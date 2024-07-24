УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
6 708 37

Військовослужбовців ТЦК на Тернопільщині викрито на хабарництві

Хабарництво в ТЦК

Задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

У обласному ТЦК запевняють, що керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжує системно протидіяти проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах та очищатися від осіб які, своїми діями дискредитують ЗСУ.

"За результатами спільної роботи з Національною поліцією України було задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що керівництво та особовий склад Тернопільського обласного територіального центру комплектування всебічно сприятимуть проведенню слідства.

Читайте: ТЦК із початку року склали майже 12 тисяч штрафів. Це більше, ніж за весь минулий рік

"Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних. З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів. Застерігаємо громадян, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України", - наголошують у ТЦК.

Крім цього інформується, що завдання щодо мобілізації зірвані не будуть, усі ТЦК та СП працюють в штатному режимі.

Автор: 

хабар (4695) ТЦК та СП (563) Тернопільська область (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
ніколи такого не було і ось знову ...
показати весь коментар
24.07.2024 14:01
+11
Не может же быть!!
Ведь "новые яица" и Найяичниший пабедил кумовство и коррупцию!!!
Это ипсо, караул, клевета клеветцкая
показати весь коментар
24.07.2024 14:05
+10
А шо можна було інакше?
показати весь коментар
24.07.2024 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо можна було інакше?
показати весь коментар
24.07.2024 14:00 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову ...
показати весь коментар
24.07.2024 14:01 Відповісти
Яка влада, таке і покарання!!
Суддівські задоволені, гроші прийшли…
показати весь коментар
24.07.2024 14:02 Відповісти
У нас є два типи людей, ті що беруть хабарі і ті, яким не дають...
показати весь коментар
24.07.2024 14:03 Відповісти
Не может же быть!!
Ведь "новые яица" и Найяичниший пабедил кумовство и коррупцию!!!
Это ипсо, караул, клевета клеветцкая
показати весь коментар
24.07.2024 14:05 Відповісти
Невже в св. ТЦК є хабарники???
Невірю!
показати весь коментар
24.07.2024 14:06 Відповісти
Ты еще предположи что они людей на улицах крадут и в бусы пакуют.
показати весь коментар
24.07.2024 14:07 Відповісти
Я взагалі чув, що ТЦК суворо заборонено на вулицях відкривати двері службових автомоблів, тому що пересічні громадяни заскакують в авто і вимагають везти їх на ВЛК
показати весь коментар
24.07.2024 14:29 Відповісти
А я чув, що співробітників ТЦК якось лікарі намагалися побити, оскільки ТЦКшники не вірили медикам, що призовники повністю здорові. От прямо приїхали на швидких цілою бандою і почали їх гамселити!

