливість"
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02.08.2024 20:00 Відповісти
Янелох якобы делал перестановки в военкоматах и там якобы должны служить одни пацаны после ранений как нам заявляют сами представители тцк в каждой публикации после того как их избили/прокатили на капоте. А по факту как были мазаные/ветераны с ранениями с убд полученные еще в ато на третьей линии так и остались там. Но в принципе ничего удивительного у янелоха так со всем получается
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03.08.2024 02:54 Відповісти
При нашій корупції закон , як дишло .
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02.08.2024 20:06 Відповісти
46 млн грн незадекларованих статків, застава 450 тис. "Своих не бросаем" (с)
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02.08.2024 20:12 Відповісти
Сума застави 454 200 грн(це ж треба, бляха, така точність ) це хабар з одного!!! мажора -ухилянта. 11000$.
Кеш одного дня. У найгіршому випадку.
Суки Зє-лені.
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02.08.2024 20:14 Відповісти
А правоохоронці плцікавились, звідкіля у нього такі кошти?
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02.08.2024 20:17 Відповісти
На зупинці знайшов, що тут незрозумілого,
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02.08.2024 21:12 Відповісти
Чого дивуватись ТЦК м.Рівне,суд м.Рівне.
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02.08.2024 20:27 Відповісти
Наверное взял кредит и оплатил залог
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02.08.2024 20:46 Відповісти
Хорошая страна Украина, сколько не укради, всегда можно выйти под залог в 10% от суммы украденого.
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02.08.2024 21:27 Відповісти
А откуда такие бабосы у этого скромного чувака.
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02.08.2024 23:15 Відповісти
Нормас, ждем в Монако
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03.08.2024 02:50 Відповісти
 
 