Экс-руководителя Ривненскогоо ТЦК, обвиняемого в избиении солдата, выпустили из СИЗО под залог более чем в 450 тыс. грн
Бывшему руководителю Ривненского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку, которого обвиняют в избиении солдата, изменили меру пресечения. Ему разрешили покинуть СИЗО, однако для этого он должен внести 454 200 гривен залога.
Об этом сообщает пресс-служба Ривненского апелляционного суда в пятницу, 2 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Бывший военком уже год находится в СИЗО. Все предыдущие ходатайства об изменении меры пресечения были отклонены. Однако на этот раз коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей.
Экс-руководитель ТЦК указал на "значительное ухудшение состояния своего здоровья", а также просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему всего три года. Кроме этого, Луцюк просил принять во внимание факт перечисления личных средств в размере 300 тысяч гривен на нужды ВСУ.
Отмечается, что прокурор выступил против удовлетворения апелляционных жалоб и отметил, что на свободе обвиняемый сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела, а также добавил, что в УПК Украины отсутствует норма об изменении меры пресечения на более мягкую в случае внесения средств на нужды ВСУ.
Однако суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защитников Луцюка, отменив постановление о продлении содержания под стражей. Апелляционный суд применил к обвиняемому меру пресечения в виде 454 200 гривен залога.
Луцюка обязали выполнять ряд обязанностей:
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения суда;
- прибывать в суд по первому требованию;
- сообщать суду об изменении места своего проживания и/или места работы;
- воздерживаться от общения с потерпевшим и еще одним обвиняемым Виталием Козачуком;
- сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт и другие документы для выезда и въезда в Украину.
Напомним, что бывший руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк был задержан в июле 2023 года. У него обнаружили телефон другого военнослужащего. На этом телефоне было видео где он бьет подчиненного битой.
Впоследствии правоохранители сообщили о еще одном подозрении Луцюку из-за 46 млн грн незадекларированного состояния.
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ну от....а ухилянти не хочуть до ЗСУ йти.....Там мультимільйонерами стають за півроку.
Жіночка бізнес вумен, а далі все по накатаній, вілла в Іспанії, діти інваліди і д.т.
Де лох який кричав про "справедливість"
Кеш одного дня. У найгіршому випадку.
Суки Зє-лені.