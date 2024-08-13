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Новини Хабарники
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$800 за вступ та відстрочку від мобілізації: В Івано-Франківську затримали освітянина, який брав хабар в абітурієнта. ФОТО

В Івано-Франківську затримали освітянина, який за хабар обіцяв зарахувати військовозобов’язаного на навчання, щоб він отримав відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Так, секретар приймальної комісії, завідувач відділення державного коледжу вимагав та одержав 800 доларів США від місцевого мешканця призовного віку.

"За цю суму посадовець обіцяв вирішити питання щодо зарахування його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування. Це дало б абітурієнтові можливість отримати відстрочку від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Освітянина затримали після одержання всієї суми хабаря.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід цілодобовий - домашній арешт та відсторонив його від займаної посади.

Читайте: Військовослужбовців ТЦК на Тернопільщині викрито на хабарництві

Освітянина затримано на хабарі в Івано-Франківській області
Освітянина затримано на хабарі в Івано-Франківській області

Автор: 

хабар (4695) Івано-Франківськ (516)


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Країна тотальних хабарників та корупціонерів. Як тільки бачать що є можливість вкрасти - так і крадуть. Вже мабуть перевершили своїх братів-орків.
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13.08.2024 17:37 Відповісти
Який сором!
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13.08.2024 17:40 Відповісти
Этого педагога срочно направить на передовую, окопы копать и брёвна таскать..
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13.08.2024 18:06 Відповісти
Пидахох-хабарник - ганьба. З таким треба боротися....

Чувак, якого "раптом" потягнуло вчитись (між іншим, а скільки абітурієнтику рочків?), нікого не хвилює.
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13.08.2024 18:29 Відповісти
Ну чувак как наживка... Я правда не в курсе, а разве провокации в Украине со стороны СБУ законны?
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13.08.2024 19:32 Відповісти
Что-то дёшево
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13.08.2024 19:35 Відповісти
 
 