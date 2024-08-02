Экс-руководителя Ривненскогоо ТЦК, обвиняемого в избиении солдата, выпустили из СИЗО под залог более чем в 450 тыс. грн

Бывшему руководителю Ривненского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку, которого обвиняют в избиении солдата, изменили меру пресечения. Ему разрешили покинуть СИЗО, однако для этого он должен внести 454 200 гривен залога.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского апелляционного суда в пятницу, 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Бывший военком уже год находится в СИЗО. Все предыдущие ходатайства об изменении меры пресечения были отклонены. Однако на этот раз коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей.

Экс-руководитель ТЦК указал на "значительное ухудшение состояния своего здоровья", а также просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему всего три года. Кроме этого, Луцюк просил принять во внимание факт перечисления личных средств в размере 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Отмечается, что прокурор выступил против удовлетворения апелляционных жалоб и отметил, что на свободе обвиняемый сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела, а также добавил, что в УПК Украины отсутствует норма об изменении меры пресечения на более мягкую в случае внесения средств на нужды ВСУ.

Смотрите также: В Ривненской области разоблачен правоохранитель, организовавший схему избегания мобилизации для призывников, - ГБР. ФОТО

Однако суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей. Апелляционный суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде 454 200 гривен залога.

Луцюка обязали выполнять ряд обязанностей:

не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения суда;

прибывать в суд по первому требованию;

сообщать суду об изменении места своего проживания и/или места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и еще одним обвиняемым Виталием Козачуком;

сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт и другие документы для выезда и въезда в Украину.

Напомним, что бывший руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк был задержан в июле 2023 года. У него обнаружили телефон другого военнослужащего. На этом телефоне было видео где он бьет подчиненного битой.

Впоследствии правоохранители сообщили о еще одном подозрении Луцюку из-за 46 млн грн незадекларированного состояния.

Читайте также: Экс-начальник Ривненского ТЦК, после скандального видео с поцелуями, вернулся с фронта и получил должность комбрига, - СМИ