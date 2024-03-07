На Рівненщині викрито на хабарі 10,5 тис дол. працівника ВЛК та його посередника. ФОТОрепортаж
У Рівненській області правоохоронці викрили на отриманні хабаря за непридатність до служби працівника військово-лікарської комісії одного з медичних закладів регіону та його посередника - колишнього районного воєнкома.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до службу в ЗСУ. За вирішення даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди".
5 березня правоохоронці затримали члена ВЛК та посередника під час одержання останнього "траншу" хабаря.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.
Окрім того, за результатами обшуків правоохоронці вилучили кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 млн грн, чорнові записи, особові справи призовників, копії медичних та інших документів.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
