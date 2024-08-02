Екскерівника Рівненського ТЦК, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО під заставу у понад 450 тис. грн

Колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку, якого звинувачують у побитті солдата, змінили запобіжний захід. Йому дозволили покинути СІЗО, однак для цього він повинен внести 454 200 гривень застави.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського апеляційного суду у п’ятницю, 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній військком уже рік перебуває у СІЗО. Усі попередні клопотання про зміну міри запобіжного заходу були відхилені. Однак цього разу колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників Луцюка, скасувавши ухвалу про продовження тримання під вартою.

Екскерівник ТЦК вказав на "значне погіршення стану свого здоров’я", а також просив урахувати, що його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, а меншому лише три роки. Крім цього, Луцюк просив взяти до уваги факт перерахування особистих коштів в розмірі 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Зазначається, що прокурор виступив проти задоволення апеляційних скарг і вказав, що на волі обвинувачений зможе незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджати розгляду справи, а також додав, що в КПК України відсутня норма про зміну запобіжного заходу на більш м’який у разі внесення коштів на потреби ЗСУ.

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Однак суд частково задовольнив апеляційні скарги захисників Луцюка, скасувавши ухвалу про продовження тримання під вартою. Апеляційний суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді 454 200 гривень застави.

Луцюка зобов’язали виконувати низку обов’язків:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілим та ще одним обвинуваченим Віталієм Козачуком;

здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт та інші документи для виїзду і в’їзду в Україну.

Нагадаємо, що колишнього керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка було затримано у липні 2023 року. У нього виявили телефон іншого військовослужбовця. На цьому телефоні було відео де він б’є підлеглого биткою.

Згодом правоохоронці повідомили про ще одну підозру Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.

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