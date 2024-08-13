$800 за вступ та відстрочку від мобілізації: В Івано-Франківську затримали освітянина, який брав хабар в абітурієнта. ФОТО

В Івано-Франківську затримали освітянина, який за хабар обіцяв зарахувати військовозобов’язаного на навчання, щоб він отримав відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Так, секретар приймальної комісії, завідувач відділення державного коледжу вимагав та одержав 800 доларів США від місцевого мешканця призовного віку.

"За цю суму посадовець обіцяв вирішити питання щодо зарахування його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування. Це дало б абітурієнтові можливість отримати відстрочку від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Освітянина затримали після одержання всієї суми хабаря.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід цілодобовий - домашній арешт та відсторонив його від займаної посади.

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