3 722 14

На Рівненщині викрито на хабарі 10,5 тис дол. працівника ВЛК та його посередника. ФОТОрепортаж

У Рівненській області правоохоронці викрили на отриманні хабаря за непридатність до служби працівника військово-лікарської комісії одного з медичних закладів регіону та його посередника - колишнього районного воєнкома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нацполіція

Фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до службу в ЗСУ. За вирішення даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди".

5 березня правоохоронці затримали члена ВЛК та посередника під час одержання останнього "траншу" хабаря.

Затримання хабарників з ВЛК на Рівненщині
Затримання хабарників з ВЛК на Рівненщині

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член ВЛК Черкаського міського ТЦК затриманий на хабарі 7,7 тис дол. за "оформлення" непридатності до військової служби. ФОТО

Окрім того, за результатами обшуків правоохоронці вилучили кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 млн грн, чорнові записи, особові справи призовників, копії медичних та інших документів.

хабар
хабар

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також читайте: На Прикарпатті заступниця голови ВЛК купила сину висновок про непридатність до військової служби, - прокуратура

+3
Ввіишли в раж - іх вже ніщо не зупинить -- бабоси з ніщого
07.03.2024 16:55 Відповісти
+3
07.03.2024 17:01 Відповісти
+3
Повісити, цю гниду совдепіську, без шкоди навколишньому середовищу… Безкарність за злочин, породжує криваві наслідки
07.03.2024 17:03 Відповісти
Смотришь на то как растет курс за откос\заплыв и закрадывается мысль, што доллару скоро жопа, какие-то инфляционные процессы прямо
показати весь коментар
07.03.2024 16:59 Відповісти
мій знайомий в травні 2022 року купив квиток за 3000 баксів.

зараз 10-12 штук.

куди тому сраному біткоїну по темпам росту )))
07.03.2024 17:02 Відповісти
Гарна мотивація.
07.03.2024 16:59 Відповісти
07.03.2024 17:01 Відповісти
В Харькове ВЛК работает 2 дня в неделю
Это как вообще? Очереди огромные, даже чтоб бумажку занести нужно часов 5 на улице выстоять. Это 3,14здец просто
07.03.2024 17:03 Відповісти
А "хатинка" в Марбельї у нього є, як у одеського воєнкома Борисова?
Чи ще не наколядував?
07.03.2024 17:05 Відповісти
демпінгують от і викрили
07.03.2024 17:28 Відповісти
https://republic.com.ua/article/v-ukra%d1%97nskij-vladi-zarodzhu%d1%94tsya-nova-oligarhiya.html https://republic.com.ua/article/v-ukraїnskij-vladi-*************-nova-oligarhiya.htmlМ
менти татрова не встигли ПРкрити?
07.03.2024 17:29 Відповісти
Стаття в «Reuters" про корупцію в Україні З фейсом Татарова на пив сторінки
07.03.2024 17:33 Відповісти
Пика української корупції-одне із ''здобутків'' зелених крадіїв при у владі.
07.03.2024 17:40 Відповісти
А хто зараз безсилий, коли ЗЕ КУЛЬГАВИЙ , як найгидотніша для України влада за усю історію незалежності -БО СВІТОВА ВІЙНА СТОЇТЬ ЗА СПИНОЮ ГЕРОЇВ ТА ПАТРІОТІВ!!! Чому партнери безсилі й грають з ОПою в демократію ? ЧОМУ ?
07.03.2024 17:55 Відповісти
Cбушника що стоїть біля ліжка аж шкода
07.03.2024 21:37 Відповісти
 
 