показати весь коментар
24.07.2024 15:43 Відповісти
Это ИПСО.
показати весь коментар
24.07.2024 14:06 Відповісти
Не може бути!!! Це рашкінське іпсо!!! Автор дискредитує один з найповажніших підрозділів!!
показати весь коментар
24.07.2024 14:06 Відповісти
Це тільки в тому центрі засвітилися орелики, а в інших все іде так як і було - гроші з терпіли зняли, поділили і з начальством зверху поділилися.
показати весь коментар
24.07.2024 14:08 Відповісти
за что им дают взятки если мобилизация добровольная и только по контракту?
показати весь коментар
24.07.2024 14:09 Відповісти
Добровольці вже давно закінчились, ще два роки тому.
Тому, вже два роки мобілізація примусова та насильницька.
А це дає можливість казкового збагачення працівниками ТЦК за їх неправомірні дії.
показати весь коментар
24.07.2024 14:15 Відповісти
ТЦК - не створене законом (п.12 ст. 92 Конституції). Статтею 22 ЗУ про воєнний стан встановлено, щодо Неприпустимості використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Тобто - повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану. ТЦК - не орган державної виконавчої влади (п.12 ст.92 Конституції). ТЦК -немає в ЄДРПОУ. Ні працівники ТЦК, ні працівники поліції - не мають службових посвідчень, єдиний і загальний зразок якого визначений постановою КМУ 1137. в ТЦК -служать військові, що прямо заборонено ст.17 конституції. П.2 розділу 4 ЗУ Про мобілізацію визначено, що мобілізація не стосується громадян. Статтею 22 ЗУ про мобілізацію не передбачено обовязок цивільних громадян проходити військову службу - при будь яких умовах.
показати весь коментар
24.07.2024 14:20 Відповісти
Також, військовим заборонено застосовувати превенції проти громадян, теж саме обмеження зазначено в п.7 ст.8 ЗУ Про воєнний стан: 7) перевіряти у порядку, визначеному КМУ документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, ЗА ВИЙНЯТКОМ ОБМЕЖЕНЬ ВСТАНОВЛЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ, а також, в посиланні на п.7 ст.8 ЗУ Про воєнний стан в преамбулі постанови КМУ 1456.
показати весь коментар
24.07.2024 14:24 Відповісти
це все правильно,але кому крім нас це все цікаво???часом віддчуття що матриця з екрану перенеслася в нашу дійсність
показати весь коментар
24.07.2024 14:28 Відповісти
читаешь им одну и ту-же любую фразу, на их вопросы не отвечаешь. на десятый раз им доходит, бывает раньше
показати весь коментар
24.07.2024 17:32 Відповісти
Мотивація тих, хто йде "працювати" в ТЦК.
Можливість швидкого збагачення.
Безкарність.
Можливість здійснити свої садистські нахили.
Корупція.
Бронь від фронту.
показати весь коментар
24.07.2024 14:12 Відповісти
Ну, співробітники того тцк ще виконують роль похоронної команди всієї області.
Так, що не все так приємно, як ви пишете.
показати весь коментар
24.07.2024 14:39 Відповісти
Да не может этого быть...Это подлый "ухилянт" напал на мальчиков в бусике и насильно всунул им за пазуху купюры.Они отбивались как могли,но силы оказались неравными,а потом,у них началась эпилепсия,потому что они контуженые и раненые в голову.Какой хабар??Они потерпевшие...Возникло чудовищное недоразумение
показати весь коментар
24.07.2024 14:17 Відповісти
знову чергове іпсо на ,,воювавших на голову поранених хлопчиків у трусиках,,???ай яйяй де цпд та чергевий півень з тцк для роз,яснення ситуації??
показати весь коментар
24.07.2024 14:24 Відповісти
Типу керівництво не в курсі...
показати весь коментар
24.07.2024 14:25 Відповісти
зараз буде заява,що таки так-ні сном,ні духом,одеський воєнком борисов підтвердить,нічого накажуть відсотком від ,,заробленого,, і вперед до нових подвигів
показати весь коментар
24.07.2024 14:31 Відповісти
Гаишники рыдают от зависти в сторонке.
показати весь коментар
24.07.2024 14:33 Відповісти
Вони вже всі давно в ТЦК працевлаштувались,там проходити переатестацію не треба і вникати в професію довго не прийдеться,механізм такий же,як в був ДАІ.
показати весь коментар
24.07.2024 14:45 Відповісти
За 200 метрів від того центру - райвідділ міліції.
З початку війни ці заброньовані правоохоронці поміняли вже по декілька автівок.
А той начальник тцк тільки одну.
показати весь коментар
24.07.2024 14:37 Відповісти
Коли приймали неконституційний закон,який посилює корупцію і перетворює ТЦКашників на богів,то не підозрювали,що так буде?
показати весь коментар
24.07.2024 14:42 Відповісти
Надо же, как неожидано!?
Кто бы мог подумать!
Это не частная проблема - это заложено в самой СИСТЕМЕ (государстве чиновников и служивых палканов, а не ГРАЖДАН)!
показати весь коментар
24.07.2024 15:08 Відповісти
Борьба с коррупцией в современном украинском государстве - это "борьба с ветряными мельницами", если в эту систему встроить искусственный интеллект, то он тоже будет брать взятки (ибо не дурак)!!!
показати весь коментар
24.07.2024 15:12 Відповісти
Це ті, що поранені на 0? І допомагають побратимам?
показати весь коментар
24.07.2024 15:12 Відповісти
Знову кацапське ІПСО
показати весь коментар
24.07.2024 15:43 Відповісти
https://www.facebook.com/100023557080006/videos/814801720793606
показати весь коментар
24.07.2024 16:04 Відповісти
Цікаво чи є з числа підозрюваних військовослужбовці яких влада з війська направила в ТЦК, щоб там не було корупції???
показати весь коментар
24.07.2024 16:25 Відповісти
вині вівці, а пастух (комісар) ні причому))
показати весь коментар
24.07.2024 16:35 Відповісти
 
 