Військовослужбовців ТЦК на Тернопільщині викрито на хабарництві

Задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

У обласному ТЦК запевняють, що керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки продовжує системно протидіяти проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах та очищатися від осіб які, своїми діями дискредитують ЗСУ.

"За результатами спільної роботи з Національною поліцією України було задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що керівництво та особовий склад Тернопільського обласного територіального центру комплектування всебічно сприятимуть проведенню слідства.

Читайте: ТЦК із початку року склали майже 12 тисяч штрафів. Це більше, ніж за весь минулий рік

"Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних. З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів. Застерігаємо громадян, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України", - наголошують у ТЦК.

Крім цього інформується, що завдання щодо мобілізації зірвані не будуть, усі ТЦК та СП працюють в штатному режимі.