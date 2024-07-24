Військовослужбовців ТЦК на Тернопільщині викрито на хабарництві
Задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.
У обласному ТЦК запевняють, що керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжує системно протидіяти проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах та очищатися від осіб які, своїми діями дискредитують ЗСУ.
"За результатами спільної роботи з Національною поліцією України було задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що керівництво та особовий склад Тернопільського обласного територіального центру комплектування всебічно сприятимуть проведенню слідства.
"Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних. З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів. Застерігаємо громадян, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України", - наголошують у ТЦК.
Крім цього інформується, що завдання щодо мобілізації зірвані не будуть, усі ТЦК та СП працюють в штатному режимі.
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Суддівські задоволені, гроші прийшли…
Ведь "новые яица" и Найяичниший пабедил кумовство и коррупцию!!!
Это ипсо, караул, клевета клеветцкая
Невірю!
Тому, вже два роки мобілізація примусова та насильницька.
А це дає можливість казкового збагачення працівниками ТЦК за їх неправомірні дії.
Тобто - повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану. ТЦК - не орган державної виконавчої влади (п.12 ст.92 Конституції). ТЦК -немає в ЄДРПОУ. Ні працівники ТЦК, ні працівники поліції - не мають службових посвідчень, єдиний і загальний зразок якого визначений постановою КМУ 1137. в ТЦК -служать військові, що прямо заборонено ст.17 конституції. П.2 розділу 4 ЗУ Про мобілізацію визначено, що мобілізація не стосується громадян. Статтею 22 ЗУ про мобілізацію не передбачено обовязок цивільних громадян проходити військову службу - при будь яких умовах.
Можливість швидкого збагачення.
Безкарність.
Можливість здійснити свої садистські нахили.
Корупція.
Бронь від фронту.
Так, що не все так приємно, як ви пишете.
З початку війни ці заброньовані правоохоронці поміняли вже по декілька автівок.
А той начальник тцк тільки одну.
Кто бы мог подумать!
Это не частная проблема - это заложено в самой СИСТЕМЕ (государстве чиновников и служивых палканов, а не ГРАЖДАН)!