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Новости
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Экс-руководителя Ривненскогоо ТЦК, обвиняемого в избиении солдата, выпустили из СИЗО под залог более чем в 450 тыс. грн

Екскерівника Рівненського ТЦК, якого звинувачують у побитті солдата, випустили із СІЗО під заставу у понад 450 тис. грн

Бывшему руководителю Ривненского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку, которого обвиняют в избиении солдата, изменили меру пресечения. Ему разрешили покинуть СИЗО, однако для этого он должен внести 454 200 гривен залога.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского апелляционного суда в пятницу, 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Бывший военком уже год находится в СИЗО. Все предыдущие ходатайства об изменении меры пресечения были отклонены. Однако на этот раз коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей.

Экс-руководитель ТЦК указал на "значительное ухудшение состояния своего здоровья", а также просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему всего три года. Кроме этого, Луцюк просил принять во внимание факт перечисления личных средств в размере 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Отмечается, что прокурор выступил против удовлетворения апелляционных жалоб и отметил, что на свободе обвиняемый сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела, а также добавил, что в УПК Украины отсутствует норма об изменении меры пресечения на более мягкую в случае внесения средств на нужды ВСУ.

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Однако суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей. Апелляционный суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде 454 200 гривен залога.

Луцюка обязали выполнять ряд обязанностей:

  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения суда;
  • прибывать в суд по первому требованию;
  • сообщать суду об изменении места своего проживания и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с потерпевшим и еще одним обвиняемым Виталием Козачуком;
  • сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт и другие документы для выезда и въезда в Украину.

Напомним, что бывший руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк был задержан в июле 2023 года. У него обнаружили телефон другого военнослужащего. На этом телефоне было видео где он бьет подчиненного битой.

Впоследствии правоохранители сообщили о еще одном подозрении Луцюку из-за 46 млн грн незадекларированного состояния.

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Автор: 

залог (514) суд (25076) военкомат (458) Ровенская область (1228)


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Топ комментарии
+12
ще одну Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.
===========
ну от....а ухилянти не хочуть до ЗСУ йти.....Там мультимільйонерами стають за півроку.
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02.08.2024 19:47
+10
46 млн грн незадекларованих статків, застава 450 тис. "Своих не бросаем" (с)
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02.08.2024 20:12
+5
він нікого не бив. це все російське іпсо зняте на окупованих територіях
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02.08.2024 19:44
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він нікого не бив. це все російське іпсо зняте на окупованих територіях
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02.08.2024 19:44 Ответить
Там є ціле відео, де "солдатом" виявляється наркокур'єр та стукач СБ
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02.08.2024 20:33 Ответить
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02.08.2024 19:46 Ответить
хто?
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02.08.2024 19:57 Ответить
По.... думайТе.)
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02.08.2024 20:06 Ответить
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02.08.2024 19:47 Ответить
ще одну Луцюку через 46 млн грн незадекларованих статків.
===========
ну от....а ухилянти не хочуть до ЗСУ йти.....Там мультимільйонерами стають за півроку.
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02.08.2024 19:47 Ответить
Який ідіот придумав заставу, зробив-получи.
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02.08.2024 19:58 Ответить
Странно, должны были повысить до бригадного генерала. Все впереди.
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02.08.2024 19:58 Ответить
І хто ж вніс півмільйона гривень за цього хворого нещасного дядю?
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02.08.2024 19:59 Ответить
450к...
Жіночка бізнес вумен, а далі все по накатаній, вілла в Іспанії, діти інваліди і д.т.
Де лох який кричав про "справедливість"
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02.08.2024 20:00 Ответить
Янелох якобы делал перестановки в военкоматах и там якобы должны служить одни пацаны после ранений как нам заявляют сами представители тцк в каждой публикации после того как их избили/прокатили на капоте. А по факту как были мазаные/ветераны с ранениями с убд полученные еще в ато на третьей линии так и остались там. Но в принципе ничего удивительного у янелоха так со всем получается
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03.08.2024 02:54 Ответить
При нашій корупції закон , як дишло .
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02.08.2024 20:06 Ответить
46 млн грн незадекларованих статків, застава 450 тис. "Своих не бросаем" (с)
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02.08.2024 20:12 Ответить
Сума застави 454 200 грн(це ж треба, бляха, така точність ) це хабар з одного!!! мажора -ухилянта. 11000$.
Кеш одного дня. У найгіршому випадку.
Суки Зє-лені.
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02.08.2024 20:14 Ответить
А правоохоронці плцікавились, звідкіля у нього такі кошти?
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02.08.2024 20:17 Ответить
На зупинці знайшов, що тут незрозумілого,
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02.08.2024 21:12 Ответить
Чого дивуватись ТЦК м.Рівне,суд м.Рівне.
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02.08.2024 20:27 Ответить
Наверное взял кредит и оплатил залог
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02.08.2024 20:46 Ответить
Хорошая страна Украина, сколько не укради, всегда можно выйти под залог в 10% от суммы украденого.
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02.08.2024 21:27 Ответить
А откуда такие бабосы у этого скромного чувака.
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02.08.2024 23:15 Ответить
Нормас, ждем в Монако
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03.08.2024 02:50 Ответить
 
 